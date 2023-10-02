Мужчина забрал себе карту, которую обронила девочка

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В Усть-Илимске девочка не заметила, как уронила свою банковскую карточку в магазине и направилась к выходу. Мужчина воспользовался моментом, поднял карту и спрятал.
Камера наблюдения, установленная в магазине, запечатлела возмутительный инцидент.
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Если не будет пытаться расплатиться, то, думаю, ничего ему не будет. т.к. карта - собственность банка. В противном случае пойдет по краже