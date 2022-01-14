Как утоляют жажду киты и дельфины?

Для нормального функционирования организма всем млекопитающим нужна вода, в том числе и тем, что обитают в морях. Причем жидкость должна быть именно пресная.
Морская вода дельфинам и китам совершенно не подходит, ведь их почки не способны переработать то количество соли, которое в ней содержится. Если животное ее употребит, произойдет обезвоживание организма, и оно погибнет. Без пресной же жидкости они тоже не выживут. Но как же утоляют жажду киты и дельфины, живущие в соленой воде? Откуда они берут пресную воду?
Морские млекопитающие не пьют!
Киты и дельфины не пьют воду, это не предусмотрено природой. В пресных водоемах они не обитают, а морская вода для них опасна. У этих животных нет опреснительного аппарата, который есть у морских рыб: жабры им попросту не нужны, так как дышат они воздухом. Поэтому млекопитающие не могут отфильтровывать соль, содержащуюся в воде. Единственный выход для китов и дельфинов — вообще не пить.
Откуда они берут жидкость?
Вода необходима китам и дельфинам, но пить они ее не могут, поэтому им приходится добывать влагу другим способом. Жидкость попадает в организм млекопитающих через еду. Эти животные питаются кальмарами, планктонами и рыбой, а они в свою очередь на более чем 70% состоят из пресной воды. Такого количества влаги достаточно дельфинам и китам, чтобы организм функционировал нормально.
Киты и дельфины экономные
Морские млекопитающие очень мало расходуют полученную воду, поэтому и добывать ее в большом количестве не нужно. Большинство млекопитающих тратят воду на восстановление водно-солевого баланса, выведение токсинов и поддержание нужной температуры тела, но у дельфинов и китов нет такой необходимости. Они стараются обитать в водах со стабильной температурой и по своей природе не умеют потеть. Другую жидкость же они почти не выделяют. Так что воды им обычно хватает надолго.
Кроме того эти животные умеют использовать свои собственные ресурсы. Киты способны выделять влагу во время расщепления организмом жиров. Этот личный запас может выручить млекопитающее, когда добыть пищу не получается, или температура воды теплее чем нужно.
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