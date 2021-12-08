FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3610 постов • 1110 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
"Он спокойный, учился на пятерки": мать стрелка, не понимает, почему тот устроил бойню в МФЦ

"Он спокойный, учился на пятерки": мать стрелка, не понимает, почему тот устроил бойню в МФЦ (2 фото)

Автор:
08 декабря 2021 10:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Глазов   Москва   версии   видео   мать стрелка   полиция   расстрел в МФЦ   
1665
2

После вчерашней трагедии журналисты постарались собрать информацию о Глазове. Появились некоторые новые подробности произошедшего.

Почему бывший военный начал стрелять по безоружным людям в МФЦ? Этим вопросом, пожалуй, задаются сейчас не только следователи, но и обыватели, узнавшие о вчерашней трагедии. Первоначальная версия о масочном конфликте не подтвердилась. Очевидица, присутствовавшая в тот момент в МФЦ, сообщила, что Глазов, зашедший в учреждение, уже был в маске.


Недоумевает и мать стрелка. Женщина не понимает, что могло приключиться с ее сыном, который был тихим, спокойным и учился на четверки и пятерки. Тамара Петровна сообщила, что в последние дни Глазов перестал отвечать на ее звонки и смс.


×
×

Соседи также утверждают, что Глазов был спокойным и незаметным человеком. Ни в каких скандалах не участвовал.


Между тем, по появившейся информации, при себе во время расстрела Глазов имел крупную сумму денег. С собой у стрелка были солидные сбережения: 27 тысяч евро, 10 тысяч долларов, 20 тысяч рублей купюрами разного номинала. При этом, во время обыска в его квартире никаких денег не нашли. Возможно, что Глазов не собирался туда возвращаться.


На месте происшествия удалось обнаружить переделанный пистолет ISSC M22, из которого Глазов открыл стрельбу. В сумке бывшего военного были найдены более 20 патронов, 3 газовых баллончика, 12 батарей, соединенных проводами.


По одной из версий, у Глазова был конфликт с ГБУ «Жилищник» Рязанского района. У „Жилищника“ давно такая тактика — человек не платит за коммуналку один-два месяца, ему перекрывают стояки, человек элементарно в туалете смыть не может», - сообщает источник. При обыске в квартире Глазова были обнаружены заглушки на канализационном стояке. Помимо него, в доме были и другие неплательщики, у которых также были перекрыти стояки. Офис ГБУ "Жилищник" находился в том же здании МФЦ, поэтому Глазов сначала поднялся с пистолетом туда, где выстрелил в одного из сотрудников, а после спустился в МФЦ. Добавим, что это одна из версий, которая нуждается в подтверждении официальными источниками.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») и статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). Глазову уже назначена психолого-психиатрическая экспертиза. 

