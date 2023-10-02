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Мужчина забрал себе карту, которую обронила девочка

Мужчина забрал себе карту, которую обронила девочка

Автор:
02 октября 2023 11:31
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Усть-Илимск   дети   карта   кража   магазин   
1611
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В Усть-Илимске девочка не заметила, как уронила свою банковскую карточку в магазине и направилась к выходу. Мужчина воспользовался моментом, поднял карту и спрятал.

Камера наблюдения, установленная в магазине, запечатлела возмутительный инцидент.

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Метки: Видео   Усть-Илимск   дети   карта   кража   магазин   
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21  комментарий
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2k
Vergüenza Ajena Час назад
Он не только карту поднял, но и срок.
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81
ruslan d 4 минуты назад
И что толку с этого, пару пива купить ?
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10k
Сол Гудман 6 минут назад
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11k
Том Сойер 22 минуты назад
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59k
Олег Полчаса назад
есть два нормальных варианта - засунуть карту в банкомат и три раза ввести некорректный пин, либо сломать её и выбросить. Можно порпробовать пополнить её на 1рубль и в комментарии к переводу указать номер телефона или где забрать. Остальное- криминал
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12
Сергей А. Полчаса назад
Вот гнида
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6k
alex Полчаса назад
дебил
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235
Андрей Граф Полчаса назад
вот идиот
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18k
Роберт Шекли 40 минут назад
А что он с ней собрался делать-то?
Если не будет пытаться расплатиться, то, думаю, ничего ему не будет. т.к. карта - собственность банка. В противном случае пойдет по краже
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1k
Rom Час назад
Поймали?
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81
ruslan d Андрей 2 минуты назад
Да кому это надо ?
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998
Илья Час назад
Не надо называть это существо мужчиной .
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10k
МихА Час назад
И что он с ней делать собирается??? Покупки до 1000р.?)) Ну этож просто надо быть дебилом.
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15k
GROMOZEKA 2 часа назад
Мразь
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