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6 правил выживания на Русском Севере: как жить при –50°C

6 правил выживания на Русском Севере: как жить при –50°C (7 фото)

Автор:
17 января 2022 09:25
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   выживание   зима   люди   мороз   север   фото   холод   
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Россияне умудряются выживать даже в самых суровых условиях. Жителей Ямала, Таймыра и Чукотки не напугать трескучими морозами, непроглядной ночью и уж очень коротким летом.

Ниже мы рассказываем о 6 правилах, которые помогают северянам не унывать и радоваться жизни даже в столь тяжелых условиях.


Дружить с синоптиками

Практически у всех северян есть прекрасная привычка проверять прогноз погоды с вечера или перед выходом. Погода там уж очень переменчива, так что осмотрительность не помешает. Однако если в школе отменят учебу при -51°С, то взрослым все же придется работать. Мороз — не худший атрибут погоды, тяжелее всего переносить сильный холодный ветер, достигающий скорости 100 км/ч. Тогда останавливается работа аэропортов, а продукты могут не доставлять до тех пор, пока погода не станет благоприятной.

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Строить дом только на сваях

Те немногие путешественники, которые все же отправились знакомиться с Крайним Севером, удивляются странным многоэтажкам. Они будто стоят на курьих ножках. Все потому, что на вечной мерзлоте строительство разумно только на сваях, ведь грунт может повести себя неожиданно.

Есть сырые мясо и рыбу

Северяне уверены, что в сыром продукте больше витаминов. Потому строганина там очень популярна: это сырое мясо оленя или рыбы, сильно-сильно замороженное. Его нарезают кусочками, после чего макают их в соль и перец. Важно съесть кусочки до того, как они начнут таять.

Жить в мечтах о поездке на материк

Вся остальная Россия местными зовется материком. Они там бывают не так часто, как хотелось бы, так как добраться до большой земли сложно, притом дорого.

Планировать долгий отпуск

Северяне имеют право отдыхать от работы не какие-то четыре недели, а пару месяцев. Многие предпочитают копить отпуск, чтобы потом отдыхать полгода. Часто северяне отправляются на это время в теплые края, но стоить такая поездка, включая перелет, будет немало.

Заниматься доступным спортом

Однако местные не унывают, ведь у них большую часть года доступен зимний спорт. Этим северяне с радостью пользуются, рано осваивая лыжи и сноуборд.

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Метки: Жизнь   выживание   зима   люди   мороз   север   фото   холод   
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7k
Фельдъегерь 48 минут назад
не знаю как сейчас, но когда я жил на Чукотке дорога до места проведения отпуска оплачивалась. Вблизи воды температура практически никогда не опускается до -50, на моей памяти даже -40 крайне редко бывало. И да, строганину там особо никто не ест, разве что коренные.
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11k
котегRUS 16 минут назад
"Есть сырые мясо и рыбу"...
Мы тут этого тунца (на фото) отродясь не видовали.. Едим сырыми омуля, чира, муксуна, оленину и жеребятину..

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8k
БарНалей 49 минут назад
На сваях много где строят, а вот пространство между основанием дома и поверхностью земли оставляют для того что бы снегом не занесло все к хренам. Ветер прогоняет снег под домом и не дает ему скопиться.
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4k
Hemul_D Час назад
Понятно, что бы выжить при -50 надо в отпуск свалить в теплые края, логичненько. А мечты о материке, так и при -60 помогут.
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