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Глазов   Москва   версии   видео   мать стрелка   полиция   расстрел в МФЦ   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
35
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
35  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Sergius SPb Час назад
Деньги были,долги были....
И пистолет тоже.
Что делать? Идти отстреливать "кредитора" и тех кто на пути. Логика.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Антон Штопаный 11 минут назад
Что его побудило к этому, мы пока не знаем. Кто что говорит.
Но чтобы человек шел с боевым стволом в конкретную организацию, для этого должны были быть причины. При чем речь не об МФЦ, а о ГБУ "Жилищник" который в том же здании. Сотрудники мфц как я понял ни за что пострадали.
Вот на видео ниже тоже человека довели.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Azesh 13 минут назад
Очередной шизик, и не надо приводить никаких причин. Нормальный человек на такое не пойдет, расстреливать ни в чем не повинных людей. Как бы его жизнь не задрочила. И все как на подбор: тихие и спокойные. Лучше бы пил-курил и по бабам шастал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Шурум-бурум 15 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Позитив 18 минут назад
что то очень мутная история..
Деньги, долги, пистолет...
Всё же думаю не стоит сейчас делать выводы, а дождаться официального итога...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−39
На хер ЗАПАД! 24 минуты назад
Core! Если ты внимательно прочитаешь мой коммент,то ты поймешь,что акцент сделан на "БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ"! Платить,конечно нужно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Сергей Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
diesafari Полчаса назад
Писали, что ему 45 и он с 2010 года на пенсии. В 35 на пенсию? Вот он и начал от безделья думать про мировые заговоры!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
177
Шурман Azesh 11 минут назад
Служить можно где угодно , в 35 только по медицинским можно уйти . Он же не Космонавт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34
Евгений Полчаса назад
в тихом омуте известно кто водится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алксандр Шевченко 36 минут назад
Оружие носит с собой постоянно, просто так, только очень неуверенный в себе человек
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
177
Шурман Алксандр Шевченко 13 минут назад
Смысл от этого ствола , ну наказал ты человека , потом сидеть и думать , у нас если убийства не было то год ты точно получишь , а там компания такая , 3 человека в камере из них будет 1 марокканец 1 возможно поляк или бельгиец , вот сиди и думай , из плюсов отличное питание и сиди смотри 2 канала новостных и думай о жизни , через месяц разрешат что то делать , или на кухне или в бойлерной , там как правило все бухают , пьют очистители и всякую хрень перегон через фреон .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 39 минут назад
"...27 тысяч евро, 10 тысяч долларов, 20 тысяч рублей купюрами разного номинала..." это он на коммуналке сэкономил и накопил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Inter 42 минуты назад
я чет не понял,в чем трагедия,какая бойня?? кто конкретно пострадал??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−39
На хер ЗАПАД! 45 минут назад
Да!Это действительно трагедия!Очень жаль родственников пострадавших и самих пострадавших.Но!В каждом деле,есть своё НО! Надеюсь наши правители,обратят внимание на действия жилищников и подобных контор!Они как бешеные шакалы!!!Могут прийти и без предупреждения обрезать электричество,канализацию...Это конкретное давление на людей.Вот и сдали нервы!Ни в коем случае,не оправдываю стрелка,но где-то я его понимаю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Антон 47 минут назад
Теперь все немного ясно, у него не трамват переделанный, а копия Глока, охолощенная и переделанная под боевые патроны, поэтому его и клинило. Продается он свободно, так как является изделием сходным с оружием.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
ВОВЧЕГ Час назад
Жилищник со своими тарифами любого доведет!
Ничего не делают, только тарифы задирают и бабки стригут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
177
Шурман ВОВЧЕГ 50 минут назад
Слушай так не плати , зачем платить ? ты же сам можешь и скважины пробурить и газ добыть , построить ветряков , зачем ? ну раз ты чужой труд не ценишь то нахер тебе свое жилье , чем платить за технологии , палатка и котелок , интернет ведь тоже сам по себе появился ? правда ? зачем эти сервера если есть УТП , воткни его и все , зачем учится если мир и так преподносит подарки .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
177
Шурман 49 минут назад
А забыл палатку еще и сшить нужно и как то матерьял изготовить , шалаш само то , но и там ветки срубить нужно а для этого пилы изготавливают , по твоей логике ты сам все можешь сделать , смотри не перетрудись .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
pssst Час назад
Тихий спокойный с боевым глоком в кармане.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Blackview Tab 11: бюджетный планшет с мощной начинкой Blackview Tab 11: бюджетный планшет с мощной начинкой Московские полицейские подстрелили полуголого негра с ножом Московские полицейские подстрелили полуголого негра с ножом В Москве мужчина решил продать часы за 3,5 миллиона, но был избит и ограблен В Москве мужчина решил продать часы за 3,5 миллиона, но был избит и ограблен «Спасли тебя»: освобождение рыдающего пленника столичной банды попало на видео «Спасли тебя»: освобождение рыдающего пленника столичной банды попало на видео В Москве 18-летняя студентка на пешеходном переходе сбила трех малолетних детей В Москве 18-летняя студентка на пешеходном переходе сбила трех малолетних детей В столичном метро три кавказца жестоко избили мужчину В столичном метро три кавказца жестоко избили мужчину
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

50293



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Интересные фотографии известных в СССР людей!
2
10
Интересные фотографии известных в СССР людей!
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака
8
87
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака
Набирающие популярность в сообществах
Гарри Поттеру уже 20, а из Питера теперь можно попробовать уехать в Хогвардс
0
9
Гарри Поттеру уже 20, а из Питера теперь можно попробовать уехать в Хогвардс
История настоящего морского офицера и сына своего отечества Луиджи Сансонетти
0
4
История настоящего морского офицера и сына своего отечества Луиджи Сансонетти
Витающие в облаках: девушки, с которыми и летать не страшно (14 фото)
Витающие в облаках: девушки, с которыми и летать не страшно (14 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальное фото!
0
0

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#картинки#приколы#история#Ynews#новости#сарказм#вкусно
#интересно#животные#подборка#кино#Москва#аварии#Разное#в мире#прикольные#комментарии
#фото#ватермарк#дтп#люди#интересное#СССР#Россия#коты#автомобили#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться