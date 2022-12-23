Ненастоящий полковник: мужчина 4 года выдавал себя за военного, чтобы иметь успех у женщин

Униформа была очень хорошо сделана, и с помощью поддельного удостоверения личности Чжу удалось обманом проникнуть в сердца нескольких женщин, как он и мечтал. Офицерское звание также открыло для него несколько других дверей в китайском обществе. Фальшивая жизнь так его затянула, что он продолжал вести ее более четырех лет.



Хотя действия Чжу на первый взгляд кажутся безобидными (ну устроил маскарад ради того, чтобы выглядеть солиднее), теперь ему грозят суровые последствия. Выдавать себя за военнослужащего в Китае считается очень серьезным преступлением.