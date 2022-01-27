Как в СССР добывали дефицитные товары

«Товар выбросили» - фраза, которую советские люди понимали совсем не так, как современники. «Выбросить» что-то означало выложить дефицитный товар на прилавок. Снова исчезал такой товар буквально за несколько десятков минут или пару часов. Некоторые товары вовсе не попадали в магазины и крутились на «черном рынке».

В последние десятилетия существования СССР дефицит в стране стал тотальным. Плановая советская экономика не учитывала реальных потребностей людей. В каком-нибудь горном таджикском кишлаке можно было встретить завезенный туда дорогой мужской костюм, причем только одного, хотя и ходового размера. Госмонополия на все, отсутствие частного сектора, центральное планирование и фиксированные цены, никак не регулируемые спросом и предложением - все это привело к хронической нехватке обычных товаров, от туалетной бумаги до апельсинов, мыла и спичек.