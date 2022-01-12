Зачем дикие козы карабкаются по плотине, и как они это делают

Обычно большую часть времени эти дикие козы проводят на крутых склонах местных горных массивов, на которых растёт трава. Они там пасутся, но наступает определённый момент, и эти козы сбиваются в небольшое стадо, после чего все вместе идут к этой плотине.
Это обычная на первый взгляд итальянская плотина, у нас на канале много похожих. Однако это только на первый взгляд. Потому что необычность именно этого гидротехнического сооружения кроется не в заковыристых водоводах, шлюзах и турбинах, а в её обитателях. Да, помимо персонала и туристов плотину облюбовали ещё и местные животные, а именно горные козы ибексы.
Как можно видеть, само тело плотины построено из камней местной горной породы, которые скреплены между собой раствором цемента. Причём это гидротехническое сооружение не является идеально герметичным, потому что кое-где просачивается вода, образуя тоненькие ручейки.
А это местная горная коза ибекс, и судя по её виду, она явно что-то замышляет:
Обычно большую часть времени эти дикие козы проводят на крутых склонах местных горных массивов, на которых растёт трава. Они там пасутся, но наступает определённый момент, и эти козы сбиваются в небольшое стадо, после чего все вместе идут к этой плотине. Причём не к какой-то там другой, а именно к этой дамбе.
Как можно видеть, у подножия плотины лежит снег, и горная коза просто забегает на дамбу.
Чем выше ибексы забираются по плотине, тем более крутым и отвесным становится склон дамбы. А значит и растёт риск сорваться вниз. Но опасность падения не останавливает этих горных коз.
Они словно смеются гравитации прямо в лицо: закон Всемирного тяготения?.. Не, не слышала.
Мы проконсультировались с профессором зоологии Карло Серрано из Политехнического университета Марке, кафедра наук о жизни и окружающей среде. И вот его экспертный комментарий:
Дело в том, что рацион питания этих коз в их естественной среде обитания не включает достаточного количества солей и минералов. Конкретно эта дамба имеет ряд особенностей, из-за которых горные козы карабкаются на неё целыми стадами, - пояснил профессор.
У подножия дамбы давление воды высокое, но и само тело плотины массивное, и вода на проступает через неё. На высоте же, у её гребня, наоборот, кладка камней тонкая, но нет достаточного давления, чтобы появлялись небольшие ручейки. А вот что касается средней части плотины по её высоте, то там такое соотношение давления воды и толщины кладки, что вода вытекает наружу, проходя сквозь толщу каменной породы дамбы. Проходя плотину насквозь, вода вымывает и растворяет в себе много солей и минералов. В результате козы опытным путём узнали об этом и начали свои восхождения на плотину, чтобы слизывать эти насыщенные солями и минералами ручейки.
Так козы и их потомство получает уже готовый раствор минеральных веществ, которых нет в их обычном рационе. Причём козы берут с собой и молодняк, чтобы потомство с раннего возраста училось карабкаться по склону этой плотины и потом уже приучалось самостоятельно добывать себе соли и минералы. Не секрет, что между матерью и её детёнышем существует сильная связь, и поэтому малыш следует за мамой, куда бы та не пошла, - уточнил Карло.
Разумеется есть риск падения, но без этих микроэлементов козы ибексы просто не выживут. Эти растворённые в мелких ручейках микроэлементы нужны для крепости костей, а также для нормального функционирования их нервной системы. Причём если приглядеться, то можно заметить, что козы карабкаются не где попало, а только там, где на склоне плотины есть хорошие выступы. Ведь у этой дамбы есть и абсолютно гладкий склон, и по нему козы даже не решаются взбираться.
Здесь можно хорошо видеть, как горная коза ибекс собирает языком воду, прошедшую сквозь толщу дамбы. Иногда в пещерах можно видеть сталактиты и сталагмиты, которые по сути являются минеральными наростами, которые формируются мелкими ручейками воды, проходящих через горную породу. Этот же механизм работает и здесь, только козы своими языками просто не дают возможности этим минеральным наростам образоваться.
Вот таким нелёгким способом местные дикие козы вынуждены добывать себе необходимый набор солей. Они каждый раз бросают вызов гравитации и ставят под сомнение закон Всемирного тяготения.
И секрет их такой выдающейся способности карабкаться не только по скалам, но и по этой дамбе, заключается в строении из копыт. Они отличаются от тех, что у равнинных коз. У ибексов они сильно раздвоены и фактически больше напоминают костяные клешни, нежели обычные копыта.
Они заострены, словно когти, и поэтому хорошо цепляются даже за незначительные неровности и шероховатости.
Источник:
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