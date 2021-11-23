Собираешься в магазин - заполни "форму": жителей ХМАО на самоизоляции обязали уведомлять о выходе на улицу

С 22 ноября по 5 декабря для непривитых жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района введена введена самоизоляция. Покидать дом им разрешено только в нескольких случаях, и перед каждым выходом из квартиры необходимо заполнить специальную форму. Соответствующее постановление подписала губернатор Югры Наталья Комарова.





В приложении sidimdoma.admhmao.ru граждане должны указать паспортные данные и причину, по которой они выходят из дома. Покидать свое жилье можно в следующих случаях:

обращение за медпомощью;

следование к месту работы/учебы;

выход в магазин, аптеки за товарами первой необходимости;

уход за пожилыми родственниками;

поездка в ритуальное агенство;

Также жителям дистриктов разрешено гулять в парках и скверах, соблюдая социальную дистанцию в 1,5 метра, и выносить мусор.

Вот так выглядит форма, которую со вчерашнего дня должен заполнить каждый непривитый, который собрался вынести мусор, в четырех муниципалитетах ХМАО:



