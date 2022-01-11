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Итальянский принц подал в суд на молодую подругу, обвинив ее в корысти

Итальянский принц подал в суд на молодую подругу, обвинив ее в корысти (6 фото)

Автор:
11 января 2022 14:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   верни подарок   во дают   интрига   история из жизни   италия   ну и ну   скандал   
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Странная история: в декабре прошлого года 51-летний итальянец начал судебную тяжбу против своей 35-летней дамы сердца из Белоруссии, утверждая, что она воспользовалась его нестабильным психическим состоянием после развода и вымогала дорогостоящие подарки. Но это еще не всё.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   верни подарок   во дают   интрига   история из жизни   италия   ну и ну   скандал   
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14  комментариев
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20k
Слепой Пью 38 минут назад
Да и Х с ними, принцами и спринцовками...
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doker 8 минут назад
Блин, мужик, в 51 год о душе пора подумать, а не о пи...
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39k
Сергей 14 минут назад
это просто жадный итальяшка, а он ещё и прыщ ( прынц)
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5k
Афанасий 15 минут назад
принц то лошок... Ну, зато узнал много нового о женщинах...
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2k
сеньор Леонсио Полчаса назад
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91
eutace Полчаса назад
итальянки не дают или стоят ещё дороже
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91
eutace Полчаса назад
Также есть информация о том, что женщина отправляла сообщения, в которых называла принца лживыми, посредственным и лишенным сочувствия предателем.
============
то, что бабы обычно и делают
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8k
Rus77 Полчаса назад
За всё в жизни приходиться платить!
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47k
Albert GER Полчаса назад
Шлюха разводит лоха на деньги.
Это так ново в этом мире.))
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18k
Serg2001 36 минут назад
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10k
Kostick 37 минут назад
чот прынц в гугле забанен штоле? такой корове полтораха деревом в час - красная цена)) бггггг
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3k
Hunde Beißer2 37 минут назад
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