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Ирландец привел своего мертвого дядю на почту за пенсией

Ирландец привел своего мертвого дядю на почту за пенсией (7 фото)

Автор:
26 января 2022 14:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   инцидент   ирландия   курьезный случай   мошенники   мошенничество   ну и ну   пенсия   
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В Ирландии расследуют курьезный случай, напоминающий сюжет криминальной комедии: племянник приволок своего мертвого дядю на почту, чтобы забрать его пенсию. Однако утверждает, что когда они отправились в путь, тот был жив. А затем "немного погрустнел".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   инцидент   ирландия   курьезный случай   мошенники   мошенничество   ну и ну   пенсия   
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8  комментариев
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34k
Опаньки 2 часа назад
перенаселение планеты
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9k
Клёст 40 минут назад
Ну надо отметить что для наркоманских мозгов не самый лучший план - обыкновенно они необыкновенно)) хитры и смекалисты, кстати, и беспринципны.
Впрочем, наверное, только до определенной стадии саморазрушения..
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34k
Нанук Паналык Час назад
Мутная история...В Ирландии практически не используется кэш...
Все расчёты по счетам и картам.И вдруг на почту за пенсией!
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5k
Борис Карабанов Час назад
Я не понял, что у этих ушлёпков форма одежды международная или это фотошоп? Видимо, я многого не знаю о мировой гопоте.
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8k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 2 часа назад
сказано сделано,сказали без дяди деньги не получить вот и принесли)))
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