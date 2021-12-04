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В Италии противник вакцинации пришел на прививку, надев фальшивую руку

В Италии противник вакцинации пришел на прививку, надев фальшивую руку (6 фото)

Автор:
04 декабря 2021 16:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   антиваксеры   антиваксы   во дает   италия   курьезные случаи   ну и ну   обман   
659
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50-летний итальянский антиваксер пришел на прививку с силиконовой рукой, пытаясь уклониться от вакцины против Covid. Обман был раскрыт, и теперь мужчину будут судить за мошенничество.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   антиваксеры   антиваксы   во дает   италия   курьезные случаи   ну и ну   обман   
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13  комментариев
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120
Али Час назад
Вижу слово "антиваксер" - минусую!
И остальных призываю к тому же!
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3k
foggen2 Полчаса назад
И после этого антипрививочники будут визжать чо после реальной вакцинации от чего то люди заболевают. Вы серьёзно?....
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24k
Владимир Час назад
То есть серьезно такая фигня сейчас есть? Это уже за гранью..
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9k
costa Час назад
Похоже движение антиваксеров и мозги - несовместимы.
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55k
Dominus Час назад
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42k
Крайт 2 часа назад
Ха-ха-ха, пля. На что только не идут эти тупые антиваксеры... Ха-ха-ха...
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