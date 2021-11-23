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Собираешься в магазин - заполни "форму": жителей ХМАО на самоизоляции обязали уведомлять о выходе на улицу

Собираешься в магазин - заполни "форму": жителей ХМАО на самоизоляции обязали уведомлять о выходе на улицу (2 фото)

Автор:
23 ноября 2021 09:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Вакцинация   Югра   коронавирус   локдаун   непривитые   пандемия   самоизоляция   
917
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Югра первой на территории России ввела локальный локдаун для непривитых. Жители региона, не прошедшие вакцинацию, попадают под особый контроль - о своих перемещениях на улице они обязаны извещать в специальном приложении.

С 22 ноября по 5 декабря для непривитых жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района введена введена самоизоляция. Покидать дом им разрешено только в нескольких случаях, и перед каждым выходом из квартиры необходимо заполнить специальную форму. Соответствующее постановление подписала губернатор Югры Наталья Комарова.


В приложении sidimdoma.admhmao.ru граждане должны указать паспортные данные и причину, по которой они выходят из дома. Покидать свое жилье можно в следующих случаях:

  • обращение за медпомощью;
  • следование к месту работы/учебы;
  • выход в магазин, аптеки за товарами первой необходимости;
  • уход за пожилыми родственниками;
  • поездка в ритуальное агенство;

Также жителям дистриктов разрешено гулять в парках и скверах, соблюдая социальную дистанцию в 1,5 метра, и выносить мусор.

Вот так выглядит форма, которую со вчерашнего дня должен заполнить каждый непривитый, который собрался вынести мусор, в четырех муниципалитетах ХМАО:


В этот же период В указанных муниципалитетах заведения общественного питания, фитнес-клубы перестают работать по ночам. Разрешена круглосуточная доставка и выдача заказов на вынос.

До 5 декабря в Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе будут отменены все массовые мероприятия и выезды организованных групп. Такие беспрецедентные меры введены из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом в регионе. По данным на 22 ноября за сутки в ХМАО выявлено 250 новых случаев COVID-19. За весь период от коронавируса умерли 1 616 человек.

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Метки: Ynews   Вакцинация   Югра   коронавирус   локдаун   непривитые   пандемия   самоизоляция   
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Руслан Новак 2 часа назад
Вот всегда было интересно, на основании какого права всякие губернаторы издают такие указы? В этой стране законы вообще существуют?
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510
В В П 40 секунд назад
Интересно когда у народа терпенье закончится?
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152
Leonid 4 минуты назад
У неё пмс что-ли? У нас что, правительство и надзорные органы совсем не контролируют что они там в регионах творят?? Как можно до этого додуматься?! [мат]@нутая губернатор на наркоте что-ли??

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566
Олег Шишкин Полчаса назад
Фашизм.
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14k
Альф 57 48 минут назад
Пи#дец начинается какой-то, пойду топор наточу.
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−81
павук 59 минут назад
дядя вова, мы с тобой!!
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837
Nikoha Salym Час назад
Почему именно сейчас заговорили про этот "локдаун"? В октябре было и за 260. И почему в ночное время вирус наиболее агрессивен? ХМАО-Югра по россии на 26-м месте! Есть не меньше регионы, где за сутки и за 500 переваливает. У нас губернатор вообще чудная. До этого всё на Собянина смотрела, а тут решила в передовики выйти?
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6k
Николай Час назад
Вот вам и кувыркод...
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157
Юденич Час назад
Беспредел. А если человек уже переболел и получил имунитет. Зачем ему вакцинация - чтобы этот имунитет ослабить. Где вообще права человека?
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8k
krivsan 2 часа назад
супер
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1k
Шпиц 2 часа назад
Здравомыслящие попросту перестанут размножаться...
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