Как израильтяне провели операцию по похищению новейшего русского истребителя МиГ-21

В середине 60-х годов Израиль начал готовиться к новой войне с арабскими странами. Одной из проблем для израильских ВВС стало оснащение воздушных сил Сирии, Египта и Ирака новейшими истребителями МиГ-21, которые поставлялись в арабские страны из СССР.
В апреле генерал военно-воздушных сил Израиля командующий ВВС генерал Эзер Вейцман попросил шефа разведки "Моссад" достать для него такой самолет, чтобы подробно изучить летные характеристики, вооружение и возможности советского истребителя. "Моссад" взялся за дело.
Первые попытки угнать МиГ-21 провалились. Дело в том, что для пилотирования самолетов МиГ подбирались лучшие и самые благонадежные пилоты. В СССР боялись, что новейший истребитель окажется в руках Запада. Подкупить таких летчиков не представлялось возможным.
Один из лучших Израильских агентов Джон Леон Томас вышел на офицера египетских ВВС Хуана Карлоса. Летчику предложили миллион долларов за угон МиГа в Израиль или на Кипр. Но Хуан Карлос просто сдал агента в службу безопасности и того приговорили к высшей мере. Так "Моссад" лишился одного из своих агентов перед приближающейся войной.
Вторая попытка тоже оказалась неудачной. Египетский летчик угнал учебно-тренировочный самолет, а вовсе не МиГ-21. После этого "Моссад" стал тщательно изучать новых "кандидатов" для вербовки. Впрочем, как оказалось, проблема решилась сама собой. Неизвестный человек вошел в посольство в Париже и передал военному атташе номер телефона в Багдаде со словами, что если они хотят получить МиГ, то пусть спросят Джозефа.
Информацию передали в "Моссад". Новый начальник разведки Меир Амит заинтересовался предложением. Тем не менее он понимал, что это огромный риск и все предприятие может оказаться ловушкой. И все же Амит решил рискнуть. Для проведения операции была создана специальная группа под командованием Михаэля Шарона.
Шарон нашел для проведения операции идеальную кандидатуру. Молодого офицера израильской разведки Иосиф Мансора. Мансор свободно говорил по-арабски и по-английски, был выпускником Иерусалимского университета. Мансора ввели в курс дела, но предупредили, что тот с кем он будет созваниваться скорее всего просто провокатор, который попытается заманить его в ловушку.
Разведчику прямо сказали, что МиГ на данный момент важнее, чем его жизнь. Мансор, не смотря на то что шанс на успех был крайне низок, все же согласился поехать в Ирак. Для прикрытия была создана подставная фирма. А сам Мансор по документам был англичанином, который торговал медицинским оборудованием:
Четыре недели спустя Иосиф Мансор под видом англичанина, специалиста по рентгеновскому оборудованию (его наскоро подучили в Израиле), прилетел в Багдад и остановился в роскошном старом отеле на Саадан-стрит. В течение недели он посещал госпитали и официальных лиц в министерстве здравоохранения, предлагая везде свое оборудование (Источник: Асы шпионажа. Закулисная история израильской разведки. Стивен Стюарт)
Наконец, достаточно "отработав" легенду, он наконец решился на звонок загадочному "Джозефу". Но на том конце провода трубку взял неизвестный, который уточнил, кто говорит. Мансор растерялся и смог сказать только "друг из другого города". На том конце замолчали. Через пару минут к телефону подошел сам Джозеф.
Они обменялись парой общих фраз про "друзей", которые встречались ранее в посольстве. От волнения Мансор позабыл все инструкции. Он должен был сам выбрать место и время, но Джозеф опередил его и предложил место в центре города. Джозеф растерялся и сразу же согласился.
На встречу он шел ожидая засады. Но никакого подвоха не было. С ним встретился пожилой мужчина лет шестидесяти. Он был слугой в доме христиан-ассирийцев Редфа, но мечтал уехать из Багдада. К тому же он был знаком с молодым офицером ВВС Ирака Муниром Редфой, который летал на МиГ-21. Джозеф прямо и без опаски спросил у Мансора, нужен ли им МиГ. А после заявил, что это будет очень дорого стоить.
Сам летчик, Мунир Редфа был недоволен тем, что в одной из операций ему приказали бомбить курдов. Он происходил из семьи христиан и был так же недоволен начавшимися гонениями на свою религию и жаловался, что ему не доверяют и заправляют только половину бака, так как боятся что он сбежит. Джозеф понял, что Мунира можно уговорить угнать самолет.
Джозеф на следующей встрече запросил 500 тысяч фунтов стерлингов и чтобы всю семью Мунира и его самого вывезли из Багдада в Израиль. Мансор передал информацию в "Моссад". Несмотря на то, что там отнеслись ко всему сказанному скептически, глава разведки Меир Амит решил рискнуть. Шанс заполучить новейший русский истребитель стоил больше этих денег.
