Грозившийся спрыгнуть с Крымского моста мужчина оказался мигрантом

Требований трудолюбивый гость никаких не предъявлял, но был обижен, что его "кинули" с зарплатой.
Вчера днём неизвестный мужчина забрался на Крымский мост в Москве и поднял на уши все экстренные службы. На место прибыли пожарные, психологи и полицейские, трассу на Садовом кольце пришлось перекрыть на три часа.
Мотивы забравшегося на опору моста мужчины не совсем понятны даже сегодня, когда стало известно, что 46-летний уроженец Таджикистана Умарджон Юлдошев обиделся, что ему не заплатили за работу на стройке. Самое смешное в этой истории, что Умарджон отказывался разговаривать с мужчинами (говорят, боялся) и попросил, чтобы ему привели женщину-психолога.
Источник:
Собственно, главный герой этого поста не мигрант, а старший лейтенант полиции Наталья Мошарова, которая после непродолжительного общения с Умарджоном, убедила его спуститься вниз.
Источник:
Умарджона на земле тепло встретили сотрудники полиции (и это не ирония). Мужчина отделался лишь двумя административными протоколами о мелком хулиганстве и нарушении миграционного законодательства. Вполне возможно, что вскоре верхолаз отправится в Центр содержания иностранных граждан, а оттуда уже домой. В конце концов, там ведь лучше - тепло, уютно и зарплаты не задерживают (но это не точно).
Источник:
- Жители московского ЖК устроили сходку после нападения мигранта на их соседку
- В Москве обнаженный "иностранный специалист" избил водителя и попытался отнять его авто
- "Он спокойный, учился на пятерки": мать стрелка, не понимает, почему тот устроил бойню в МФЦ
- "Нас послали - мы ответили": "мигранты", избившие мужчину в столичном метро, оказались не мигрантами
- Пьяный дворник напал на сотрудницу книжного магазина в Петербурге
Понравилось30
-женщины-психолога нет. Женщина-снайпер подойдёт?
а крайний - вот этот отчаявшийся, честно отработавший мужик.
Чому я не удивлен?
типа, там они много зарабатывают