20+ курьезных фото с просторов сети

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Люди делятся бесчисленным множеством фотографий и информации в интернете. Сегодня посмотрим на самые разные курьезные кадры из обычных жизненных ситуаций, которыми поделились пользователи форума Reddit.
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"Потратил два дня на то, чтобы подготовить этот костный бульон к заморозке. Прощай, бульон"
"Шесть лет назад я потерял свое обручальное кольцо. В итоге сделал татуировку на его месте. Но сегодня моя жена нашла его в старой сумочке"
Этот дом загорелся, и пожарные долго его тушили. На следующий день, при -31 на улице, он превратился в ледышку
"Когда жена уезжает из дома, мне становится скучно, и я устраиваю ужин и фотосессию с котами"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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