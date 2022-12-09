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Мужчина утверждает, что его похитила и изнасиловала банда из четырех женщин

Мужчина утверждает, что его похитила и изнасиловала банда из четырех женщин

Автор:
09 декабря 2022 16:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Индия   Пенджаб   женщины-преступники   изнасилование мужчин   инцидент   нападение   ну и ну   обвинение в изнасиловании   расследование   
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Индийская полиция проводит расследование загадочного нападения на молодого мужчину. 20-летний житель Джаландхара (Пенджаб) утверждает, что он шел по улице, когда на него напали четыре женщины и силком запихнули в машину...

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Индия   Пенджаб   женщины-преступники   изнасилование мужчин   инцидент   нападение   ну и ну   обвинение в изнасиловании   расследование   
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19  комментариев
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23k
Влад Час назад
Да это сплошь и рядом, ежедневно минимум четыре женщины имеют меня в мозг без моего согласия.
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Вадим 16 минут назад
Хороший сценарий для Болливуда, как говорится с песнями - да плясками!
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27k
Павел 16 минут назад
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4k
alex 20 минут назад
а есть фото насильниц, друг спрашивает
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1k
Жорик 20 минут назад
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5k
perekrestok 20 минут назад
Отмазка с местным колоритом. Но какая то уж совсем нереальная - четыре женщины. Сказал бы уж десяток.
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5k
V2.Smirnov Полчаса назад
Это не редкость во всем мире. Просто, в отличие от насилия женщин, не педалируется. А тем, кто пишет "на его месте должен быть я" - стоит подумать, как это происходит и почему в деле часто встречается термин "членовредительство". Там веревочкой член перетягивают, а потом как с измерением давления - он деревянеет. Мужику - приятного мало. А если потом забудут развязать - то загниёт и отвалится.
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2k
Vovan Petroff 38 минут назад
Лепим отмазки для жены по-индийски.
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15k
Нейтрино 39 минут назад
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18k
Шуруп 50 минут назад
Когда нет свидетелей, рождаются легенды .. )))
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10k
Просто Царь Час назад
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1k
Lexx Час назад
А глаза завязали, что бы от их внешности у него "стояк" не пропал.
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956
Шурман Час назад
Я нет нет тоже своей жене рассказываю что меня на рыбалке связали , Витя вливал в меня самогон а Нико держал ноги :)
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27k
Ego sum qui sum Час назад
без танца слонов этот сценарий не пойдет
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10k
MakDag 2 часа назад
Кожевенное производство довольно вредное, особенно в таких странах, как Индия, где условия охраны труда особо не соблюдаются. Синтетические дубители, красители, различные минеральные соединения, вполне могли повредить крышу парню.
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14k
Алексей 2 часа назад
Генерал утром просыпается с глубокого похмелья. Башка трещит, что сним было вчера., не помнит.
Рядом стоит адъютант и гладит его китель.
«Облевался», с ужасом подумал генерал. «Ничего, выкручусь».
- Знаешь, начал генерал, вчера приехал в полк, а тут из-за угла какой- то пьяный лейтенант на меня налетел и весь китель мне, гад, обделал.
- Ну а Вы?
- Ну, а я, как положено, 10 суток ему, паршивцу и влепил.
- Мало дали, товарищ генерал. Этот наглец вам еще и в штаны наложил
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