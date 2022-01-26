Ирландец привел своего мертвого дядю на почту за пенсией

Деклан уверяет, что от дома его дяди до почтового отделения Hosey's идти пять минут, и вот за время этой пятиминутной прогулки его родственник "немного сник".



Бывший наркоман Хони признался, что раньше воровал у своей тети (и даже отсидел за это). И теперь все уверены, что смерть дяди и попытка получить пенсию - также его рук дело.