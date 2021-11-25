Почему в Японии самоликвидировался коронавирус: биолог объяснила феномен

Между тем, исчезновение "дельты" в России, если таковое произойдет, может обернуться для нашей страны не долгожданным освобождением от пандемии, а напротив - большими проблемами. РФ изолированной не назовешь, и на место изученного штамма "дельта" могут прийти другие, значительно более коварные мутации вируса.

"Есть штаммы более зловредные, среди них и те, которые уклоняются от антител, а значит, их хуже берет вакцина. Если дельта сама по себе сдохнет, а другие штаммы обрадуются и придут — возможно, от этого станет гораздо хуже", - предупреждает Баранова.