Зачем подковывают лошадей ?

Люди начали приручать лошадей еще приблизительно в VII-VI тысячелетии до нашей эры. Метод подковывания человек разработал лишь в IV-III веке до нашей эры.
Изначально на копыта лошадей крепили "обувь" из ткани, растений и кожи, но эти подковы были не слишком удачными, они могли повреждать конечности животного. Металлические же насадки стали использовать только в V веке нашей эры. Но зачем лошадям нужны подковы? И почему дикие животные могут обходиться без них?
Другой образ жизни
Образ жизни дикой и домашней лошади сильно различается. Прирученное животное работает на людей, причем перевозка человека тоже считается работой. Человеческий вес относительно небольшой, если сравнивать с лошадиным, но даже его достаточно для того, чтобы влиять на скорость стирания рогового слоя.
Кроме того домашнее животное неравномерно распределяет свою активность по времени, так как во многом зависит от человека. Оно может долгое время стоять в стойле и отдыхать, а потом несколько часов безостановочно работать. В итоге роговой слой не успевает наращиваться и восстанавливаться.
Дикие же лошади предоставлены сами себе. Они больше времени проводят в движении, но активность их хорошо распределена по времени. Также им не приходится выдерживать дополнительную нагрузку, так как они никого и ничего не перевозят. Благодаря этому их копыта остаются в хорошем состоянии.
Влияние грунта
Очень сильно влияет на состояние копыт грунт, по которому передвигаются лошади. Домашние животные постоянно сталкиваются с твердыми поверхностями, которые совершенно не подходят для копыт.
Даже грунтовая дорога считается для них слишком твердой, тогда как лошадям иногда приходится сталкиваться с асфальтом, бетоном, брусчаткой и так далее. Из-за постоянного контакта с твердыми материалами роговой слой постоянно истончается, поэтому на помощь приходят подковы.
Дикие же лошади обитают в основном там, где мягкий грунт. Передвигаться они предпочитают по траве. Кроме того у свободного животного всегда есть выбор, где и как лучше пройти. Они могут обойти твердую поверхность, и никто их не заставит сделать обратное. Поэтому их копыта остаются в целости и сохранности.
Чем грозит стирание рогового слоя
За домашними лошадями обычно хорошо ухаживают, о них заботятся, но копыта животного все равно подвержены повреждению. Поэтому тем, кто по тем или иным причинам завел себе лошадь, приходится надевать ей на ноги подковы. Прибиваются они специальными гвоздями. Периодически подковы нужно менять, чтобы питомиц не повредил конечности.
В противном случае у животного могут появиться проблемы со здоровьем. При повреждении копыта лошадь испытывает болезненные ощущения, ей сложно ходить и она часто хромает. Если не обратить вовремя на это внимание, дальше может появиться еще больше проблем. У хромающего животного может развиться искривление суставов и позвоночника. Поэтому подковывание лошади очень важная часть ухода за животным, и делать это нужно вовремя.
Источник:
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