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На заводе «Экоокна» в Бужаниново из-за "серой" зарплаты мигранты устроили массовую драку

На заводе «Экоокна» в Бужаниново из-за "серой" зарплаты мигранты устроили массовую драку (2 фото + 2 видео)

Автор:
30 ноября 2021 12:17
Сообщество : Криминал
Метки: Бужаниново   видео   драка   зарплата   мигранты   полиция   проверка   
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Говорят, ушлые бригадиры-узбеки платили своим землякам больше, чем выходцам из Таджикистана.

Полиция проверяет видео массовой драки на заводе "Экоокна" в печально известном подмосковном Бужаниново, где в середине сентября этого года мигранты изнасиловали и убили престарелую местную жительницу.


Потасовка между узбеками и таджиками произошла полтора года назад, но видео слили в Сеть только сейчас. И полицейских интересует не столько сама драка, сколько её причины. Ведь если верить гражданскому журналисту Андрею Трофимову, который освещал резонансное дело в Бужаниново, конфликт между мигрантами из Средней Азии произошёл из-за того, что бригадиры одной национальности отдавали своим землякам большую часть "серой" зарплаты.

Как рассказали работавшие в "Экоокнах" местные жители, драки на заводе случались и раньше, но ни руководство предприятия, ни полицейские, не выносили сор из избы по непонятным (или по понятным, кому как нравится) причинам.


Замалчивание проблем в итоге вылилось в народный сход. Местных жителей уже не интересовало, что убившие 65-летнюю женщину мигранты пришли в Бужаниново из соседнего поселка, ведь пришли они не просто так, а в гости - именно в небольшом Бужаниново с комфортом расположился целый анклав их земляков, которые проживали в специально построенном для них общежитии.

В итоге мигрантов из общежития по требованию местных жителей всё же выселили, и возможно, в Бужаниново стало поспокойней - родители уже не так переживают за своих малолетних детей и дочерей, которых отпускают на улицу. Но проблема тем не менее никуда не делась - предприятие продолжает работать. И если по-хорошему МВД следует обратить внимание в первую очередь не на мигрантов и их драки, а на руководство предприятия и сотрудников полиции, которые замалчивали подобные инциденты.

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Метки: Бужаниново   видео   драка   зарплата   мигранты   полиция   проверка   
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11  комментариев
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5k
Максим 2 часа назад
А представляете, если бы взять и пересмотреть выданные паспорта и разрешения на работу, вот раз и обнулиться. Выслать всех. Потом предложить компаниям приглашать сотрудников, если конечно местные не хотят работать, но нести за них ответственность (за приезжих). Вот приехал такой герой и натворил дел. И тут оп, отвечает сам преступник и пригласивший. Милота же.
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704
BHU1004 19 минут назад
Заркрытое помещение. Подпереть двери и сжечь всех .нахуй !!!
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375
Николай BHU1004 10 минут назад
сдается мне, что тут виноваты не столько мигранты, сколько наши наниматели. Именно они дают им работу и заинтересованы, чтоб трудились там мигранты, а не россияне. Они платят используя серые схемы. Так что думается мне сжигать если, то их)))
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29k
Fat Lynx 20 минут назад
Ну вот и вы-е-бать показательно за серые зарплаты... а то, бля, мигрантов наняли, местных кинули, а разницу недоплат в бюджет себе в карман!
Пиндосы в свое время Аль Капоне за налоги закрыли, а у нас сиси мнут и яйца чешут!
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8k
Sapsan Полчаса назад
Кто в итоге победил? Таджики или узбеки?
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1k
Руслан Час назад
Да всех скопом взять и отправить на родину. Чего тут думать то?
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616
SilentBob Час назад
завозите ещё мигрантов, лядь!
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
Спалили работодателя
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304
Киса Кацман Час назад
Как они в этой драке друг друга различали?
Спецовки то почти одинаковые)
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