Выпускница средней школы больше года изображала из себя врача в государственной больнице

Девушка начала лгать не только своей семье, она пошла дальше, и вранье множилось по нарастающей. Айше поселилась в стамбульском общежитии и рассказывали всем, что она студентка-медик. Она также напечатала поддельный студенческий билет и начала околачиваться в Медицинском университете Капа, общаясь с настоящими студентами-медиками и делая вид, что она тоже там учится.



Однажды, когда ее мать заболела и ее пришлось отвезти в больницу в городе Текирдаг, Айше пришла туда и начала рассказывать персоналу больницы, что она сама врач. Она также солгала о своем возрасте, заявив, что ей 25 лет (а не 20), и использовала поддельные студенческие билеты, удостоверения личности врача и даже какую-то табличку, где было указано, что она закончила учебу лучшей в своем классе. Ее ложь выглядела правдоподобной.