Парочка молодых людей взяла с собой на кражу ребенка

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К парковке возле магазина подъехал автомобиль Toyota Prius, из которого вышли мужчина, женщина и девочка.
Первым зашел парень для отвлечения внимания, а позднее девушка с ребенком, которая на глазах у девочки взяла ноутбук и уложила в пакет. После всего, все они покинули магазин.
Преступление было совершено 30 августа в магазине электроники, расположенного на пересечении Красноармейская-50 лет Октября.
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Тем более что часто нужен не , а (без надписи). Не хватает такого смайлика.