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Выпускница средней школы больше года изображала из себя врача в государственной больнице

Выпускница средней школы больше года изображала из себя врача в государственной больнице

Автор:
16 декабря 2022 16:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Ложь   Турция   вранье   и такое бывает   мошенничество   ну и ну   обман   обмани маму   обманула   
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В Турции была арестована 20-летняя девушка. Выяснилось, что она больше года работала врачом в государственной больнице, несмотря на то, что никогда не изучала медицину.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Ложь   Турция   вранье   и такое бывает   мошенничество   ну и ну   обман   обмани маму   обманула   
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16  комментариев
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8k
Борис Карабанов Час назад
Замахнулась, аж, на детского хирурга! Участковым терапевтом в России всю жизнь бы проработала и никто бы даже ни о чём не догадался. Принимаешь больного, направляешь его автоматом на анализы и прочие исследования, а потом гоняешь по кругу по узким специалистам, пока больной не наткнётся на нужного или не помрёт.
Главное, с бабульками поосторожнее и поласковее!
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3k
SR Минуту назад
В Москве, пару лет назад, накрыли медицинский центр, где заведующим и главврачом был таджик с неоконченным средним образованием. Какое там высшее, он школу даже не закончил. И это было не подвальное заведение, а серьезная клиника, с операционным лечением. Помимо него, там еще несколько "эскулапов" таких же работало и не младшим персоналом, а врачами.
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693
Dober 10 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
Света 14 минут назад
Я думаю что это просто пи..ц. То есть получается что вбольнице, где она устроилась на работу никто не только не проверил её проф димлом, но и даже не видел его?! Как же тогда у них оформляют на работу? Ведь диполомы, особенно таких значимых профессий необходимо проверять в том числе и на достоверность. Именно так у нас выявили многих, купивших дипломы. А у них выходит на какие то сомнительные карточки с картинками глянули и всё - можно резать людей? И вот зря комментаторы ниже шутят, что у нас терапевтом могла бы работать. У нас как раз все документы положено предоставить для приёма на работу и вот тут важно лишь проверить подлинность диплома, что совсем просто. И не смогла бы она просто даже гулять по больнице, называя себя медсестрой. А тут вон год работала.
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1k
Duke_kir 51 минуту назад
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3k
Трям 53 минуты назад
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114
Аврашалом Маркович 56 минут назад
Провалила экзамены, но вместо того чтобы шарахаться по сомнительным заведениям, старательно изображала доктора, общалась со студентами, работала в конце концов. Что арестовывать-то сразу?
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5k
sedoisever Час назад
У нас сейчас карантин по гриппу. В больницах толпы. "Лечат" всех на отшибись. Ходил на приём. Посмотрел и решил, что не высижу... На выписку без очереди. Отдаёшь паспорт и через минуту ты выписан. Никто на тебя и не смотрит. Ну, я и выписался нафиг. Думаю и я запросто поработал бы врачом...
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59k
pynh Час назад
у нас многие выдают себя за слуг народа, и чо?
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2k
Сергей Час назад
"Сдала, но провалилась" - эта как паясни афтар?
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5k
Горожанин Час назад
"Она не понимает, как дочь могла зайти так далеко".

Ага. Сначала запугали девчонку, а потом не понимают.
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29k
Андрей Иванов Час назад
Фанатка сериала
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