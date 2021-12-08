"Он спокойный, учился на пятерки": мать стрелка, не понимает, почему тот устроил бойню в МФЦ

Между тем, по появившейся информации, при себе во время расстрела Глазов имел крупную сумму денег. С собой у стрелка были солидные сбережения: 27 тысяч евро, 10 тысяч долларов, 20 тысяч рублей купюрами разного номинала. При этом, во время обыска в его квартире никаких денег не нашли. Возможно, что Глазов не собирался туда возвращаться.

На месте происшествия удалось обнаружить переделанный пистолет ISSC M22, из которого Глазов открыл стрельбу. В сумке бывшего военного были найдены более 20 патронов, 3 газовых баллончика, 12 батарей, соединенных проводами.

По одной из версий, у Глазова был конфликт с ГБУ «Жилищник» Рязанского района. У „Жилищника“ давно такая тактика — человек не платит за коммуналку один-два месяца, ему перекрывают стояки, человек элементарно в туалете смыть не может», - сообщает источник. При обыске в квартире Глазова были обнаружены заглушки на канализационном стояке. Помимо него, в доме были и другие неплательщики, у которых также были перекрыти стояки. Офис ГБУ "Жилищник" находился в том же здании МФЦ, поэтому Глазов сначала поднялся с пистолетом туда, где выстрелил в одного из сотрудников, а после спустился в МФЦ. Добавим, что это одна из версий, которая нуждается в подтверждении официальными источниками.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») и статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). Глазову уже назначена психолого-психиатрическая экспертиза.