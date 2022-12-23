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Ненастоящий полковник: мужчина 4 года выдавал себя за военного, чтобы иметь успех у женщин

Ненастоящий полковник: мужчина 4 года выдавал себя за военного, чтобы иметь успех у женщин

Автор:
23 декабря 2022 17:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Китай   аферист   глупые поступки   истории людей   мошенники   мошенничество   обман   полковник   путь к сердцу женщины   
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Житель Китая четыре года выдавал себя за высокопоставленного армейского офицера. Он носил форму и пользовался поддельными документами, чтобы покорять женские сердца. И ему это удавалось! А спалился, как водится, совершенно случайно.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Китай   аферист   глупые поступки   истории людей   мошенники   мошенничество   обман   полковник   путь к сердцу женщины   
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8  комментариев
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8k
GROMOZEKA Час назад
Прям как в анекдоте - МАСТЕР СПОРТА, ПОЛКОВНИК ЧИНГАЧГУК
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1k
Tu9R 6 минут назад
когда купил униформу и удостоверение на алиэкспресс
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91
Мирлан Дононбаев Полчаса назад
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32k
russger 50 минут назад
Либо что-то не до конца рассказали, либо он даун. Нафига переодеваться для прививки?
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91
Мирлан Дононбаев russger Полчаса назад
Чтобы без очереди пройти...
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