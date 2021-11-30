На заводе «Экоокна» в Бужаниново из-за "серой" зарплаты мигранты устроили массовую драку

Говорят, ушлые бригадиры-узбеки платили своим землякам больше, чем выходцам из Таджикистана.
Полиция проверяет видео массовой драки на заводе "Экоокна" в печально известном подмосковном Бужаниново, где в середине сентября этого года мигранты изнасиловали и убили престарелую местную жительницу.
Потасовка между узбеками и таджиками произошла полтора года назад, но видео слили в Сеть только сейчас. И полицейских интересует не столько сама драка, сколько её причины. Ведь если верить гражданскому журналисту Андрею Трофимову, который освещал резонансное дело в Бужаниново, конфликт между мигрантами из Средней Азии произошёл из-за того, что бригадиры одной национальности отдавали своим землякам большую часть "серой" зарплаты.
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Как рассказали работавшие в "Экоокнах" местные жители, драки на заводе случались и раньше, но ни руководство предприятия, ни полицейские, не выносили сор из избы по непонятным (или по понятным, кому как нравится) причинам.
Замалчивание проблем в итоге вылилось в народный сход. Местных жителей уже не интересовало, что убившие 65-летнюю женщину мигранты пришли в Бужаниново из соседнего поселка, ведь пришли они не просто так, а в гости - именно в небольшом Бужаниново с комфортом расположился целый анклав их земляков, которые проживали в специально построенном для них общежитии.
Сюжет Андрея Трофимова, которого, к слову, 17 декабря будут судить за призывы к межнациональной розни из-за сентябрьских репортажей из Бужаниново:
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В итоге мигрантов из общежития по требованию местных жителей всё же выселили, и возможно, в Бужаниново стало поспокойней - родители уже не так переживают за своих малолетних детей и дочерей, которых отпускают на улицу. Но проблема тем не менее никуда не делась - предприятие продолжает работать. И если по-хорошему МВД следует обратить внимание в первую очередь не на мигрантов и их драки, а на руководство предприятия и сотрудников полиции, которые замалчивали подобные инциденты.
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Пиндосы в свое время Аль Капоне за налоги закрыли, а у нас сиси мнут и яйца чешут!
Спецовки то почти одинаковые)