Джозефу предложили следующий план: его дядю под видом лечения вывезут в Швейцарию. Жену, детей и других близких Мунира вывезут через Курдистан в Иран, а дальше переправят в Израиль.
Для проведения операции было создано пять оперативных групп. Перед ее началом из Багдада была убрана вся агентурная сеть, чтобы исключить риск случайных встреч и разоблачения. Первая Группа состояла из Мансора и радиста и жила в городе. Их задачей было взаимодействие с семьей Редфа.
Вторая группа тоже находилась в Багдаде, она состояла из четырех человек, которые в случае чего должны были поддержать Мансора. Но он не знал ни их личностей ни местоположения. Третья группа следила за членами семьи и должна была докладывать в центр обо всем подозрительном.
Группа номер четыре должна была отправиться в Курдистан и договориться с местными курдами, чтобы те помогли вывезти семью Мунира из Ирака. Группа номер пять находилась в Ахвазе, в Иране. Ей предполагалось передать семью Редфа после того, как они покинут Ирак.
И тут выяснилось неприятное: под всей семьей Редфа имели ввиду не только самых близких, но и всех бабушек, дедушек, племянников и племянниц и даже некоторых слуг. Осуществить такое было довольно сложно, так как кто-нибудь мог проговориться. Руководитель операции Шарон нашел выход. Он приказал до последнего не говорить "членам семьи" куда они едут.
Вскоре план начали реализовывать. Дядя Мунира отправился на лечение в Швейцарию. И вскоре прислал открытку с "секретным кодом", который означал, что "все хорошо и он получил деньги". Сыну летчика выдали справку, что ему требуется срочное лечение в Лондоне, куда тот, немедленно и был вывезен в сопровождении жены Мунира Редфы. Кстати, жена, когда узнала правду, то была сильно недовольна и грозилась все рассказать иракской службе безопасности.
К самому Муниру подослали агента-женщину, которая на одном светском приеме закрутила с ним роман. Она выманила летчика в Париж, а потом предложила на несколько дней побывать в Израиле. Там летчика встретили как почетного гостя и намекнули, что им очень нужен новейший самолет. Ослепленный красотой своей спутницы и дальнейшими перспективами, Мунир согласился.
Однако вернувшись в Ирак сам летчик заявил, что похитит МиГ только после того, как вся его семья покинет пределы страны. Израильтяне нашли компромисс. Было объявлено, что семью вывезут одновременно с его полетом, чтобы не вызывать подозрения.
Израильтяне договорились с лидером курдов шейхом Барзани, что их агенты провезут всех оставшихся членов семьи Редфа минуя районы занятые иракскими войсками через курдские территории, где их будет ждать вертолет.
В результате 15 августа ранним утром на базе Мосул на севере Ирака Мунир приказал в нарушение инструкций заправить баки полностью. По расписанию в 7.30 утра он взлетел с военного аэродрома сделал пару виражей, а потом резко повернул в сторону границы с Турцией. Советские специалисты следившие за полетом слишком поздно поняли, что произошло.
Через 25 минут, пролетев через Иорданию самолет сел на базе ВВС Израиля Хацор. О сбежавшем МиГе должны была сообщить одна из Иорданских радиолокационных станций. Но она, по договоренности с "Моссадом", на время "вышла из строя.
Чтобы защитить персонал станции от разоблачения, на Западе стали распространять версию о "секретной базе ЦРУ", куда, пролетев якобы через Турцию сел для дозаправки МиГ:
Эскорт из «фантомов» сопровождал летчика до самой его посадки на секретной базе ЦРУ. Здесь он заправился и — опять же в сопровождении бомбардировщиков — вылетел из пределов Турции в район Средиземного моря, где его уже поджидал новый эскорт — на этот раз израильские бомбардировщики, которые и проводили его до Израиля. (Источник: Асы шпионажа. Закулисная история израильской разведки. Стивен Стюарт)
Группа разведчиков, что должна была вывезти многочисленную семью Редфа, тоже блестяще справилась с заданием. Все они получили новые документы и новые имена и исчезли из поля зрения иракской разведки.
Сам Мунира Редфа устроился на новом месте пилотом частной компании, которая занималась нефтеразработками на Синае. Он получал высокую зарплату, но семья не смогла жить в Израиле и он вынужден был переехать в Европу, где прожил до возраста 58 лет.
Истребитель МиГ-21 был передан на испытания в США, а после возвращен в Израиль. Начавшаяся в 1967 году война с арабскими странами закончилась за шесть дней. Израиль полностью разгромил своих противников. На военном параде в честь 20-летия создания государства проходившем в 1968 году в небе появилось несколько военных самолетов. Впереди всех летел красный самолет. Лишь немногие узнали, что это был тот самый МиГ-21, который израильтяне похитили в результате блестяще проведенной операции.
Источник:
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А еще у французов документацию с чертежами "Мираж" стырили (пару вагонов) ))) Реактор для производства плутония и многое другое ..
Израиль .что с них возьмешь ..
Можете пинать ,но это факты !!!