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В Петербурге мужик пришёл в строительный магазин и провернул «хитрый план», чтобы сэкономить деньги

В Петербурге мужик пришёл в строительный магазин и провернул «хитрый план», чтобы сэкономить деньги

Автор:
22 сентября 2023 19:51
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Петербург   Питер   кража   магазин   мужик   росгвардия   
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Схема оказалась рабочей и умелец её повторил.

Первый раз мужчина заглянул в магазин ещё в августе. Как сообщили в пресс-службе «Росгвардии»:

Находясь в торговом зале, поменял штриховые коды товаров (дифференциальные автоматы и установочные коробки для них) переклеив их с дешевых на дорогостоящие.

Чтобы его не спалили, умелец засунул руки в глубину торгового стеллажа. Потом спокойно расплатился на кассе и «сэкономил» на этом 16 тысяч рублей.

Схема ему так понравилась, что он решил снова прийти в тот же строительный через месяц. К тому времени его уже вычислили по записям камер и работники зала знали мужчину «в лицо». Как только он появился в магазине, сотрудники нажали тревожную кнопку и незадачливого покупателя задержала «Росгвардия». Теперь «покупатель года» общается с полицейскими.

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Метки: Видео   Петербург   Питер   кража   магазин   мужик   росгвардия   
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91k
Херанука Паибалу 20 минут назад
У нас в Новороссийске несколько таких "умников" - реально "посадили" в этом году
"Переклеивали" товар в Леруа и БауЦентре, расплачивались потом на "автоматических кассах"
.
магазин ежемесячно делает инвентаризацию, выявляет некислую "пересортицу"
смотрят камеры - и вот он, красавец-переклейщик
.
подняли видео "по краю" - оказалось, очень даже неслабо "ребята поработали" по строймагазинам, куча эпизодов аналогичных краж...
лазерные уровни, дальномеры, "док-станция Алиса" и др. товар - маленький, дорогой, высоколиквидный
созвонились с коллегами - приехали опера с соседних регионов за "красавцами"....
.
магазины - молодцы, старались, никаких задержек с видео, документами, явками к следователю и пр.
и на суд дружно сходили, попросили "никакой пощады", ибо платить недостачу персоналу...
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8k
Дмитрий 12 минут назад
Был у меня один знакомый, он в "Ленте" так и отоваривался. Паковал рыбу в несколько слоёв плёнки. Взвешивал как более дешёвую. Пацану вещи ценники перевешивал. И считал, что это не просто нормально, но и даже хвалился этим.
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