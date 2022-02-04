Ловкость рук и никакого мошенства: камера наблюдения сняла виртуозную кражу в магазине

Ни кассир, ни покупательница не заметили, как мадам воровка присвоила себе 15000 рублей, хотя стояли рядом.
Потрясающую ловкость рук и невозмутимость продемонстрировала женщина, похитившая из кошелька покупательницы 15000 рублей. Примечательно, что кража произошла на кассе, и в этот момент рядом присутствовал сотрудник магазина.
За несколько секунд, пока потерпевшая рассчитывается за купленный товар и кладет сдачу в сумку, воровка виртуозно вынимает из кошелька наличные и делает это так ловко, что ни покупатель, ни кассир ничего не замечают.
После того, как женщина обнаружила пропажу денег, она обратилась в полицию.
Запись с камеры наблюдения помогла вычислить воровку. Ею оказалась ранее судимая 45-летняя рецидивистка. Похищенные деньги были изъяты. Дело расследовано и передано в суд.
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