6 стран, где снега больше, чем в Челябинске и Перми

В последние пару лет русские зимы радуют обилием снега, хотя дорожники и сетуют на нехватку сил на его уборку. Но белый покров, хрустящий снежок и армия снеговиков в каждом дворе стоят того, чтобы терпеть метровые сугробы.
Правда, «метровые» — это громко сказано. Согласно данным метеорологических служб, средняя высота сугробов по России составляет 50-70 см, и это совсем не много. В нашем мире есть 6 стран, где снега намного больше.
Швеция
Открывают список шведы. Густые леса и широкие поля заносит высокими сугробами еще в начале зимы. Снега на родине IKEA и Греты Гарбо столько, что дома буквально утопают в нем и различимы только благодаря свету, струящемуся из окон. Все это создает совершенно сказочный вид, который в прошлом вдохновлял детских писателей. Средняя высота сугробов достигает 2 метров.
Финляндия
Эта страна напоминает новогоднюю открытку: вся укутанная снегом, белоснежная и уютная. Порой за городом легко встретить оленью упряжку с санями, и дело не только в развлечении для туристов — так местные жители преодолевают путь без риска застрять на проселочной дороге. Средняя высота сугробов в Финляндии — 2,2 метра.
Норвегия
4 место занимает суровая страна фьордов и подгорных троллей, которыми славятся местные сказки. Из-за частых туманов и большой влажности снег делается тяжелым, а потому не спешит таять. Даже сильными ветрами такой не сдуть, и норвежцы могут похвастаться сугробами высотой в 2,5 метра. Правда, гордых норвежцев часто приходится откапывать из собственных домов.
Канада
Вот где не бывает перебоев со снегом, как в России. Там он лежит каждую зиму, а жители еще летом готовят лопаты и снегоуборочную технику. Там средняя высота сугробов по стране достигает 3 метров.
Лапландия
Фактически такой страны не существует: она расположилась между тремя скандинавскими странами, и они поделили ее на провинции. Но все помнят и знают сказку о Нильсе с дикими гусями и о его мечте — побывать в Лапландии. И это не удивительно, ведь там живет сам Санта-Клаус, а сугробы очень высокие — 3,5 метра.
Япония
Первое место по снежным заносам занимает Страна восходящего солнца, но не вся, а только одна ее часть: Аомори на острове Хонсю. Там снег выпадает в сентябре и лежит до конца апреля. Сугробы растут постоянно и достигают своего пика на высоте в 8 метров.
Россия в список самых заснеженных стран так и не вошла, но иностранные синоптики отметили пару русских городов, Челябинск и Пермь, где сугробы вырастают на 2 метра в высоту.
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Запад ХМАО.