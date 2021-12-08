"Он спокойный, учился на пятерки": мать стрелка, не понимает, почему тот устроил бойню в МФЦ

После вчерашней трагедии журналисты постарались собрать информацию о Глазове. Появились некоторые новые подробности произошедшего.
Почему бывший военный начал стрелять по безоружным людям в МФЦ? Этим вопросом, пожалуй, задаются сейчас не только следователи, но и обыватели, узнавшие о вчерашней трагедии. Первоначальная версия о масочном конфликте не подтвердилась. Очевидица, присутствовавшая в тот момент в МФЦ, сообщила, что Глазов, зашедший в учреждение, уже был в маске.
Недоумевает и мать стрелка. Женщина не понимает, что могло приключиться с ее сыном, который был тихим, спокойным и учился на четверки и пятерки. Тамара Петровна сообщила, что в последние дни Глазов перестал отвечать на ее звонки и смс.
Соседи также утверждают, что Глазов был спокойным и незаметным человеком. Ни в каких скандалах не участвовал.
Между тем, по появившейся информации, при себе во время расстрела Глазов имел крупную сумму денег. С собой у стрелка были солидные сбережения: 27 тысяч евро, 10 тысяч долларов, 20 тысяч рублей купюрами разного номинала. При этом, во время обыска в его квартире никаких денег не нашли. Возможно, что Глазов не собирался туда возвращаться.
На месте происшествия удалось обнаружить переделанный пистолет ISSC M22, из которого Глазов открыл стрельбу. В сумке бывшего военного были найдены более 20 патронов, 3 газовых баллончика, 12 батарей, соединенных проводами.
По одной из версий, у Глазова был конфликт с ГБУ «Жилищник» Рязанского района. У „Жилищника“ давно такая тактика — человек не платит за коммуналку один-два месяца, ему перекрывают стояки, человек элементарно в туалете смыть не может», - сообщает источник. При обыске в квартире Глазова были обнаружены заглушки на канализационном стояке. Помимо него, в доме были и другие неплательщики, у которых также были перекрыти стояки. Офис ГБУ "Жилищник" находился в том же здании МФЦ, поэтому Глазов сначала поднялся с пистолетом туда, где выстрелил в одного из сотрудников, а после спустился в МФЦ. Добавим, что это одна из версий, которая нуждается в подтверждении официальными источниками.
По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») и статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). Глазову уже назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
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И пистолет тоже.
Что делать? Идти отстреливать "кредитора" и тех кто на пути. Логика.
Но чтобы человек шел с боевым стволом в конкретную организацию, для этого должны были быть причины. При чем речь не об МФЦ, а о ГБУ "Жилищник" который в том же здании. Сотрудники мфц как я понял ни за что пострадали.
Вот на видео ниже тоже человека довели.
Деньги, долги, пистолет...
Всё же думаю не стоит сейчас делать выводы, а дождаться официального итога...
Если про услуги, то, во-первых, услуги эти навязаны и безальтернативны. Я не могу к другой канализационной трубе подключится. И как все монополисты они начинают снижать качество услуг и поднимать цены. Жалобы они игнорируют, так как это мафия, крышуемая на самом верху. Работать не хотят, поменять компанию, оказывающую услуги, я не могу, повлиять на их работу с помощью жалоб и т.д. я не могу. Это не рыночные отношения. Это мафия в чистом виде.
Во-вторых, если сотовый оператор или автодилер начнет мне хамить или угрожать, то я буду сотрудничать с другой компанией. С Жилищником это так не работает. Это улица с односторонним движением. Терпи и плати.
Получай некачественные услуги, непрозрачные тарифы, хамство, агрессивное поведение сотрудников и при этом улыбайся и помалкивай, так как никакой альтернативы нет.
Так что этот мужик только первая ласточка. Скоро эти клоповники начнут жечь повсеместно.
Да, детей и посетителей расстреливать это скотство. Но ублюдочная политика этих жилищников порождает ублюдочные ответы.
Платить за услуги надо.
Но надо уважать и ценить своих клиентов - тех кто тебе платит. В жилищнике работают по принципу - куда ты денешься с подводной лодки... Ну терпение-то людей не безгранично. Пока наши #банутые правители покоряют космос и с Америкой воюют людям пос#ать некуда сходить... А потом удивляются, как так, в прекрасной России будущего, опять быдло революцию устроило и все нам испортило. Мы только стали гегмоном в международной политике. А сортиры забыли подключить к канализации.
Ничего не делают, только тарифы задирают и бабки стригут.