Ненастоящий полковник: мужчина 4 года выдавал себя за военного, чтобы иметь успех у женщин

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Житель Китая четыре года выдавал себя за высокопоставленного армейского офицера. Он носил форму и пользовался поддельными документами, чтобы покорять женские сердца. И ему это удавалось! А спалился, как водится, совершенно случайно.
Недавно полиция уезда Цзиань китайской провинции Цзяньси опубликовала заявление о задержании человека, который более четырех лет выдавал себя за старшего полковника армейского ракетного подразделения.
Как сообщается, мужчина по фамилии Чжу явился для тестирования на Covid-19 в медицинское учреждение городка Ао. Он был одет в официальную униформу со всеми знаками отличия высокопоставленного офицера. У него даже были документы, удостоверяющие личность.
Но когда сотрудники проверили его имя в базе данных, они не нашли никого с таким званием в китайской армии и вызвали полицию.
Как сообщается, мужчина по фамилии Чжу явился для тестирования на Covid-19 в медицинское учреждение городка Ао. Он был одет в официальную униформу со всеми знаками отличия высокопоставленного офицера. У него даже были документы, удостоверяющие личность.
Но когда сотрудники проверили его имя в базе данных, они не нашли никого с таким званием в китайской армии и вызвали полицию.
Задав Чжу несколько вопросов, полицейские поняли, что дело нечисто и доставили мужчину в полицейский участок для дальнейшего расследования. Очень скоро Чжу признался в том, что никакой он не полковник, а форму и документы купил в Интернете.
Мужчина рассказал, что всегда мечтал иметь уважаемую и желанную должность в китайской армии - в основном потому, что офицеры пользуются популярностью у женщин. В 2018 году он нашел в Интернете реалистичную форму полковника и решил начать новую жизнь.
Мужчина рассказал, что всегда мечтал иметь уважаемую и желанную должность в китайской армии - в основном потому, что офицеры пользуются популярностью у женщин. В 2018 году он нашел в Интернете реалистичную форму полковника и решил начать новую жизнь.
Униформа была очень хорошо сделана, и с помощью поддельного удостоверения личности Чжу удалось обманом проникнуть в сердца нескольких женщин, как он и мечтал. Офицерское звание также открыло для него несколько других дверей в китайском обществе. Фальшивая жизнь так его затянула, что он продолжал вести ее более четырех лет.
Хотя действия Чжу на первый взгляд кажутся безобидными (ну устроил маскарад ради того, чтобы выглядеть солиднее), теперь ему грозят суровые последствия. Выдавать себя за военнослужащего в Китае считается очень серьезным преступлением.
Хотя действия Чжу на первый взгляд кажутся безобидными (ну устроил маскарад ради того, чтобы выглядеть солиднее), теперь ему грозят суровые последствия. Выдавать себя за военнослужащего в Китае считается очень серьезным преступлением.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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