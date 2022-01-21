6 стран, где снега больше, чем в Челябинске и Перми

Правда, «метровые» — это громко сказано. Согласно данным метеорологических служб, средняя высота сугробов по России составляет 50-70 см, и это совсем не много. В нашем мире есть 6 стран, где снега намного больше.

Швеция

Открывают список шведы. Густые леса и широкие поля заносит высокими сугробами еще в начале зимы. Снега на родине IKEA и Греты Гарбо столько, что дома буквально утопают в нем и различимы только благодаря свету, струящемуся из окон. Все это создает совершенно сказочный вид, который в прошлом вдохновлял детских писателей. Средняя высота сугробов достигает 2 метров.