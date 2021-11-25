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Почему в Японии самоликвидировался коронавирус: биолог объяснила феномен

Почему в Японии самоликвидировался коронавирус: биолог объяснила феномен (3 фото)

Автор:
25 ноября 2021 12:16
Сообщество : Пандемия
Метки: Ynews   Япония   биология   дельта-штамм   коронавирус   мутации   самоликвидаци   штаммы   
4319
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На 24 ноября в Японии зафиксировано только 73 новых случая заболевания коронавирусом. Днем раньше количество вновь инфицированных составляло 107 человек. С начала ноября эти показатели неуклонно снижаются, и биологи объясняют причину постепенного исчезновения в стране COVID-19.

По данным Университета Джорджа Хопкинса, в Японии неуклонно снижается количество заболевших коронавирусной инфекцией. Тогда как во многих других странах картина прямо противоположная. Профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова заявляет, что этому явлению есть научное объяснение.

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Страна изолированна, а потому не отличается особым разнообразием штаммов коронавируса. "В Японию попала одна "дельта", в которой накопились мутации в белке nsp14", - поясняет Баранова. В итоге вирус, пытаясь исправить дефекты на участке A394V неструктурного белка nsp14, потерял способность к размножению. Эта ситуация привела в конечном итоге к самоликвидации COVID-19. И хотя в Японии инфекция еще существует, и ею продолжают заражаться, но темпы прироста больных существенно снижены по сравнению с другими странами.

Между тем, исчезновение "дельты" в России, если таковое произойдет, может обернуться для нашей страны не долгожданным освобождением от пандемии, а напротив - большими проблемами. РФ изолированной не назовешь, и на место изученного штамма "дельта" могут прийти другие, значительно более коварные мутации вируса.

"Есть штаммы более зловредные, среди них и те, которые уклоняются от антител, а значит, их хуже берет вакцина. Если дельта сама по себе сдохнет, а другие штаммы обрадуются и придут — возможно, от этого станет гораздо хуже", - предупреждает Баранова.

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Метки: Ynews   Япония   биология   дельта-штамм   коронавирус   мутации   самоликвидаци   штаммы   
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882
Акан 2 часа назад
Ничего не понял, получается Дельта не такой опасный, но его много и он не пускает другие вирусы в страну? получается нельзя заразится двумя разными штаммами одновременно? где пояснительную бригаду носит в конце концов?
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548
Сигизмунд Лазаревич 7 минут назад
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5k
Leo Sun 10 минут назад
Ага-ага. Сочиняйте дальше.


Люди - не идиоты.

Не надо ничего выдумывать. Всё объясняется гораздо проще.

Япония (д-р Одзаки, председатель Токийской столичной медицинской ассоциации) рекомендует ивермектин.

Япония прописывает ивермектин. В окрестностях Токио проживает около 30 миллионов человек, и по состоянию на 31 октября зарегистрировано только 22 новых случая заболевания Covid. Япония (пока) не контролируется большими американскими фармацевтическими компаниями. С другой стороны, США хотят расследовать действия японских политиков, которые заявили, что ивермектин работает.

источник: https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFB25AAL0V20C21A1000000/https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFB25AAL0V20C21A1000000/

гуглоперевод:

На пресс-конференции 9-го числа председатель Токийской столичной медицинской ассоциации Харуо Одзаки рекомендовал экстренное применение лекарств, главным образом для предотвращения ухудшения состояния лиц, осуществляющих уход на дому, с целью реагирования на распространение новой коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что противопаразитарный препарат «ивермектин» следует назначать лицам, инфицированным коронавирусом, заявив, что его эффективность в предотвращении обострения за рубежом доказана.

В дополнение к ивермектину правительство потребовало одобрить использование стероидного противовоспалительного препарата «дексаметазон». Г-н Одзаки сказал: «У (обоих) мало побочных эффектов. Я хотел бы, чтобы правительство рассмотрело вопрос о том, чтобы лечение можно было проводить на уровне семейного врача».

Ивермектин, и дексаметазон назначаются внутри страны. Однако он не был одобрен для лечения короны. По состоянию на 8-е число в Токио насчитывается около 1600 домашних реабилитологов и около 1600 инфицированных людей, которые «находятся в стадии адаптации», поскольку место госпитализации еще не определено. Как бороться с внезапными изменениями физического состояния пациентов, оказывающих помощь на дому, которые часто протекают в легкой или бессимптомной форме, также является проблемой.

