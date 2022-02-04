Ловкость рук и никакого мошенства: камера наблюдения сняла виртуозную кражу в магазине

За несколько секунд, пока потерпевшая рассчитывается за купленный товар и кладет сдачу в сумку, воровка виртуозно вынимает из кошелька наличные и делает это так ловко, что ни покупатель, ни кассир ничего не замечают.

После того, как женщина обнаружила пропажу денег, она обратилась в полицию.