Украинец получил 15 прививок от коронавируса ради бесплатного проживания в палате

Молодой человек планирует "добить" число доз до 25, хотя медики подозревают, что в этом случае пациент добьет самого себя. Некоторые и вовсе уверены, что парень слегка не в себе. Он уверяет, что после 25-й прививки получит от главврача путевку на курорт. Терапевт, на которого ссылается рьяный "ваксер", отрицает какую-либо договоренность.