Заброшенный тоннель в Арктике с огромными габаритами

А дальше в темноту снова уходит поворачивающая и спускающаяся ниже штольня с голой породой. Там уже слишком много воды и туда мы идти не стали, но вдали уже был виден свет от портала главного грузового въезда в тоннель.

Вот такая сырая, холодная и ржавая громадина таится в одной из гранитных гор Заполярья.