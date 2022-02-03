Заброшенный тоннель в Арктике с огромными габаритами

На закате СССР здесь строили защищённый док.
Сегодня мы расскажем про заброшенный в Арктике недостроенный транспортный тоннель огромного сечения, выходящий в гигантский котлован, прорубленный в гранитной горе, где на закате СССР велось строительство специального защищённого дока с эллингом для постройки флота. Но с распадом союза стройка остановилась и больше никогда не продолжалась.
Наш путь начинался с заброшенного КПП в нескольких километрах от этого недостроенного объекта. Вокруг КПП всё ещё стоят покосившиеся столбы периметра.
А единственная уцелевшая на КПП дверь вся расстреляна картечью.
Рядом валялись останки портативного дыхательного аппарата ПДА.
За прошедшие три десятка лет дорога к стройке превратилась в торчащие гранитные глыбы.
Вокруг то и дело встречаются старые столбы ЛЭП.
Порой бывшую дорогу пересекают водопады и ручьи.
А в кустах попадаются ДОТ-ы, оставшиеся ещё со времён Великой Отечественной Войны.
Ближе к объекту уже попадаются признаки жизни в виде прохудившихся труб под давлением, уходящих куда-то в горы к домам.
И вот мы подходим к покосившемуся дырявому периметру, когда-то окружавшему котлован недостроенного дока и как назло начался ливень.
Так выглядит котлован сверху. В него выходит огромный портал, в который спокойно проедет гружённый Белаз. Фото плохо передаёт его истинный масштаб, но высота склона здесь метров тридцать.
Спускаемся по мокрым камням в котлован и движемся к порталу. На самом деле на фото их два, просто нижний портал засыпан и из грунта торчит лишь его верх слева от не засыпанного портала. А должен был быть ещё и третий ещё ниже справа, но его не успели пройти, т.к. котлован не достиг максимальной проектной глубины.
У портала нас встретила голодная лиса. На самом деле в этих краях лисы довольно редко встречаются.
Поняв, что у нас нет с собой никакой еды, лиса убежала в кусты.
Портал действительно огромен. Для понимания масштаба человек в кадре.
Наконец мы заходим внутрь.
Сразу же начинается голая горная порода поворачивающей налево штольни, уходящей под уклоном вниз.
За поворотом мы вышли на развилку. Прямо ещё один портал, влево засыпанный портал в котлован, сзади портал с которого мы пришли, а направо бетонный проём входа в объект.
Но сначала глянем на второй портал.
Такая же громадина.
Вид из проёма входа на засыпанный портал.
Далее штольня снова поворачивает и спускается ещё глубже.
Вот уже показался главный транспортный тоннель, в который подходная штольня "врезается" сбоку.
Сразу бросается в глаза, что здесь порода уже в железобетонной обделке. Да, именно обделке, а не отделке.
А поверх бетонный свод обшит металлоизоляцией.
Одним концом тоннель недалеко от развилки упирается в забой непостроенного портала, который должен был быть ещё больших размеров чем предыдущие.
А в другую сторону он уходит на сотни метров в темноту.
По стенам проходит временная проводка, использовавшаяся при строительстве.
Метров через 70 на пути возникает первая развилка.
Здесь находится ответвление недостроенного вентиляционного блока.
В его свод выходит вентиляционный ствол, через который внутрь попадает свет с улицы.
Но здесь ничего не успели построить кроме стен.
Движемся дальше по тоннелю в темноту.
Внутри очень холодно, а на пути то и дело попадаются всякие бочки, силовые шкафы и ящики.
Люди для понимания масштаба.
Через ещё метров 70 мы снова встречаем развилку. Обратите внимание на свод, там висит ржавый вентилятор, к которому при строительстве был подведён рукав воздуховода.
Это ответвление ведёт к тамбур-шлюзам для прохода внутрь людей, а перед ними находится забой ещё какого-то не построенного блока.
Пройдём к тамбурам.
Здесь располагалось два параллельных тамбура, выходящих в ещё один портал.
К слову под полом всех выработок проходит дренажная система.
Левый тамбур. Здесь установлено две защитно-герметических двери весом под тонну каждая.
Первая.
И вторая за ней.
Правый тамбур также был оснащён двумя аналогичными гермодверями..
Первая.
И вторая.
Возвращаемся обратно в главный тоннель.
И движемся дальше ещё несколько сотен метров.
Здесь уже становится понятно, какого цвета в итоге должен был быть тоннель.
По стенам всё чаще встречаются щитки рубильников.
Под потолком появляются плафоны когда-то смонтированного здесь освещения, а спустя ещё метров 300 мы выходим к стене с большим проёмом главного грузового въезда.
Здесь должны были быть установлены огромные многотонные двухстворчатые выпуклые защитно-герметические ворота. Для них даже успели смонтировать дверную коробку и петли.
И снова человек для понимания масштаба.
А дальше в темноту снова уходит поворачивающая и спускающаяся ниже штольня с голой породой. Там уже слишком много воды и туда мы идти не стали, но вдали уже был виден свет от портала главного грузового въезда в тоннель.
Вот такая сырая, холодная и ржавая громадина таится в одной из гранитных гор Заполярья.
А нам ещё предстоял путь назад в дождь с преодолением разлившихся рек и сушкой одежды у костра.
На этом всё.
Источник:
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Но все это фигня - нынешняя Россия нуждается только в храмах, соборах, монастырях и часовенках. Ибо только Боженька может защитить ее от супостатов.
Но где это?
Кильдин..?