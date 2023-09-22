В Петербурге мужик пришёл в строительный магазин и провернул «хитрый план», чтобы сэкономить деньги

Первый раз мужчина заглянул в магазин ещё в августе. Как сообщили в пресс-службе «Росгвардии»:

Находясь в торговом зале, поменял штриховые коды товаров (дифференциальные автоматы и установочные коробки для них) переклеив их с дешевых на дорогостоящие.

Чтобы его не спалили, умелец засунул руки в глубину торгового стеллажа. Потом спокойно расплатился на кассе и «сэкономил» на этом 16 тысяч рублей.