6 правил выживания на Русском Севере: как жить при –50°C

Россияне умудряются выживать даже в самых суровых условиях. Жителей Ямала, Таймыра и Чукотки не напугать трескучими морозами, непроглядной ночью и уж очень коротким летом.
Ниже мы рассказываем о 6 правилах, которые помогают северянам не унывать и радоваться жизни даже в столь тяжелых условиях.
Дружить с синоптиками
Практически у всех северян есть прекрасная привычка проверять прогноз погоды с вечера или перед выходом. Погода там уж очень переменчива, так что осмотрительность не помешает. Однако если в школе отменят учебу при -51°С, то взрослым все же придется работать. Мороз — не худший атрибут погоды, тяжелее всего переносить сильный холодный ветер, достигающий скорости 100 км/ч. Тогда останавливается работа аэропортов, а продукты могут не доставлять до тех пор, пока погода не станет благоприятной.
Строить дом только на сваях
Те немногие путешественники, которые все же отправились знакомиться с Крайним Севером, удивляются странным многоэтажкам. Они будто стоят на курьих ножках. Все потому, что на вечной мерзлоте строительство разумно только на сваях, ведь грунт может повести себя неожиданно.
Есть сырые мясо и рыбу
Северяне уверены, что в сыром продукте больше витаминов. Потому строганина там очень популярна: это сырое мясо оленя или рыбы, сильно-сильно замороженное. Его нарезают кусочками, после чего макают их в соль и перец. Важно съесть кусочки до того, как они начнут таять.
Жить в мечтах о поездке на материк
Вся остальная Россия местными зовется материком. Они там бывают не так часто, как хотелось бы, так как добраться до большой земли сложно, притом дорого.
Планировать долгий отпуск
Северяне имеют право отдыхать от работы не какие-то четыре недели, а пару месяцев. Многие предпочитают копить отпуск, чтобы потом отдыхать полгода. Часто северяне отправляются на это время в теплые края, но стоить такая поездка, включая перелет, будет немало.
Заниматься доступным спортом
Однако местные не унывают, ведь у них большую часть года доступен зимний спорт. Этим северяне с радостью пользуются, рано осваивая лыжи и сноуборд.
Источник:
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Мы тут этого тунца (на фото) отродясь не видовали.. Едим сырыми омуля, чира, муксуна, оленину и жеребятину..