Зима — это умелый художник, который создаёт свои лучшие шедевры

И кажется, природа тоже не хочет отставать от всеобщей тяге к художествам, причём может похвастаться самыми причудливыми результатами: необычные узоры из снега, кристаллы льда, горизонтальные сосульки, заснеженные кошки… И это далеко не всё зимнее творчество природы!

Как снег осел на этом фонарном столбе