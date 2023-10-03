В Москве неизвестные обокрали Физический институт имени Лебедева

Примечательно, что институт уже дважды обворовывали похожим образом.
Двое неизвестных проникли прошлой ночью на территорию Физического института имени Лебедева и украли ценное оборудование. Как сообщают СМИ, охранник во время вечернего обхода обнаружил взломанные замки и следы проникновения в одном из кабинетов.
Утром сотрудники охраны просмотрели записи с камер наблюдения и увидели на кадрах двух мужчин, которые пробрались ночью в здание. Лаборанты осмотрели место преступления и сообщили, что из кабинета вытащили генератор, трансформатор и ещё несколько деталей от осциллографа.
Источник:
Примечательно, что в 2019 и 2021 году уже обворовывали институт похожим образом. Преступников задержать тогда не удалось. И будет неудивительно если выяснится, что там орудуют одни и те же
лаборанты воры.
Источник:
- "Ограбление века": в Дрездене обокрали сокровищницу на миллиард евро
- Гость столицы украл подрался с охранником магазина из-за бутылки вина
- Ловкость рук и никакого мошенства: камера наблюдения сняла виртуозную кражу в магазине
- Имидж - ничто, жажда - все: эпичная кража газировки из киоска попала на камеру
- Цыганка украла в Москве самокат, но не знала, что его можно отследить по GPS-трекеру
другие деньги воруют, а эти вишь - генераторы 0сцилографы...
не иначе как Теслу на лекции проходили)))
Просто ходят туда ночевать?
Этот вопрос вообще ко всем так называемым ЧОП в России.
В школах они могут только на детей орать и рамку охранять.На стоянках за автомобили они ответственности не несут.Тут вообще обокрали когда охранник спал.У половина так называемых охранников интеллект как у табуретки а пафоса как у министра.Охранники это вообще о чем?))