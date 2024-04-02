В Стерлитамаке парень спихнул с лестницы продавца, помешавшего ему воровать



"Юные налетчики без стыда и совести грабят магазин и нападают на нашего продавца, принявшей весь удар на себя. Сие действие происходит в магазине "Орион" на Межрайбазе.

На лицо - по статье грабеж попадают эти лица!" - сообщает администрация магазина.





В результате падения у продавца - ушибы и гематомы. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на УВД города, подросткам нет 18 лет, однако это не отменяет наказания. Сейчас в инциденте разбирается полиция, и горожане надеются, что малолетним хулиганам их проступок не сойдёт с рук.