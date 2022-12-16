Выпускница средней школы больше года изображала из себя врача в государственной больнице

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В Турции была арестована 20-летняя девушка. Выяснилось, что она больше года работала врачом в государственной больнице, несмотря на то, что никогда не изучала медицину.
Семья Айше Озкираз всегда хотела, чтобы она стала врачом. После окончания средней школы девушка сдала экзамен в престижный Медицинский университет Капа, но провалилась.
Побоявшись сказать об этом родителям, она соврала им, что поступила и учится на врача. Она даже подделала свой экзаменационный балл и документы о зачислении, чтобы родители ничего не заподозрили.
И это было лишь начало истории.
Побоявшись сказать об этом родителям, она соврала им, что поступила и учится на врача. Она даже подделала свой экзаменационный балл и документы о зачислении, чтобы родители ничего не заподозрили.
И это было лишь начало истории.
Девушка начала лгать не только своей семье, она пошла дальше, и вранье множилось по нарастающей. Айше поселилась в стамбульском общежитии и рассказывали всем, что она студентка-медик. Она также напечатала поддельный студенческий билет и начала околачиваться в Медицинском университете Капа, общаясь с настоящими студентами-медиками и делая вид, что она тоже там учится.
Однажды, когда ее мать заболела и ее пришлось отвезти в больницу в городе Текирдаг, Айше пришла туда и начала рассказывать персоналу больницы, что она сама врач. Она также солгала о своем возрасте, заявив, что ей 25 лет (а не 20), и использовала поддельные студенческие билеты, удостоверения личности врача и даже какую-то табличку, где было указано, что она закончила учебу лучшей в своем классе. Ее ложь выглядела правдоподобной.
Однажды, когда ее мать заболела и ее пришлось отвезти в больницу в городе Текирдаг, Айше пришла туда и начала рассказывать персоналу больницы, что она сама врач. Она также солгала о своем возрасте, заявив, что ей 25 лет (а не 20), и использовала поддельные студенческие билеты, удостоверения личности врача и даже какую-то табличку, где было указано, что она закончила учебу лучшей в своем классе. Ее ложь выглядела правдоподобной.
Завоевав доверие персонала больницы, Айше Озкираз получила предложение о работе практикантом. Она ухватилась за эту возможность, несмотря на то, что у нее не было ни медицинских знаний, ни медицинский практики.
"Со временем я завоевала любовь и доверие врачей больницы. Главный врач, которому я сказала, что хочу стать детским хирургом, даже разрешил мне ассистировать во время операции. Во время операции он сказал мне: "Давай, зашивай рану", — рассказала Айше полиции.
Какое-то время девушке удавалось изобразить из себя студентку, грызущую гранит медицинской науки. Она очень старалась, но в конце концов настоящие врачи начали ее подозревать. Она избегала ответов на вопросы по медицинским темам, где требовались знания, или отвечала неправильно. Когда сотрудники больницы убедились в том, что она лжет, они вызвали полицию.
"Со временем я завоевала любовь и доверие врачей больницы. Главный врач, которому я сказала, что хочу стать детским хирургом, даже разрешил мне ассистировать во время операции. Во время операции он сказал мне: "Давай, зашивай рану", — рассказала Айше полиции.
Какое-то время девушке удавалось изобразить из себя студентку, грызущую гранит медицинской науки. Она очень старалась, но в конце концов настоящие врачи начали ее подозревать. Она избегала ответов на вопросы по медицинским темам, где требовались знания, или отвечала неправильно. Когда сотрудники больницы убедились в том, что она лжет, они вызвали полицию.
При обыске съемной квартиры Айше Озкираз полиция обнаружила несколько поддельных удостоверений личности из нескольких больниц Турции, поддельные документы и медицинскую форму. Девушка была арестована и в конце концов призналась, что более года выдавала себя за медика.
Её родители до сих пор не могут поверить, что их ребенок солгал им. Мать уверяет журналистов, что Айше никогда не решилась бы на такое. Она не понимает, как дочь могла зайти так далеко.
Её родители до сих пор не могут поверить, что их ребенок солгал им. Мать уверяет журналистов, что Айше никогда не решилась бы на такое. Она не понимает, как дочь могла зайти так далеко.
Айше Озкираз не первая, кто выдает себя за врача. Был похожий случай во Франции: там женщина более 3 лет выдавала себя за врача общей практики, а также эксперта по офтальмологии, не имея никаких медицинский знаний. А другая женщина, в Индии, успела проработать врачом целых 5 лет, прежде чем ее разоблачили как мошенницу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Главное, с бабульками поосторожнее и поласковее!
Ага. Сначала запугали девчонку, а потом не понимают.