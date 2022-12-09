Мужчина утверждает, что его похитила и изнасиловала банда из четырех женщин

1585
3
Индийская полиция проводит расследование загадочного нападения на молодого мужчину. 20-летний житель Джаландхара (Пенджаб) утверждает, что он шел по улице, когда на него напали четыре женщины и силком запихнули в машину...
По словам пострадавшего, рабочего кожевенной фабрики, он шел с работы домой к жене.
Его остановили женщины на белой машине и, как он утверждает, "накачали его наркотиками, связали, отвезли в лес, насиловали несколько часов и бросили умирать".
Его остановили женщины на белой машине и, как он утверждает, "накачали его наркотиками, связали, отвезли в лес, насиловали несколько часов и бросили умирать".
Мужчина подробно рассказал местным СМИ о своих обвинениях. Сообщается, что в полицию он решил не обращаться по просьбе жены. Якобы она попросила его не подавать жалобу, поскольку дело щекотливое (хорошо, что вернулся живой, а лишнего внимания нам не нужно).
Однако полиция на основании полученных из СМИ информации сама завела дело и начала расследование инцидента.
Однако полиция на основании полученных из СМИ информации сама завела дело и начала расследование инцидента.
Сообщается, что женщины говорили между собой по-английски, но к мужчине обращались только на пенджаби. Они остановили его, обратившись за помощью - дали клочок бумаги с адресом и спросили, как туда доехать. Пока он раздумывал, одна из нападавших чем-то брызнула ему в глаза и, как утверждает мужчина, он перестал видеть и отключился.
Когда он очнулся, то уже сидел в машине с завязанными глазами и связанными за спиной руками. Затем его увезли куда-то в лес, заставили выпить алкоголь, в который "было что-то подмешано" и воспользовались его беззащитностью.
Пострадавший утверждает, что женщины насиловали его несколько часов, пока не выдохлись. Они бросили его там же, в лесу, связанного и с повязкой на глазах. Было около 3 часов ночи. Он с трудом добрался до дома.
В местных СМИ пишут, что разведывательный отдел полиции Пенджаба инициировал расследование после появления публичной информации об инциденте, что означает, что они сами подали жалобу от имени жертвы.
Когда он очнулся, то уже сидел в машине с завязанными глазами и связанными за спиной руками. Затем его увезли куда-то в лес, заставили выпить алкоголь, в который "было что-то подмешано" и воспользовались его беззащитностью.
Пострадавший утверждает, что женщины насиловали его несколько часов, пока не выдохлись. Они бросили его там же, в лесу, связанного и с повязкой на глазах. Было около 3 часов ночи. Он с трудом добрался до дома.
В местных СМИ пишут, что разведывательный отдел полиции Пенджаба инициировал расследование после появления публичной информации об инциденте, что означает, что они сами подали жалобу от имени жертвы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- В багажнике авто в Мытищах взорвался ручной гранатомет
- Пьяные буйволы подвели индийских самогонщиков под монастырь
- Иранский губернатор получил пощечину во время церемонии инаугурации
- Ирландец привел своего мертвого дядю на почту за пенсией
- В Никарагуа "Анонимный алкоголик" огрел нарушителя трезвости стулом
Метки: Ynews Индия Пенджаб женщины-преступники изнасилование мужчин инцидент нападение ну и ну обвинение в изнасиловании расследование
Новости партнёров
Рядом стоит адъютант и гладит его китель.
«Облевался», с ужасом подумал генерал. «Ничего, выкручусь».
- Знаешь, начал генерал, вчера приехал в полк, а тут из-за угла какой- то пьяный лейтенант на меня налетел и весь китель мне, гад, обделал.
- Ну а Вы?
- Ну, а я, как положено, 10 суток ему, паршивцу и влепил.
- Мало дали, товарищ генерал. Этот наглец вам еще и в штаны наложил