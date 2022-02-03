Как медсестра из Владивостока стала главной русалкой России

Ее увлечения - это моделинг и моржевание, которые она объединяет под образом приморской русалки. Как-то Анастасия попала на подводную фотосессию, для которой решила нарядиться в русалку, для этого она сама сделала свой первый хвост - просто натянула на моноласту ткань. Со временем образ усовершенствовался - ее хвост стал силиконовым и выглядящим более «натурально». А затем она начала делать их сама.

«Я в детстве мечтала быть русалкой, много плавала и ныряла. Это, видимо, сказалось», - говорит она.