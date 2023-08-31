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Парочка молодых людей взяла с собой на кражу ребенка

Парочка молодых людей взяла с собой на кражу ребенка

Автор:
31 августа 2023 11:01
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   в Благовещенске   кража   люди   магазин   ребенок   электроника   
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К парковке возле магазина подъехал автомобиль Toyota Prius, из которого вышли мужчина, женщина и девочка.


Первым зашел парень для отвлечения внимания, а позднее девушка с ребенком, которая на глазах у девочки взяла ноутбук и уложила в пакет. После всего, все они покинули магазин.


Преступление было совершено 30 августа в магазине электроники, расположенного на пересечении Красноармейская-50 лет Октября.

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Метки: Видео   в Благовещенске   кража   люди   магазин   ребенок   электроника   
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10  комментариев
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17k
Сергей 2 часа назад
Странный способ отправить себя на нары,а ребёнка в детдом)))
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6k
V2.Smirnov 16 минут назад
Тойота Приус и кража ноутбука... А на форумах, небось, пишут как тяжело жить и не хватает денег на вещи первой необходимости: полный бак бензина, запчасти, укладку, ноготочки, кружки для ребёнка...
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7k
ekarataev Час назад
Такие улицы пересекаются в Кемерово.
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57
Konst Час назад
Да это они рекламу эльдорадо\мвидео насмотрелись, но не совсем правильно её поняли
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7k
Pravednik84 2 часа назад
Напомню что тойота ввела ссанкции на свою продукцию, теперь поддержание автомобилей в рабочем состоянии стало более затруднительно как с точки зрения организации ТОиР, так и проблематичнее для кошелька. Ну вот и выкручиваются как могут.
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