Г-н Одзаки подчеркнул, что количество новых инфицированных в Токио за день «сокращается до 100 - это способ улучшить ситуацию с апреля по июнь». 9-го числа в Токио было подтверждено 412 новых инфицированных.
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1k
сергей ремизов 13 минут назад
Ничего не понял. Как вирус может радоваться ? Да и как вакцина не может "брать "вирус, она вроде как обучает . Интересно но ,непонятно.
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18k
Шуруп Полчаса назад
Если бы я был СМИ, я бы каждый день писал на 20-30 человек меньше, и за 2-3 месяца победил "короновирус".
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4k
Brataxe 45 минут назад
Про Россию на Война миров Z похоже. Заразится не сильно смертельным вирусом, чтобы не заразиться зомби вирусом.
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3k
Слава Андреев 59 минут назад
В Белоруссии тоже нет короны и маски не надо носить))))))) и туристы только из Афганистана. Тоже закрытая страна))))) Тоже пропал дельта штамп?)))))
Как думаете? )))))))))
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23k
Юрьевич Час назад
""Есть штаммы более зловредные, среди них и те, которые уклоняются от антител, а значит, их хуже берет вакцина. Если дельта сама по себе сдохнет, а другие штаммы обрадуются и придут возможно, от этого станет гораздо хуже", - предупреждает Баранова."

"главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова"

Нормальное такое, глубоко научное предупреждение от учёного...
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214
Виктор Глущенко Юрьевич 47 минут назад
Баранова .... что Вы хотели .
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89
Олег Ершов 2 часа назад
вот это новость! Япония оказывается изолированная страна! это потому что она на оставах расположена?
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631
svarog19692007 2 часа назад
Ну а нахрена изолироваться ? Нужно как у нас , вроде как не работаем , сидим дома неделю по приказу свыше , но билеты в Турцию и Египет раскуплены в миг ! Летать то за рубеж ни кто не запрещает , еще и новые направления открывают . Летайте , обменивайтесь "штаммами" !
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25k
Батончик с маком 2 часа назад
А я думаю, что они нюхая грязные трусы отгоняют вирусы.
Моя версия правдоподобнее чем у барановой
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
О какой изоляции разговор.
Международные грузоперевозки - работают. Туризм - работает.
Я вон вроде,как тоже на изолированном острове живу, но билет Тенерифе -- Милан 40 евро / Милан--Москва 20 евро и всего делов. Можно конечно Прямым Аэрофлотом, но там в зависимости от даты 400-500 евро по более короткому пути. Откуда они такие цены берут.
И таки да - у нас на изолированном острове и с учётом более 80% вакцинированных и все в масках ,включая детей весь день в школе - Всё пошло в Рост . Тут же не медицина - тут политика и бизнес и это власть имущим решать -будет в регионе заболеваемость или нет.
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1k
Андрей Манахов 2 часа назад
Просто в Японии дорожат своим населением. У них прекрасная не уничтоженная медицина. Население прививается одобренными ВОЗ вакцинами. В стране адекватное руководство, которое избирается и несет ответственность перед обществом. Население доверяет руководству страны и своим медикам. Поэтому и такие результаты.
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1k
K_II_T 2 часа назад
Если статистика не вписывается в логику:
проблема в статистике.
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−50
1 2 часа назад
А в Японию они не придут с туристами , граждане привезут . Что за бред ?!
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5k
Максим 2 часа назад
Население России чуть более 146 млн человек. На данный момент болеет 9,5 млн. Огромная цифра? Не спорю, почти 7% . Но сколько "тяжелых" случаев?
А если дальше, вакцинированных более 30% полностью и почти 50 с учетом первой "дозы". Работает вакцинация? Не-а. Что-то хреново работает. Цифры зараженных то не меняются по сути. Все улучшения укладываются в. прежние графики. Не может человек третий год болеть и жить под такими ограничениями. Глупо это.
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12k
Великий Кормчий 2 часа назад
Просто в Японии врачам перестали доплачивать "ковидные" надбавки, соответственно и статистика вниз ушла. Ещё месяц, и никакого ковида не останется. Будет как всегда, обычные ОРЗ.
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441
Олег Великий Кормчий 54 минуты назад
Это и есть обычный ОРЗ. Зомбированный ты кусок идиота.
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4k
Тамара 2 часа назад
Южная Корея тоже изолирована, но подобного феномена не наблюдается.
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596
SilentBob 2 часа назад
вы [мат] уже своим барановирусом! много его - плохо, мало - тоже плохо. в который раз убеждаюсь, что это проблема не медицинского, а политического характера.
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4k
Pterodactyl 3 часа назад
"Есть штаммы более зловредные, среди них и те, которые уклоняются от антител, а значит, их хуже берет вакцина. Если дельта сама по себе сдохнет, а другие штаммы обрадуются и придут возможно, от этого станет гораздо хуже". Так значит есть штаммы зловредные,которые радуются и ходят но при этом могут сдохнуть.
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