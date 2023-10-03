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В Москве неизвестные обокрали Физический институт имени Лебедева

В Москве неизвестные обокрали Физический институт имени Лебедева

Автор:
03 октября 2023 17:07
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   Физический институт им. Лебедева   кража   оборудование   преступление   
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Примечательно, что институт уже дважды обворовывали похожим образом.

Двое неизвестных проникли прошлой ночью на территорию Физического института имени Лебедева и украли ценное оборудование. Как сообщают СМИ, охранник во время вечернего обхода обнаружил взломанные замки и следы проникновения в одном из кабинетов.


Утром сотрудники охраны просмотрели записи с камер наблюдения и увидели на кадрах двух мужчин, которые пробрались ночью в здание. Лаборанты осмотрели место преступления и сообщили, что из кабинета вытащили генератор, трансформатор и ещё несколько деталей от осциллографа.

Примечательно, что в 2019 и 2021 году уже обворовывали институт похожим образом. Преступников задержать тогда не удалось. И будет неудивительно если выяснится, что там орудуют одни и те же лаборанты воры.

Источник:

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Метки: Видео   Москва   Физический институт им. Лебедева   кража   оборудование   преступление   
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Albert GER 21 минуту назад
ох уж эти физики.
другие деньги воруют, а эти вишь - генераторы 0сцилографы...
не иначе как Теслу на лекции проходили)))
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x3matic Полчаса назад
А за каким х.. там сидят эти охранники?
Просто ходят туда ночевать?
Этот вопрос вообще ко всем так называемым ЧОП в России.
В школах они могут только на детей орать и рамку охранять.На стоянках за автомобили они ответственности не несут.Тут вообще обокрали когда охранник спал.У половина так называемых охранников интеллект как у табуретки а пафоса как у министра.Охранники это вообще о чем?))
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