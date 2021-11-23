Собираешься в магазин - заполни "форму": жителей ХМАО на самоизоляции обязали уведомлять о выходе на улицу

Югра первой на территории России ввела локальный локдаун для непривитых. Жители региона, не прошедшие вакцинацию, попадают под особый контроль - о своих перемещениях на улице они обязаны извещать в специальном приложении.
С 22 ноября по 5 декабря для непривитых жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района введена введена самоизоляция. Покидать дом им разрешено только в нескольких случаях, и перед каждым выходом из квартиры необходимо заполнить специальную форму. Соответствующее постановление подписала губернатор Югры Наталья Комарова.
В приложении sidimdoma.admhmao.ru граждане должны указать паспортные данные и причину, по которой они выходят из дома. Покидать свое жилье можно в следующих случаях:
- обращение за медпомощью;
- следование к месту работы/учебы;
- выход в магазин, аптеки за товарами первой необходимости;
- уход за пожилыми родственниками;
- поездка в ритуальное агенство;
Также жителям
дистриктов разрешено гулять в парках и скверах, соблюдая социальную дистанцию в 1,5 метра, и выносить мусор.
Вот так выглядит форма, которую со вчерашнего дня должен заполнить каждый непривитый, который собрался вынести мусор, в четырех муниципалитетах ХМАО:
В этот же период В указанных муниципалитетах заведения общественного питания, фитнес-клубы перестают работать по ночам. Разрешена круглосуточная доставка и выдача заказов на вынос.
До 5 декабря в Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе будут отменены все массовые мероприятия и выезды организованных групп. Такие беспрецедентные меры введены из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом в регионе. По данным на 22 ноября за сутки в ХМАО выявлено 250 новых случаев COVID-19. За весь период от коронавируса умерли 1 616 человек.
Источник:
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2. Я сам хочу решать, нужно мне её колоть или нет. Доверия чиновникам у меня нет.
3. Всё жалуются что медответ получить нереально.