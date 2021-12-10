В Москве обнаженный "иностранный специалист" избил водителя и попытался отнять его авто

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Просто Москва. Просто нескучный вечер на Воздвиженке.
Вчера, 9 декабря, для водителя служебного авто вечер резко перестал быть томным. Прогуливавшийся неподалеку обнаженный мужчина (с кем не бывает?) внезапно изменил маршрут и обратил внимание на припаркованную машину. Захотелось ли нудисту погреться или взыграла классовая ненависть - причины дальнейших его поступков неизвестны. Голый дядя набросился на водителя авто с кулаками, пытаясь "отжать" тачку.
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На место происшествия вызвали полицию. Гражданина без одежды увезли в отделение.
Причины нападения на водителя авто выясняются.
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