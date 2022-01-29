Акула-свинья: Треугольная и хрюкает копается в грязи. Наверное, самый смешной вид акул

Подводной свинюшке остаётся только делать то, что получается у неё лучше всего — копаться в грязи. Под водой не водятся трюфели, зато там хватает прячущихся червей и моллюсков. В отличие от наземной товарки, центрина акула ориентируется не только на запах, но и на течения. На её губах находится множество чувствительных бугорков, они регистрируют малейшие колебания воды и позволяют наводиться на цель, даже если она спряталась под слоем песка.