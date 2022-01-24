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Зима — это умелый художник, который создаёт свои лучшие шедевры

Зима — это умелый художник, который создаёт свои лучшие шедевры (17 фото)

Автор:
24 января 2022 09:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: зима   красота   подборка   природа   узор   фото   холодно   
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С наступлением снежной зимы во многих вдруг просыпается дух творчества: кто-то делает ледяные скульптуры, другим нравится лепить снеговиков.

И кажется, природа тоже не хочет отставать от всеобщей тяге к художествам, причём может похвастаться самыми причудливыми результатами: необычные узоры из снега, кристаллы льда, горизонтальные сосульки, заснеженные кошки… И это далеко не всё зимнее творчество природы!


Как снег осел на этом фонарном столбе

×
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Это украшение лопнуло, а на его месте образовалась ледяная версия

Машина давала задний ход, чтобы выехать с парковочного места

Ну чем не гусеницы?

Уровень воды в реке упал, а лёд остался

Снег на нашей лужайке после целого дня мелкой мороси

Сначала показалось, что это обычный ковёр!

Снег на капотах растаял так, что видны очертания двигателей

Большие кристаллы льда в Швеции

Снег немного соскользнул с крыши, прежде чем снова замёрзнуть — отсюда и горизонтальные сосульки!

Лёд похож на крошечный лес

На тротуаре остались только снежные следы

Когда на снег наступают, он немного уплотняется, слегка подтаивает, а потом снова застывает. Когда остальная часть снега тает, следы ещё остаются. Либо остальной снег просто смахнули.

Такого тюнинга владелец машины явно не ожидал

Вот так зима разрисовала нашу кошку

Кажется, пора почистить зеркала

Замёрзший мяч в нашем саду

Ледяной узор на моём лобовом стекле этим утром

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Метки: зима   красота   подборка   природа   узор   фото   холодно   
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