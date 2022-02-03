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Заброшенный тоннель в Арктике с огромными габаритами

Заброшенный тоннель в Арктике с огромными габаритами (66 фото)

Автор:
03 февраля 2022 10:36
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Тоннель   арктика   интересно   познавательно   факты   фото   
2811
66

На закате СССР здесь строили защищённый док.

Сегодня мы расскажем про заброшенный в Арктике недостроенный транспортный тоннель огромного сечения, выходящий в гигантский котлован, прорубленный в гранитной горе, где на закате СССР велось строительство специального защищённого дока с эллингом для постройки флота. Но с распадом союза стройка остановилась и больше никогда не продолжалась.

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Наш путь начинался с заброшенного КПП в нескольких километрах от этого недостроенного объекта. Вокруг КПП всё ещё стоят покосившиеся столбы периметра.

А единственная уцелевшая на КПП дверь вся расстреляна картечью.

Рядом валялись останки портативного дыхательного аппарата ПДА.

За прошедшие три десятка лет дорога к стройке превратилась в торчащие гранитные глыбы.

Вокруг то и дело встречаются старые столбы ЛЭП.

Порой бывшую дорогу пересекают водопады и ручьи.

А в кустах попадаются ДОТ-ы, оставшиеся ещё со времён Великой Отечественной Войны.

Ближе к объекту уже попадаются признаки жизни в виде прохудившихся труб под давлением, уходящих куда-то в горы к домам.

И вот мы подходим к покосившемуся дырявому периметру, когда-то окружавшему котлован недостроенного дока и как назло начался ливень.

Так выглядит котлован сверху. В него выходит огромный портал, в который спокойно проедет гружённый Белаз. Фото плохо передаёт его истинный масштаб, но высота склона здесь метров тридцать.

Спускаемся по мокрым камням в котлован и движемся к порталу. На самом деле на фото их два, просто нижний портал засыпан и из грунта торчит лишь его верх слева от не засыпанного портала. А должен был быть ещё и третий ещё ниже справа, но его не успели пройти, т.к. котлован не достиг максимальной проектной глубины.

У портала нас встретила голодная лиса. На самом деле в этих краях лисы довольно редко встречаются.

Поняв, что у нас нет с собой никакой еды, лиса убежала в кусты.

Портал действительно огромен. Для понимания масштаба человек в кадре.

Наконец мы заходим внутрь.

Сразу же начинается голая горная порода поворачивающей налево штольни, уходящей под уклоном вниз.

За поворотом мы вышли на развилку. Прямо ещё один портал, влево засыпанный портал в котлован, сзади портал с которого мы пришли, а направо бетонный проём входа в объект.

Но сначала глянем на второй портал.

Такая же громадина.

Вид из проёма входа на засыпанный портал.

Далее штольня снова поворачивает и спускается ещё глубже.

Вот уже показался главный транспортный тоннель, в который подходная штольня "врезается" сбоку.

Сразу бросается в глаза, что здесь порода уже в железобетонной обделке. Да, именно обделке, а не отделке.

А поверх бетонный свод обшит металлоизоляцией.

Одним концом тоннель недалеко от развилки упирается в забой непостроенного портала, который должен был быть ещё больших размеров чем предыдущие.

А в другую сторону он уходит на сотни метров в темноту.

По стенам проходит временная проводка, использовавшаяся при строительстве.

Метров через 70 на пути возникает первая развилка.

Здесь находится ответвление недостроенного вентиляционного блока.

В его свод выходит вентиляционный ствол, через который внутрь попадает свет с улицы.

Но здесь ничего не успели построить кроме стен.

Движемся дальше по тоннелю в темноту.

Внутри очень холодно, а на пути то и дело попадаются всякие бочки, силовые шкафы и ящики.

Люди для понимания масштаба.

Через ещё метров 70 мы снова встречаем развилку. Обратите внимание на свод, там висит ржавый вентилятор, к которому при строительстве был подведён рукав воздуховода.

Это ответвление ведёт к тамбур-шлюзам для прохода внутрь людей, а перед ними находится забой ещё какого-то не построенного блока.

Пройдём к тамбурам.

Здесь располагалось два параллельных тамбура, выходящих в ещё один портал.

К слову под полом всех выработок проходит дренажная система.

Левый тамбур. Здесь установлено две защитно-герметических двери весом под тонну каждая.

Первая.

И вторая за ней.

Правый тамбур также был оснащён двумя аналогичными гермодверями..

Первая.

И вторая.

Возвращаемся обратно в главный тоннель.

И движемся дальше ещё несколько сотен метров.

Здесь уже становится понятно, какого цвета в итоге должен был быть тоннель.

По стенам всё чаще встречаются щитки рубильников.

Под потолком появляются плафоны когда-то смонтированного здесь освещения, а спустя ещё метров 300 мы выходим к стене с большим проёмом главного грузового въезда.

Здесь должны были быть установлены огромные многотонные двухстворчатые выпуклые защитно-герметические ворота. Для них даже успели смонтировать дверную коробку и петли.

И снова человек для понимания масштаба.

А дальше в темноту снова уходит поворачивающая и спускающаяся ниже штольня с голой породой. Там уже слишком много воды и туда мы идти не стали, но вдали уже был виден свет от портала главного грузового въезда в тоннель.

Вот такая сырая, холодная и ржавая громадина таится в одной из гранитных гор Заполярья.

А нам ещё предстоял путь назад в дождь с преодолением разлившихся рек и сушкой одежды у костра.

На этом всё.


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Метки: Тоннель   арктика   интересно   познавательно   факты   фото   
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7k
KarabasBarabas 46 минут назад
Страшно представить, сколько ресурсов и денег тут похоронено
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9k
Сатанеев 19 секунд назад
Снорков там не встречали? Самая беда в Путепроводах...
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4k
Vlad 2 минуты назад
Меня в таких постах больше всего интересует вопрос: как вы туда попадаете?
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6k
пропеллер 4 минуты назад
в стране жрать нечего ,а тут такие ресурсы уходят на дырку в скале,миллионы миллионов рублей.
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60
D 5 минут назад
Интересненько! Спасибо за обзор!!
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4k
Неизвестно 8 минут назад
500 раз прочитал слово портал,нравится автору оно что ли,хотя более уместно здесь грот.
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50
gaz10 8 минут назад
Денег и ресурсов потрачено немеряно. Крепко к войне готовились. А народу жить негде было. А сейчас весь ресурс за границу улетает.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Останки былой, более высокоразвитой цивилизации.
Но все это фигня - нынешняя Россия нуждается только в храмах, соборах, монастырях и часовенках. Ибо только Боженька может защитить ее от супостатов.
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8k
Hunson Abadeer 36 минут назад
спасибо за пост
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11k
Проктолог-иллюзионист 36 минут назад
после ядерного Апокалипсиса, там можно будет устроить неплохую базу)
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7k
Dima_ZD 42 минуты назад
Автор, очень интересно.
Но где это?
Кильдин..?
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50
gaz10 Dima_ZD 11 минут назад
Автор сам не знает где был. По умному нужно было бы хоть координату дать. Но видать автору недано понять.
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