Акула-свинья: Треугольная и хрюкает копается в грязи. Наверное, самый смешной вид акул

Тот факт, что морская свинка не имеет отношения к морю, стал одним из самых крупных разочарований моего детства. Даже отсутствию Деда Мороза я так не огорчался! Но сегодня мой детский гештальт был закрыт, сегодня я нашёл настоящую морскую свинью.
Обыкновенная центрина, она же акула-свинья совсем не похожа на сухопутных хрюшек. Но и акулу в ней признать тяжело — животина треугольная в поперечнике! С такой формой тела не до преследования рыбок, самой бы добычей не стать. Ей даже плавники не помогают, узкие и высокие приспособы хороши для вялого исследования дна, но не для адреналиновых погонь.
Подводной свинюшке остаётся только делать то, что получается у неё лучше всего — копаться в грязи. Под водой не водятся трюфели, зато там хватает прячущихся червей и моллюсков. В отличие от наземной товарки, центрина акула ориентируется не только на запах, но и на течения. На её губах находится множество чувствительных бугорков, они регистрируют малейшие колебания воды и позволяют наводиться на цель, даже если она спряталась под слоем песка.
Для наиболее эффективного поиска центрина акула передвинула рот ниже, отчего её морда сморщилась и приняла непривычные человеческому глазу очертания. Зато гляделки самой рыбы увеличились в несколько раз — полезная гипертрофия в условиях вечного сумрака больших глубин.
Да, видок у свиноакулы тот ещё, но в дикой природе эффективность важнее. Наша героиня прочёсывает берега от Южной Африки до Британских остров, а значит, она прекрасно справляется со своими обязанностями. И даже детишек строгать успевает!
Как и положено глубоководному виду, акула-свинья надёжно прячет секреты размножения от исследователей. Вероятно, их брачный период зависит от региона проживания. В сезон размножения привычные к одиночеству акулки тянутся друг к другу и заводят детишек. Если, конечно, вторая половинка проходит рост-контроль: молодёжь, не доросшая до 50 (самки) и 70 (самцы) сантиметров, к продолжению рода не допускается, они сами ещё дети!
А вот половозрелые девушки получают в распоряжение 10-12 оплодотворённых яиц. Акулы-свиньи хранят кладку в самом надёжном месте — в себе. Малыши покинут материнскую утробу лишь после вылупления. И сразу разбегутся по сторонам, не оглядываясь на мать. Что поделать, у рыбок проблемы с эмпатией и подвижностью шеи.
Если малышам повезёт, то они проживут около 30 лет. Чтобы дотянуть до такой цифры, им придётся мастерски уворачиваться от других хищных рыб и многочисленных глубоководных траулеров. Для последних жаброносцы не представляют никакого интереса, в лучшем случае животина пойдёт на костную муку или жир. В худшем — бедолага отправится за борт, но в виде бездыханной тушки.
Моя оценка обыкновенной центрине — 9 «хрю-хрю» из 10. По свидетельствам некоторых рыбаков, акула очень любит похрюкивать, и это милая черта накидывает ещё пару баллов к оценке довольно забавной животины!
Источник:
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Ясен хрен, не похожа. Она же морская!