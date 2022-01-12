Зачем дикие козы карабкаются по плотине, и как они это делают

Как можно видеть, само тело плотины построено из камней местной горной породы, которые скреплены между собой раствором цемента. Причём это гидротехническое сооружение не является идеально герметичным, потому что кое-где просачивается вода, образуя тоненькие ручейки.

А это местная горная коза ибекс, и судя по её виду, она явно что-то замышляет: