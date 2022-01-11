Итальянский принц подал в суд на молодую подругу, обвинив ее в корысти

В декабре 2021 года тот нанес ответный удар и подал собственный судебный иск против Ященко, утверждая, что он был травмирован распадом предыдущего брака и поэтому не мог принимать взвешенные решения в момент знакомства с ней. Он заявил, что она вымогала у него подарки на сотни тысяч евро и все это она должна вернуть.



Адвокат принца Армандо Фергола сообщил СМИ, что Ященко воспользовалась щедростью своего бойфренда, который давал ей деньги и другое имущество на сумму от 500 000 до 1 миллиона евро.