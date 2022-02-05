Как израильтяне провели операцию по похищению новейшего русского истребителя МиГ-21

В апреле генерал военно-воздушных сил Израиля командующий ВВС генерал Эзер Вейцман попросил шефа разведки "Моссад" достать для него такой самолет, чтобы подробно изучить летные характеристики, вооружение и возможности советского истребителя. "Моссад" взялся за дело.

Первые попытки угнать МиГ-21 провалились. Дело в том, что для пилотирования самолетов МиГ подбирались лучшие и самые благонадежные пилоты. В СССР боялись, что новейший истребитель окажется в руках Запада. Подкупить таких летчиков не представлялось возможным.

Один из лучших Израильских агентов Джон Леон Томас вышел на офицера египетских ВВС Хуана Карлоса. Летчику предложили миллион долларов за угон МиГа в Израиль или на Кипр. Но Хуан Карлос просто сдал агента в службу безопасности и того приговорили к высшей мере. Так "Моссад" лишился одного из своих агентов перед приближающейся войной.