Что такое израильский кибуц, и как в нем живут люди

Кибуцы — коммуны, которые созданы на основе общего имущества, разделения его поровну, но не только.
Первый кибуц Дгания, процветающий до сих пор, стал образцом для нового смелого социального эксперимента, который во многом определил израильскую культуру и возвел на пьедестал многих государственных деятелей возрожденной нации, ученых и художников.
Отмечая столетие достижений, Движение кибуцев контролирует 273 действующих кибуца, половина из которых была основана до 1948 года. Сейчас, переживая период реорганизации и возрождения после сокращения членства, кибуцы продолжают оставаться жизненно важными частями израильского общества.
Что такое кибуц
Кибуц, на иврите означающий «сбор», «коллективный», — израильское коллективное поселение, обычно сельскохозяйственное, но возможно и промышленное, в котором все богатство находится в общем пользовании. Прибыль реинвестируется в поселение после того, как участники были обеспечены едой, одеждой и жильем, а также социальными и медицинскими услугами.
У взрослых есть отдельные помещения, но дети обычно размещаются отдельно. Приготовление пищи и прием пищи являются общими. С момента образования Израиля в 1948 году поселения стали более уединенными в отношении личности и собственности. Кибуцы, которые обычно строятся на земле, арендованной у Еврейского национального фонда, еженедельно определяют политику.
«Кибуц был создан еврейской молодежью, целью которой было взять на себя ответственность за создание государства», — говорит Муки Цур, бывший секретарь Движения кибуцев и преподаватель еврейской культуры кибуца. Кстати, о том, зачем в Израиле сжигают хлеб на кострах, мы писали ранее.
История движения
Первый кибуц, который уже упоминался, был основан в Палестине в 1909 году. Другие были созданы в последующие годы, и к началу XXI века в Израиле насчитывалось более 250 кибуцев с общей численностью населения более 100 000 человек. Ранние кибуцы в Палестине на самом деле выглядели как относительно небольшие коллективы, которые постепенно превратились в более крупное и расширенное коллективное сообщество, известное как кибуц.
Кибуцы по-прежнему вносят вклад в экономику и лидерство Израиля, который непропорционально велик по сравнению с относительно небольшой долей кибуцев в населении страны.
Преобразование древнего иврита из письменного в разговорный язык было монументальной задачей, в значительной степени выполненной молодежью кибуца. Члены должны были говорить только на иврите, и это часто приводило к изобретению и популяризации слов для современных нужд. «Это было свободное общество, и люди могли уехать, когда захотят, и большинство действительно уезжало», — говорит Цур. — Но в кибуц приезжали другие люди с мечтами и устремлениями, и писали новый том жизни общества».
Источник:
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Прикольно.
Выходит люди, называющими себя евреями, приехавшими в Палестину, таковыми не являлись!!!