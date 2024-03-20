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Женщина разгромила магазин и машину начальника, который не ответил ей взаимностью

Женщина разгромила магазин и машину начальника, который не ответил ей взаимностью

Автор:
20 марта 2024 17:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Новая москва   курьёз   магазин   начальник   полиция   продавщица   
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Мужчина оказался верным мужем и отверг приставания мстительной, как оказалось, подчинённой.

В Новой Москве в поселении Сосенском 27-летняя продавщица молотком разбила прилавок мясной лавки и автомобиль своего начальника из-за неудавшегося служебного романа.


Айшу, так зовут отвергнутую девушку, 39-летний владелец мясного магазина по имени Егор принял на работу в конце января нынешнего года. На протяжении месяца новая сотрудница работала хорошо, но тут наступила весна и она внезапно влюбилась в своего начальника.


"Через некоторое время девушка начала проявлять симпатию в мою сторону, намекая, что я ей нравлюсь. На что я ответил, что я женат и ничего быть не может. 11 марта человек пропал. Как оказалось, на три дня. В конце третьего дня она написала, что попала в больницу и завтра выходит на работу", — рассказал Егор.

Через три дня Айша вышла на связь и Егор пригрозил ей, что за подобную выходку в следующий раз уволит её без выплаты зарплаты.


"Этот диалог у нас был в субботу 16 марта. Общались часа 2, говорили, что так поступать не хорошо. Я и команда рассчитываем на нее. Она всех подвела. После перешли на обсуждение перспектив. В итоге 17 марта 2024 года она опять не выходит на работу и не берёт трубку", — рассказал бизнесмен.

Айша всё же вышла на связь в тот же день вечером, 17 марта. Она объяснила, что не смогла выйти на работу, потому что много выпила, а затем начала признаваться Егору в чувствах.


"Переговорив с ней и напомнив о нашей договоренности, мы с ней попрощались. Примерно в 16:00 она начала писать, что не согласна с моим решением и завтра выйдет на работу. После долгой переписки и телефонных разговоров я попросил ее больше не звонить мне. Но она продолжала писать. В итоге я заблокировал её номер", — поделился самый терпеливый начальник и благоверный муж.


Девушка была не согласна с решением её уволить и 19 марта пришла в магазин с молотком и принялась крушить витрины, а заодно и рабочий автомобиль Егора, который был припаркован неподалёку. Сотрудник мясной лавки вызвал полицию и мстительную женщину задержали.

В отделении Айша объяснила мотив своего поступка тем, что её довёл начальник, и это он во всём виноват. Егор же оценил нанесённый безумно влюблённой продавщицей ущерб в 100 тысяч рублей и написал на неё заявление в полицию.

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Метки: Видео   Новая москва   курьёз   магазин   начальник   полиция   продавщица   
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10  комментариев
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11k
Клёст 44 минуты назад
Просто ангельски положительный персонаж.
И даже весь пост пропитан елеем в отношении бизнесмена, до ощущения заказного))
Точно у них ничего не было?
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416
ApolloOne Полминуты назад
Бухающая баба - это беда в любом случае т.к. любая адекватность там абсолютно отсутствует.
Никому не нужно такое добро и даром.
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72k
Пётровыч 12 минут назад
Ох уж эта весна))
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12k
Гомерчик 18 минут назад
"Через некоторое время девушка начала проявлять симпатию в мою сторону, намекая, что я ей нравлюсь. На что я ответил, что я женат и ничего быть не может. "
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92k
sapér Vodička Полчаса назад
Думаю,что хитрый Егорка ,заставлял деваху мыть полы в подсобке,в хитрой позе !
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431
Дима Новосельский Полчаса назад
Но профессионализм полицейских поражает, наручники надеть на заведённые назад руки у них не получается...
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8k
Alex Полчаса назад
Поматросил и бросил?))
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4k
elllfa 37 минут назад
обещал жениться, но затем кинул...
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6k
Харон ( Χάρων) 41 минуту назад
То-ли девочка соабая, то-ли прилавки-витрины качественные.
С какого раза разбила? Специально пересмотрел видео: с 4-го удара.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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Лесник
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