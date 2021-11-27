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Тутовый шелкопряд: жизненный цикл и получение шелка

Тутовый шелкопряд: жизненный цикл и получение шелка (9 фото)

Автор:
27 ноября 2021 10:02
Сообщество : Животные
Метки: бабочка   животные   интересно   природа   тутовый шелкопряд   факты   фото   
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У вас есть шёлковая одежда? Если ответ «да», то вы явно купаетесь в деньгах, потому что стоят такие шмотки очень дорого. Но сегодня вы узнаете такое, что желание их носить отпадёт напрочь.

Потому что производство шёлка — это геноцид сотен и сотен живых существ, который длится вот уже несколько тысячелетий.

Производителями шёлка являются тутовые шелкопряды. Забудьте всё то, что вы знали про насекомых: тутовый шелкопряд белый, пушистый и очень ми-ми-мишный. Вредительством они не занимаются и даже летать толком не умеют — слишком долго они сосуществуют у человека под боком.

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Взрослые бабочки не питаются, так как их пищеварительная система почти не работает.

Живут бабочки не больше двух недель. За это время самцы должны успеть затусить с самками, которые, в свою очередь, должны успеть оставить потомство. Яйца дамы откладывают маленькими кучками. Этот процесс длится в среднем три дня, а количество кругляшей может достигать 700 штук.

Блин, ежевика не поспела...

Гусеницы кушают листики тутового дерева. На выходе из яиц они выглядят как малюсенькие червячки, но разжираются малыши с такой скоростью, будто внутри каждого из них находится маленькая чёрная дыра. Через 4 недели миллиметровые малипуськи превращаются в огромных вупсеней длиной 5–7 см.

Кстати, белый цвет гусениц отлично маскирует личинку под... гуано птиц и других животных.

Набрав нужную массу, здоровячки находят удобное место и оплетают себя той самой шёлковой нитью, создавая вокруг своего тела толстый кокон. Процесс строительных работ длится более суток, а длина нити может превышать 1,5 километра! Внутри этого фантастического сооружения они окукливаются и зимуют. Или не зимуют, если дело происходит летом, а сразу превращаются в бабочек.

Это я, только в будущем.

Неизвестно, кто первый научился добывать шёлковые нити из коконов тутового шелкопряда, но можно уверенно сказать: вскоре этот человек стал главным денежным мешком своей деревни. Натуральный шёлк даже в наше время ценится очень дорого.

Все этапы взросления гусеницы.

С того момента прошло уже около 10 тысяч лет. Всё это время тутовые шелкопряды и люди не расстаются ни на минуту. Человеки создают уникальные одежды, а толстые бабочки настолько привыкли к тепличным условиям, что больше не могут существовать без человеков. Мы обеспечили им самые лучшие условия для существования!

Где это видано, чтобы человек не убивал гусениц, а растил их специально?

Такой симбиоз может показаться идиллией, но, на самом деле, за ним скрывается массовое насилие и жестокие смерти миллиардов насекомых, которые так никогда и не стали взрослыми бабочками. Беда в том, что кокон нельзя просто взять и размотать: нити в нём крепко склеены. Дожидаться, пока личинка выберется из кокона — тоже не вариант. Она порвёт все волокно.

Самый ходовой шёлк — белый, но есть и "цветные" породы шелкопрядов. А ещё цвет можно регулировать, подкармливая гусениц пищевыми красителями.

Чтобы разъединить связанные нити, коконы вместе с живыми личинками бросают в кипяток. Вдумайтесь: каждый год миллиарды и миллиарды ни в чём неповинных насекомых гибнут ужасающей смертью ради того, чтобы кто-то смог похвастаться клёвым шёлковым платьем или насладиться мягкостью шёлковых трусиков!

Прощайте, милые куколки...

Возможно, вас успокоит тот факт, что сваренные куколки, освобождённые от коконов, не пропадают зря: их жарят, запекают и используют для приготовления множества разнообразных блюд. Короче, безотходное производство. Если будете в Китае — обязательно попробуйте еду из шелкопрядов, говорят, что вкусно и питательно.

Такие вот непростые отношения у людей с этими бабочками. С одной стороны — почёт и уважение, а с другой — массовые убийства и миллионы гусениц, так и не ставших бабочками...


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Метки: бабочка   животные   интересно   природа   тутовый шелкопряд   факты   фото   
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smakido 56 минут назад
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