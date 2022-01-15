Зачем подковывают лошадей ?

Кроме того домашнее животное неравномерно распределяет свою активность по времени, так как во многом зависит от человека. Оно может долгое время стоять в стойле и отдыхать, а потом несколько часов безостановочно работать. В итоге роговой слой не успевает наращиваться и восстанавливаться.

Дикие же лошади предоставлены сами себе. Они больше времени проводят в движении, но активность их хорошо распределена по времени. Также им не приходится выдерживать дополнительную нагрузку, так как они никого и ничего не перевозят. Благодаря этому их копыта остаются в хорошем состоянии.

Влияние грунта

Очень сильно влияет на состояние копыт грунт, по которому передвигаются лошади. Домашние животные постоянно сталкиваются с твердыми поверхностями, которые совершенно не подходят для копыт.