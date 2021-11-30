На заводе «Экоокна» в Бужаниново из-за "серой" зарплаты мигранты устроили массовую драку

Полиция проверяет видео массовой драки на заводе "Экоокна" в печально известном подмосковном Бужаниново, где в середине сентября этого года мигранты изнасиловали и убили престарелую местную жительницу.

Потасовка между узбеками и таджиками произошла полтора года назад, но видео слили в Сеть только сейчас. И полицейских интересует не столько сама драка, сколько её причины. Ведь если верить гражданскому журналисту Андрею Трофимову, который освещал резонансное дело в Бужаниново, конфликт между мигрантами из Средней Азии произошёл из-за того, что бригадиры одной национальности отдавали своим землякам большую часть "серой" зарплаты.