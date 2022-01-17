6 правил выживания на Русском Севере: как жить при –50°C

Ниже мы рассказываем о 6 правилах, которые помогают северянам не унывать и радоваться жизни даже в столь тяжелых условиях.

Дружить с синоптиками

Практически у всех северян есть прекрасная привычка проверять прогноз погоды с вечера или перед выходом. Погода там уж очень переменчива, так что осмотрительность не помешает. Однако если в школе отменят учебу при -51°С, то взрослым все же придется работать. Мороз — не худший атрибут погоды, тяжелее всего переносить сильный холодный ветер, достигающий скорости 100 км/ч. Тогда останавливается работа аэропортов, а продукты могут не доставлять до тех пор, пока погода не станет благоприятной.