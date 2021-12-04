В Италии противник вакцинации пришел на прививку, надев фальшивую руку

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50-летний итальянский антиваксер пришел на прививку с силиконовой рукой, пытаясь уклониться от вакцины против Covid. Обман был раскрыт, и теперь мужчину будут судить за мошенничество.
И смех, и грех: ради того, чтобы получить сертификат Green Pass, необходимый для посещения баров и кинотеатров, мужчина купил фальшивую руку на Amazon, надел ее и попытался убедить врачей ввести вакцину в силиконовую конечность.
Однако у медиков в клинике города Биелле на севере Италии сразу возникли подозрения - текстура руки все же сильно отличалась от нормальной. Несмотря на внешнее сходство и реалистичность, рука больше напоминала театральный реквизит.
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Врачи сообщили об инциденте в местную полицию, и теперь мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве.
Выяснилось, что он тщательно готовился к посещению клиники. Даже разместил в Твиттере фотографию силиконового костюма с искусственными руками и шеей, задав своим подписчикам вопрос, сойдет ли ему это с рук или нет. Костюм продается на "Амазоне". Позже твит был удален.
Мужчина пытался обманом заполучить Green Pass - сертификат, подтверждающий, что его владелец был вакцинирован, дал отрицательный результат на Covid или недавно выздоровел от Covid. С августа этот пропуск требуется в Европе для посещения ресторанов в помещении, посещения музеев, кинотеатров, театров и спортивных мероприятий.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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