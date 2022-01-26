Ирландец привел своего мертвого дядю на почту за пенсией

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В Ирландии расследуют курьезный случай, напоминающий сюжет криминальной комедии: племянник приволок своего мертвого дядю на почту, чтобы забрать его пенсию. Однако утверждает, что когда они отправились в путь, тот был жив. А затем "немного погрустнел".
40-летний Деклан Хони, бывший наркоман и воришка, заявляет, что не пытался ограбить своего 66-летнего дядю Педара Дойла. Он говорит, что, хоть в прошлом и не был идеален, сейчас он чист и, главное, он "не последняя сволочь".
Деклан на пару с приятелем Гаретом Коукли притащил труп своего дяди на почту, пытаясь получить за него пенсию. Мошенники натянули мертвецу на лицо джемпер и нахлобучили на голову шляпу. Но им было отказано.
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Деклан уверяет, что от дома его дяди до почтового отделения Hosey's идти пять минут, и вот за время этой пятиминутной прогулки его родственник "немного сник".
Бывший наркоман Хони признался, что раньше воровал у своей тети (и даже отсидел за это). И теперь все уверены, что смерть дяди и попытка получить пенсию - также его рук дело.
Бывший наркоман Хони признался, что раньше воровал у своей тети (и даже отсидел за это). И теперь все уверены, что смерть дяди и попытка получить пенсию - также его рук дело.
На вопрос о самочувствии мужчины сказали персоналу почтового отделения, что у пенсионера случился сердечный приступ, и положили тело на землю.
Племянник умершего заявляет о своей невиновности и говорит, что он не сволочь и не чокнутый, чтобы поступать так с родным дядей. "Наверное, Педар умер по дороге на почту", - считает он.
Племянник умершего заявляет о своей невиновности и говорит, что он не сволочь и не чокнутый, чтобы поступать так с родным дядей. "Наверное, Педар умер по дороге на почту", - считает он.
Деклан Хони и Гарет Коукли: эти двое притащили мертвого пенсионера в почтовое отделение, пытаясь получить его пенсию
Ситуация напоминает сюжет черной комедии 1989 года "Уикенд у Берни". В фильме пара страховых агентов таскает тело своего убитого босса, делая вид, что он все еще жив, и несколько раз теряет и находит его труп, полностью одетый и в затемненных очках.
Полиция расследует инцидент. Есть серьезные подозрения, что пенсионер умер за несколько часов до своего "похода" на почту. К тому же оба подозреваемых в мошенничестве мужчин ранее заходили в отделение и пытались получить деньги, но сотрудники сказали им, что необходимо присутствие самого мистера Дойла. Что ж, в каком-то смысле так и вышло.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Впрочем, наверное, только до определенной стадии саморазрушения..
Все расчёты по счетам и картам.И вдруг на почту за пенсией!