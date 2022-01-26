Грозившийся спрыгнуть с Крымского моста мужчина оказался мигрантом

Вчера днём неизвестный мужчина забрался на Крымский мост в Москве и поднял на уши все экстренные службы. На место прибыли пожарные, психологи и полицейские, трассу на Садовом кольце пришлось перекрыть на три часа.





Мотивы забравшегося на опору моста мужчины не совсем понятны даже сегодня, когда стало известно, что 46-летний уроженец Таджикистана Умарджон Юлдошев обиделся, что ему не заплатили за работу на стройке. Самое смешное в этой истории, что Умарджон отказывался разговаривать с мужчинами (говорят, боялся) и попросил, чтобы ему привели женщину-психолога.