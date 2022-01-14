Как утоляют жажду киты и дельфины?

Морская вода дельфинам и китам совершенно не подходит, ведь их почки не способны переработать то количество соли, которое в ней содержится. Если животное ее употребит, произойдет обезвоживание организма, и оно погибнет. Без пресной же жидкости они тоже не выживут. Но как же утоляют жажду киты и дельфины, живущие в соленой воде? Откуда они берут пресную воду?

Морские млекопитающие не пьют!

Киты и дельфины не пьют воду, это не предусмотрено природой. В пресных водоемах они не обитают, а морская вода для них опасна. У этих животных нет опреснительного аппарата, который есть у морских рыб: жабры им попросту не нужны, так как дышат они воздухом. Поэтому млекопитающие не могут отфильтровывать соль, содержащуюся в воде. Единственный выход для китов и дельфинов — вообще не пить.