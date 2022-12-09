Мужчина утверждает, что его похитила и изнасиловала банда из четырех женщин

Сообщается, что женщины говорили между собой по-английски, но к мужчине обращались только на пенджаби. Они остановили его, обратившись за помощью - дали клочок бумаги с адресом и спросили, как туда доехать. Пока он раздумывал, одна из нападавших чем-то брызнула ему в глаза и, как утверждает мужчина, он перестал видеть и отключился.



Когда он очнулся, то уже сидел в машине с завязанными глазами и связанными за спиной руками. Затем его увезли куда-то в лес, заставили выпить алкоголь, в который "было что-то подмешано" и воспользовались его беззащитностью.



Пострадавший утверждает, что женщины насиловали его несколько часов, пока не выдохлись. Они бросили его там же, в лесу, связанного и с повязкой на глазах. Было около 3 часов ночи. Он с трудом добрался до дома.



В местных СМИ пишут, что разведывательный отдел полиции Пенджаба инициировал расследование после появления публичной информации об инциденте, что означает, что они сами подали жалобу от имени жертвы.