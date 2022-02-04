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Ловкость рук и никакого мошенства: камера наблюдения сняла виртуозную кражу в магазине

Ловкость рук и никакого мошенства: камера наблюдения сняла виртуозную кражу в магазине (2 фото)

Автор:
04 февраля 2022 07:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Елец   видео   воровка   камера набюдения   кража   магазин   полиция   преступление   
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Ни кассир, ни покупательница не заметили, как мадам воровка присвоила себе 15000 рублей, хотя стояли рядом.

Потрясающую ловкость рук и невозмутимость продемонстрировала женщина, похитившая из кошелька покупательницы 15000 рублей. Примечательно, что кража произошла на кассе, и в этот момент рядом присутствовал сотрудник магазина.


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За несколько секунд, пока потерпевшая рассчитывается за купленный товар и кладет сдачу в сумку, воровка виртуозно вынимает из кошелька наличные и делает это так ловко, что ни покупатель, ни кассир ничего не замечают.

После того, как женщина обнаружила пропажу денег, она обратилась в полицию.



Запись с камеры наблюдения помогла вычислить воровку. Ею оказалась ранее судимая 45-летняя рецидивистка. Похищенные деньги были изъяты. Дело расследовано и передано в суд.

Источник:

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Метки: Елец   видео   воровка   камера набюдения   кража   магазин   полиция   преступление   
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3  комментария
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Сергей Вакулов Полчаса назад
Думаю последние из могикан,и эта "профессия"умирает.Сейчас большинство людей с большой наличкой не ходят,да и камеры везде понатыканы.Сейчас легче и прибыльнее другие способы обмануть лоха
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4k
torum11 Полчаса назад
Сонька "золотая ручка" .
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−144
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
не украла, а перепутала сумку
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