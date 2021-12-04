В Италии противник вакцинации пришел на прививку, надев фальшивую руку

Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии

Жительница Замбии подала в суд на своего парня за то, что он встречался с ней 8 лет без брака

В Доломитовых Альпах построили убежище для туристов на высоте 2667 метров

Иранский губернатор получил пощечину во время церемонии инаугурации

Стихия бушует: мощные ливни затопили улицы Сицилии

Итальянский падре украл церковные деньги и спустил их на наркотики и гей-вечеринки