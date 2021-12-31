Украинец получил 15 прививок от коронавируса ради бесплатного проживания в палате

Молодой человек планирует еще чуть-чуть попрививаться, чтобы получить приз.
Житель Закарпатья поставил своеобразный рекорд, привившись 15 раз всеми имеющимися на Украине вакцинами. Электронные сертификаты подтверждают, что Алексей Сукач позволил ввести себе кучу препаратов.
Молодой человек планирует "добить" число доз до 25, хотя медики подозревают, что в этом случае пациент добьет самого себя. Некоторые и вовсе уверены, что парень слегка не в себе. Он уверяет, что после 25-й прививки получит от главврача путевку на курорт. Терапевт, на которого ссылается рьяный "ваксер", отрицает какую-либо договоренность.
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https://korrespondent.net/ukraine/4432948-ukraynets-poluchyl-18-doz-COVID-vaktsyny-rady-voznahrazhdenyiahttps://korrespondent.net/ukraine/4432948-ukraynets-poluchyl-18-doz-COVID-vaktsyny-rady-voznahrazhdenyia
Я как-то лежал дней десять и жрал только в столовой, так по выписке меня ветром шатало,клянусь !
ТАК НЕЛЬЗЯ !
ЭТО - ИДИОТИЗМ !