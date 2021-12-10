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В Москве обнаженный "иностранный специалист" избил водителя и попытался отнять его авто

В Москве обнаженный "иностранный специалист" избил водителя и попытался отнять его авто (3 фото)

Автор:
10 декабря 2021 12:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: nudist   Москва   видео   воздвиженка   иностранный специалист   полиция   
644
3

Просто Москва. Просто нескучный вечер на Воздвиженке.

Вчера, 9 декабря, для водителя служебного авто вечер резко перестал быть томным. Прогуливавшийся неподалеку обнаженный мужчина (с кем не бывает?) внезапно изменил маршрут и обратил внимание на припаркованную машину. Захотелось ли нудисту погреться или взыграла классовая ненависть - причины дальнейших его поступков неизвестны. Голый дядя набросился на водителя авто с кулаками, пытаясь "отжать" тачку.


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В некоторых СМИ утверждается, что он успел проколоть колесо машины (но это не точно).


На место происшествия вызвали полицию. Гражданина без одежды увезли в отделение.


Причины нападения на водителя авто выясняются.

Источник:

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Метки: nudist   Москва   видео   воздвиженка   иностранный специалист   полиция   
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12  комментариев
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41k
dima423 Час назад
Гражданин без одежды и национальности))
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5k
Борис Карабанов 4 минуты назад
Вот, такими и бывают побочки от вакцинации!
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5k
SuperTroll Полчаса назад
Насвай водкой запивал, салом закусывал вот и накрыло с непривычки...
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38k
Alex Полчаса назад
Первый раз вижу голую макаку
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21k
hebpat Час назад
сто пудово он ещё и веган
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1k
Irenne Mustafina Час назад
Обколются своими насваями и ябут друг друга в жопы
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810
Квантовый_Слесарь_82 Час назад
Он думал что он чуркаловек невидимка.
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10k
Мафусаил Час назад
Эти нудисты совсем оху..оху...охренели!
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57k
Парагвайский шпион Час назад
Водки небось хлебнул, а непривыкший к такому экстриму мозг попёр тело на подвиги.
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463
Максим Максимов Час назад
аллахом обиженное ЧМО, а может быть свинины обожрался
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