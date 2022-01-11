Итальянский принц подал в суд на молодую подругу, обвинив ее в корысти

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Странная история: в декабре прошлого года 51-летний итальянец начал судебную тяжбу против своей 35-летней дамы сердца из Белоруссии, утверждая, что она воспользовалась его нестабильным психическим состоянием после развода и вымогала дорогостоящие подарки. Но это еще не всё.
Женщина заявляет, что ее иск был подан еще раньше: она обвиняла возлюбленного в преследованиях. И самое интересное - все это не помешало паре провести новогодние праздники вместе.
Вкратце история такова: 51-летний принц Джакомо Бонанно ди Лингуаглосса познакомился с 35-летней Татьяной Ященко в 2019 году на званом обеде. Пара стремительно закрутила роман и отправилась в путешествие по экзотическим местам.
Итальянский аристократ утверждает, что он возил Татьяну в гламурные путешествия по всему миру, включая Монте-Карло, Дубай и Мальдивы. По данным издания Times, он также подарил возлюбленной "Мерседес" стоимостью 83 000 евро, долю в отеле типа "постель и завтрак" в Риме на 58 000 евро, дорогие украшения и 18 000 евро, чтобы она сняла квартиру в центре Рима.
Итальянский аристократ утверждает, что он возил Татьяну в гламурные путешествия по всему миру, включая Монте-Карло, Дубай и Мальдивы. По данным издания Times, он также подарил возлюбленной "Мерседес" стоимостью 83 000 евро, долю в отеле типа "постель и завтрак" в Риме на 58 000 евро, дорогие украшения и 18 000 евро, чтобы она сняла квартиру в центре Рима.
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Однако в марте прошлого года между влюбленными явно пробежала черная кошка. Госпожа Ященко подала судебный иск, обвинив принца в том, что он ее преследует. Она даже наняла психиатра для дачи показаний от ее имени, но в итоге врач "переметнулся" и теперь утверждает, что жертва - именно Джакомо Бонанно ди Лингуаглосса, чьей "психологической хрупкостью" Татьяна воспользовалась.
Также есть информация о том, что женщина отправляла сообщения, в которых называла принца лживыми, посредственным и лишенным сочувствия предателем.
Также есть информация о том, что женщина отправляла сообщения, в которых называла принца лживыми, посредственным и лишенным сочувствия предателем.
В декабре 2021 года тот нанес ответный удар и подал собственный судебный иск против Ященко, утверждая, что он был травмирован распадом предыдущего брака и поэтому не мог принимать взвешенные решения в момент знакомства с ней. Он заявил, что она вымогала у него подарки на сотни тысяч евро и все это она должна вернуть.
Адвокат принца Армандо Фергола сообщил СМИ, что Ященко воспользовалась щедростью своего бойфренда, который давал ей деньги и другое имущество на сумму от 500 000 до 1 миллиона евро.
Адвокат принца Армандо Фергола сообщил СМИ, что Ященко воспользовалась щедростью своего бойфренда, который давал ей деньги и другое имущество на сумму от 500 000 до 1 миллиона евро.
Однако, несмотря на продолжающуюся судебную тяжбу, известно, что пара провела Рождество и Новый год вместе.
Джакомо написал в Facebook, что хочет публично попросить у своей партнерши Тани прощения за ложные заявления, что по-прежнему любит ее и основная причина его предыдущих действий - банальная ревность.
Джакомо написал в Facebook, что хочет публично попросить у своей партнерши Тани прощения за ложные заявления, что по-прежнему любит ее и основная причина его предыдущих действий - банальная ревность.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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то, что бабы обычно и делают
Это так ново в этом мире.))