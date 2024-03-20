Женщина разгромила магазин и машину начальника, который не ответил ей взаимностью

Айша всё же вышла на связь в тот же день вечером, 17 марта. Она объяснила, что не смогла выйти на работу, потому что много выпила, а затем начала признаваться Егору в чувствах.





"Переговорив с ней и напомнив о нашей договоренности, мы с ней попрощались. Примерно в 16:00 она начала писать, что не согласна с моим решением и завтра выйдет на работу. После долгой переписки и телефонных разговоров я попросил ее больше не звонить мне. Но она продолжала писать. В итоге я заблокировал её номер", — поделился самый терпеливый начальник и благоверный муж.





Девушка была не согласна с решением её уволить и 19 марта пришла в магазин с молотком и принялась крушить витрины, а заодно и рабочий автомобиль Егора, который был припаркован неподалёку. Сотрудник мясной лавки вызвал полицию и мстительную женщину задержали.