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6 стран, где снега больше, чем в Челябинске и Перми

6 стран, где снега больше, чем в Челябинске и Перми (7 фото)

Автор:
21 января 2022 09:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   зима   люди   планета   природа   снег   фото   
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В последние пару лет русские зимы радуют обилием снега, хотя дорожники и сетуют на нехватку сил на его уборку. Но белый покров, хрустящий снежок и армия снеговиков в каждом дворе стоят того, чтобы терпеть метровые сугробы.

Правда, «метровые» — это громко сказано. Согласно данным метеорологических служб, средняя высота сугробов по России составляет 50-70 см, и это совсем не много. В нашем мире есть 6 стран, где снега намного больше.


Швеция

Открывают список шведы. Густые леса и широкие поля заносит высокими сугробами еще в начале зимы. Снега на родине IKEA и Греты Гарбо столько, что дома буквально утопают в нем и различимы только благодаря свету, струящемуся из окон. Все это создает совершенно сказочный вид, который в прошлом вдохновлял детских писателей. Средняя высота сугробов достигает 2 метров.

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Финляндия

Эта страна напоминает новогоднюю открытку: вся укутанная снегом, белоснежная и уютная. Порой за городом легко встретить оленью упряжку с санями, и дело не только в развлечении для туристов — так местные жители преодолевают путь без риска застрять на проселочной дороге. Средняя высота сугробов в Финляндии — 2,2 метра.

Норвегия

4 место занимает суровая страна фьордов и подгорных троллей, которыми славятся местные сказки. Из-за частых туманов и большой влажности снег делается тяжелым, а потому не спешит таять. Даже сильными ветрами такой не сдуть, и норвежцы могут похвастаться сугробами высотой в 2,5 метра. Правда, гордых норвежцев часто приходится откапывать из собственных домов.

Канада

Вот где не бывает перебоев со снегом, как в России. Там он лежит каждую зиму, а жители еще летом готовят лопаты и снегоуборочную технику. Там средняя высота сугробов по стране достигает 3 метров.

Лапландия

Фактически такой страны не существует: она расположилась между тремя скандинавскими странами, и они поделили ее на провинции. Но все помнят и знают сказку о Нильсе с дикими гусями и о его мечте — побывать в Лапландии. И это не удивительно, ведь там живет сам Санта-Клаус, а сугробы очень высокие — 3,5 метра.

Япония

Первое место по снежным заносам занимает Страна восходящего солнца, но не вся, а только одна ее часть: Аомори на острове Хонсю. Там снег выпадает в сентябре и лежит до конца апреля. Сугробы растут постоянно и достигают своего пика на высоте в 8 метров.

Россия в список самых заснеженных стран так и не вошла, но иностранные синоптики отметили пару русских городов, Челябинск и Пермь, где сугробы вырастают на 2 метра в высоту.

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Метки: в мире   зима   люди   планета   природа   снег   фото   
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4  комментария
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8k
Ф Ив 45 минут назад
Иностранцы просто не были в Сибири. В тех городах, где снега много. В Челябинске средняя высота снежного покрова 30-40 сантиметров, а в малоснежные годы и того меньше, а в Норильские, например, 70 сантиметров, и сохраняется он от 7 до 9 месяцев.
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646k
Alexey Berestenko 18 минут назад
Мой школьный и дворовой товарищ лет 6 прожил в Надыми с родителями-газовиками. Активно играл в хоккей, даже до Тюменского "Рубина" добрался. Тренировались на обычной коробочке. После игры заваливали борта коробочки горизонтально на лед. Дня через три нужно было загонять достаточно мощный трактор, чтобы сгрести снег, очистить лед и поставить коробочку. Иногда коробочку под снегом находили по оголовкам стандартных столбов освещения, обычных городских.
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78
андрей глейх Полчаса назад
А что, Челябинск и Пермь странами стали?
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6k
Горец Ю 36 минут назад
У нас высота сугроба в середине декабря перевалила 90 см. Основной снег ждём в феврале и марте. В апреле бывает, два метра сугробы.
Запад ХМАО.
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