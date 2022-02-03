Почему в сериалах про Нью-Йорк ночью на улицах в переулке всегда поднимается пар?

Центральная станция также подает пар и для бытовых нужд, его используют многочисленные химчистки. Только представьте, ежегодно здесь выпаривают 13 миллиардов литров, что по размеру сопоставимо с емкостью 12 тысяч спортивных бассейнов! Станция, где производится пар, занимает площадь, равную трем футбольным полям.

А гигантские бойлеры выглядят как многоквартирные дома. Чтобы избежать концентрации пара под землей, его спускают через специальные надземные клапаны. Их можно увидеть в разных частях города, они выглядят как яркие бело-оранжевые конусы. Также пар выходит из вентиляционных отверстий, расположенных по пути следования поездов в метрополитене. Вот на этой-то особенности и был построен кадр с Мерилин Монро. Ее героиня встала на решетку, когда внизу проходил состав. Вырвавшийся снизу, теплый воздух, взметнул белое платье актрисы.

Интересно, что жители Нью-Йорка тогда собрались в плотную толпу, наблюдая за дублями любимицы. Многочисленные наряды полицейских обеспечивали порядок на съемочной площадке и охлаждая пыл самых рьяных поклонников секс-символа Голливуда.

К слову, эта сцена не единственная в истории кино, режиссеры частенько используют свойство Нью-Йорка «дышать». По клубящейся дымке всегда можно узнать городские пейзажи в кадре.