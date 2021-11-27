Тутовый шелкопряд: жизненный цикл и получение шелка

Потому что производство шёлка — это геноцид сотен и сотен живых существ, который длится вот уже несколько тысячелетий.

Производителями шёлка являются тутовые шелкопряды. Забудьте всё то, что вы знали про насекомых: тутовый шелкопряд белый, пушистый и очень ми-ми-мишный. Вредительством они не занимаются и даже летать толком не умеют — слишком долго они сосуществуют у человека под боком.