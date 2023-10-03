В Москве неизвестные обокрали Физический институт имени Лебедева

Двое неизвестных проникли прошлой ночью на территорию Физического института имени Лебедева и украли ценное оборудование. Как сообщают СМИ, охранник во время вечернего обхода обнаружил взломанные замки и следы проникновения в одном из кабинетов.

Утром сотрудники охраны просмотрели записи с камер наблюдения и увидели на кадрах двух мужчин, которые пробрались ночью в здание. Лаборанты осмотрели место преступления и сообщили, что из кабинета вытащили генератор, трансформатор и ещё несколько деталей от осциллографа.