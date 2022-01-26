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Грозившийся спрыгнуть с Крымского моста мужчина оказался мигрантом

Грозившийся спрыгнуть с Крымского моста мужчина оказался мигрантом (1 фото + 2 видео)

Автор:
26 января 2022 13:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   видео   зарплата   мигрант   мост   полиция   спасение   
884
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Требований трудолюбивый гость никаких не предъявлял, но был обижен, что его "кинули" с зарплатой.

Вчера днём неизвестный мужчина забрался на Крымский мост в Москве и поднял на уши все экстренные службы. На место прибыли пожарные, психологи и полицейские, трассу на Садовом кольце пришлось перекрыть на три часа.


Мотивы забравшегося на опору моста мужчины не совсем понятны даже сегодня, когда стало известно, что 46-летний уроженец Таджикистана Умарджон Юлдошев обиделся, что ему не заплатили за работу на стройке. Самое смешное в этой истории, что Умарджон отказывался разговаривать с мужчинами (говорят, боялся) и попросил, чтобы ему привели женщину-психолога.

Собственно, главный герой этого поста не мигрант, а старший лейтенант полиции Наталья Мошарова, которая после непродолжительного общения с Умарджоном, убедила его спуститься вниз.

Умарджона на земле тепло встретили сотрудники полиции (и это не ирония). Мужчина отделался лишь двумя административными протоколами о мелком хулиганстве и нарушении миграционного законодательства. Вполне возможно, что вскоре верхолаз отправится в Центр содержания иностранных граждан, а оттуда уже домой. В конце концов, там ведь лучше - тепло, уютно и зарплаты не задерживают (но это не точно).

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Метки: Москва   видео   зарплата   мигрант   мост   полиция   спасение   
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28  комментариев
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
-"Самое смешное в этой истории, что Умарджон отказывался разговаривать с мужчинами (говорят, боялся) и попросил, чтобы ему привели женщину-психолога."-
-женщины-психолога нет. Женщина-снайпер подойдёт?
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3k
VPJ 5 минут назад
Немного юмора понятного не всем. Спасённый урюк, это потраченные деньги на время сотрудников и топливо и создание помех при транспортном движении к месту происшествия.. А разбившийся саксаул это не только пособие для юных учащихся врачей судебной медицины, но и тренировка для его соплеменников по уборке размазни с асфальта. А...и еще материал для блогеров и инстаграмщиков.
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8k
Garpia121 8 минут назад
А зачем столько шума? Каждый решает сам как ему быть, или не быть.
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8k
Rus77 13 минут назад
Из-за тупого ослоё6а столько сил и средств привлекли, пусть хоть каждый день прыгают, никто особо не расстроиться!
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956
Алексей 17 минут назад
ублюдки капиталисты, кидают на деньги всех подряд.
а крайний - вот этот отчаявшийся, честно отработавший мужик.
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309
viktor-chikalev Полчаса назад
"уроженец Таджикистана"
Чому я не удивлен?
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29k
Fat Lynx Полчаса назад
Что он там делал? Вход в Нарнию искал?
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1k
poбт 45 минут назад
а мог зарезать тех кто кинул
как уже было не так давно
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−7
SHIBAN 47 минут назад
Вы все злобное говно
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13k
The Dude 47 минут назад
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27k
Aqueronte 50 минут назад
Столько времени из-за гастрита потеряли. Прыгнул бы и хрен с ним, новых завезут
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−183
Dormidont_velicolepnei 51 минуту назад
Читаю ваши комментарии и думаю, неужели настолько всё безнадёжно в России, озверели вы совсем, нет в вас ни чувство сострадания, ни жалости, ни чести, ни достоинства. Только в соц. сетях можете свою желчь изливать, а в открытую кишка тонка, поэтому кавказцы и хозяйничают у вас, знаю, что вы будете молчать и терпеть
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1k
Моя Родина - СССР. 51 минуту назад
Россия - добрая душа, и женщину психолога ему и спасателей и полицию... по мне так оставили бы его в покое пока не замерз или не прыгнул (что вряд ли), а скорее всего сам спустился бы, да даже если бы и убился, вот не жалко, их у нас много развелось.
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8k
Hunson Abadeer 54 минуты назад
да пусть прыгает делов то
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244
zz 58 минут назад
Ну какой же он мужик, залез -значит должен прыгнуть. Думаю что просто хитрожопый, собрался домой и вот таким способом решил получить обратный билет на "родину".
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248
Кто-то Там 59 минут назад
Таджик - тиктокер, млять.
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5k
Димыч Час назад
Суицидник, если реально хочет уйти, делает это. Не привлекая лишнего внимания. А тут... Как рассказывал один военный: " Вы даже застрелиться по-человечески не можете!"
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4k
Владимир Час назад
не правильный психолог,надо было на слабо брать.тогда ни кого не пришлось бы кормить а потом депортировать.
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2k
Алксандр Шевченко Час назад
Да уж, он просто не в курсе про московское кидалово мигрантов на стройках, хотя это может как то и поможет по своему. А вообще Москва, слезам не верит.
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12k
Александр 2 часа назад
Тут кое кто завидовал гастарбайтерам.

типа, там они много зарабатывают
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12k
Енот Полиграфович 2 часа назад
И женщину ему дали и тепло встретили...Сейчас всем кишлаком полезут на мост...
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