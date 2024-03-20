Женщина разгромила магазин и машину начальника, который не ответил ей взаимностью

Мужчина оказался верным мужем и отверг приставания мстительной, как оказалось, подчинённой.
В Новой Москве в поселении Сосенском 27-летняя продавщица молотком разбила прилавок мясной лавки и автомобиль своего начальника из-за неудавшегося служебного романа.
Айшу, так зовут отвергнутую девушку, 39-летний владелец мясного магазина по имени Егор принял на работу в конце января нынешнего года. На протяжении месяца новая сотрудница работала хорошо, но тут наступила весна и она внезапно влюбилась в своего начальника.
"Через некоторое время девушка начала проявлять симпатию в мою сторону, намекая, что я ей нравлюсь. На что я ответил, что я женат и ничего быть не может. 11 марта человек пропал. Как оказалось, на три дня. В конце третьего дня она написала, что попала в больницу и завтра выходит на работу", — рассказал Егор.
Через три дня Айша вышла на связь и Егор пригрозил ей, что за подобную выходку в следующий раз уволит её без выплаты зарплаты.
"Этот диалог у нас был в субботу 16 марта. Общались часа 2, говорили, что так поступать не хорошо. Я и команда рассчитываем на нее. Она всех подвела. После перешли на обсуждение перспектив. В итоге 17 марта 2024 года она опять не выходит на работу и не берёт трубку", — рассказал бизнесмен.
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Айша всё же вышла на связь в тот же день вечером, 17 марта. Она объяснила, что не смогла выйти на работу, потому что много выпила, а затем начала признаваться Егору в чувствах.
"Переговорив с ней и напомнив о нашей договоренности, мы с ней попрощались. Примерно в 16:00 она начала писать, что не согласна с моим решением и завтра выйдет на работу. После долгой переписки и телефонных разговоров я попросил ее больше не звонить мне. Но она продолжала писать. В итоге я заблокировал её номер", — поделился самый терпеливый начальник и благоверный муж.
Девушка была не согласна с решением её уволить и 19 марта пришла в магазин с молотком и принялась крушить витрины, а заодно и рабочий автомобиль Егора, который был припаркован неподалёку. Сотрудник мясной лавки вызвал полицию и мстительную женщину задержали.
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В отделении Айша объяснила мотив своего поступка тем, что её довёл начальник, и это он во всём виноват. Егор же оценил нанесённый безумно влюблённой продавщицей ущерб в 100 тысяч рублей и написал на неё заявление в полицию.
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И даже весь пост пропитан елеем в отношении бизнесмена, до ощущения заказного))
Точно у них ничего не было?
После того, как он ей "отказал, как честный человек", она позволяет себе не выходить на работу. Он, разговаривает с ней 2 часа. Какого-то хера говорит, что "они все на неё расчитывают"...
Не ведёт так себя работодатель с загодя проблемным работником.
Если только не...
Никому не нужно такое добро и даром.
С какого раза разбила? Специально пересмотрел видео: с 4-го удара.