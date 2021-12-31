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Украинец получил 15 прививок от коронавируса ради бесплатного проживания в палате

Украинец получил 15 прививок от коронавируса ради бесплатного проживания в палате (2 фото + 1 видео)

Автор:
31 декабря 2021 09:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Вакцина   Вакцинация   видео   премия дарвина   рекорд   
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Молодой человек планирует еще чуть-чуть попрививаться, чтобы получить приз.

Житель Закарпатья поставил своеобразный рекорд, привившись 15 раз всеми имеющимися на Украине вакцинами. Электронные сертификаты подтверждают, что Алексей Сукач позволил ввести себе кучу препаратов.


Молодой человек планирует "добить" число доз до 25, хотя медики подозревают, что в этом случае пациент добьет самого себя. Некоторые и вовсе уверены, что парень слегка не в себе. Он уверяет, что после 25-й прививки получит от главврача путевку на курорт. Терапевт, на которого ссылается рьяный "ваксер", отрицает какую-либо договоренность.


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Метки: Ynews   Вакцина   Вакцинация   видео   премия дарвина   рекорд   
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55k
Похабыч 3 часа назад
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457
да пох 12 минут назад
Этот дурочек в прочь разрушил легенду еще одних дурачков,антеваксеров .
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644
Максим Максимов 23 минуты назад
"привейте" его 9 граммами свинца
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4k
Дмитрий Полчаса назад
Вин однозначно до...ёб!
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6k
Tim_G Полчаса назад
Этот лягушонок уже выдыхает

https://korrespondent.net/ukraine/4432948-ukraynets-poluchyl-18-doz-COVID-vaktsyny-rady-voznahrazhdenyiahttps://korrespondent.net/ukraine/4432948-ukraynets-poluchyl-18-doz-COVID-vaktsyny-rady-voznahrazhdenyia
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3k
Дарвин и аморальная премия 38 минут назад
Я бы поверил в новость,если бы не автор поста-это самый птз@дунсаий автор на фишках,также известный как: Редька с хреном,Вера Вербная и мн многие другие
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757
Mixan 52 минуты назад
Житель Закарпатья ....Сразу все понятно стало!
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380
комнатный сибиряк 55 минут назад
На халяву, конечно и уксус сладкий
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469
阿鋒 Сережа 12 минут назад
И горчица мёдом отдаёт :)
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305
Kalina Sergey Час назад
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876
vijilante 2 часа назад
И чё, сильно он там бока наел на больничных харчах ?!
Я как-то лежал дней десять и жрал только в столовой, так по выписке меня ветром шатало,клянусь !
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Тут уже даже психиаир не поможет
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4k
Димыч 2 часа назад
Прям сюжет для теле-дичи новой. Редакторы разорвут.)
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
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610
Pterocactus 2 часа назад
Даже Жирика преплюнул, с 11 прививками!
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880
WORLD 2 часа назад
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1k
BAMBRA 2 часа назад
Вот прям так все привил, или просто понадкусывал?
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2k
tessio 3 часа назад
Ну глупый конечно, но теперь его надо обследовать на предмет отклонений во всех частях тела, для доказательств ваксеров (или наоборот антиваксеров). Хотя по опыту таких ничего не берёт... Ни ковид, ни антиковидная прививка.
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12k
Valiko 3 часа назад
С масками такая ж хня - одни не носят в транспорте, другие носят даже на улице. И те, и другие без мозгов.
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2k
Дмитрий Круглов 3 часа назад
Если в крови человека есть аденовирусы, могут ли они выделяться и попадать в окружающих?
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64k
parallax 3 часа назад
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22k
pssst 3 часа назад
Пфф, еще пара месяцев, и это будет обязательно для всех уколотых.
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