Почему в сериалах про Нью-Йорк ночью на улицах в переулке всегда поднимается пар?

Легендарная сцена из фильма «Зуд седьмого года», где Мерилин Монро стоя над вентиляционной решеткой ловит взлетающую юбку, знают даже те, кто сам фильм никогда не смотрел.
Один из самых крупных мегаполисов мира расположен неподалеку от места пересечения двух геологических разломов.
Подошвой для города служит древняя базальтовая плита. Теоретически, город может быть в эпицентре мощных землетрясений, магнитудой до 7 баллов. Во второй половине 19 века градостроители открыли первую ветку метрополитена. Кстати, подземка Нью-Йорка, включая надземные станции и монорельс, на сегодняшний день имеет самую большую протяженность в мире. География города не позволила углубить метрополитен в твердой породе.
Пути пролегают недалеко от поверхности, там же располагается старинная отопительная система города. Местные жители считают ее своей достопримечательностью. Паровое отопление запустили еще в 1882 году. Из центрального распределительного узла пар подается во все крупные строения Манхэттена. Эта сеть покрывает площадь в 170 километров, что в разы превышает размеры самых крупных аналогичных систем в мире.
Центральная станция также подает пар и для бытовых нужд, его используют многочисленные химчистки. Только представьте, ежегодно здесь выпаривают 13 миллиардов литров, что по размеру сопоставимо с емкостью 12 тысяч спортивных бассейнов! Станция, где производится пар, занимает площадь, равную трем футбольным полям.
А гигантские бойлеры выглядят как многоквартирные дома. Чтобы избежать концентрации пара под землей, его спускают через специальные надземные клапаны. Их можно увидеть в разных частях города, они выглядят как яркие бело-оранжевые конусы. Также пар выходит из вентиляционных отверстий, расположенных по пути следования поездов в метрополитене. Вот на этой-то особенности и был построен кадр с Мерилин Монро. Ее героиня встала на решетку, когда внизу проходил состав. Вырвавшийся снизу, теплый воздух, взметнул белое платье актрисы.
Интересно, что жители Нью-Йорка тогда собрались в плотную толпу, наблюдая за дублями любимицы. Многочисленные наряды полицейских обеспечивали порядок на съемочной площадке и охлаждая пыл самых рьяных поклонников секс-символа Голливуда.
К слову, эта сцена не единственная в истории кино, режиссеры частенько используют свойство Нью-Йорка «дышать». По клубящейся дымке всегда можно узнать городские пейзажи в кадре.
Источник:
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