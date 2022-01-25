Что такое израильский кибуц, и как в нем живут люди

Первый кибуц Дгания, процветающий до сих пор, стал образцом для нового смелого социального эксперимента, который во многом определил израильскую культуру и возвел на пьедестал многих государственных деятелей возрожденной нации, ученых и художников.

Отмечая столетие достижений, Движение кибуцев контролирует 273 действующих кибуца, половина из которых была основана до 1948 года. Сейчас, переживая период реорганизации и возрождения после сокращения членства, кибуцы продолжают оставаться жизненно важными частями израильского общества.

Что такое кибуц

Кибуц, на иврите означающий «сбор», «коллективный», — израильское коллективное поселение, обычно сельскохозяйственное, но возможно и промышленное, в котором все богатство находится в общем пользовании. Прибыль реинвестируется в поселение после того, как участники были обеспечены едой, одеждой и жильем, а также социальными и медицинскими услугами.