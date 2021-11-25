Почему в Японии самоликвидировался коронавирус: биолог объяснила феномен

На 24 ноября в Японии зафиксировано только 73 новых случая заболевания коронавирусом. Днем раньше количество вновь инфицированных составляло 107 человек. С начала ноября эти показатели неуклонно снижаются, и биологи объясняют причину постепенного исчезновения в стране COVID-19.
По данным Университета Джорджа Хопкинса, в Японии неуклонно снижается количество заболевших коронавирусной инфекцией. Тогда как во многих других странах картина прямо противоположная. Профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова заявляет, что этому явлению есть научное объяснение.
Страна изолированна, а потому не отличается особым разнообразием штаммов коронавируса. "В Японию попала одна "дельта", в которой накопились мутации в белке nsp14", - поясняет Баранова. В итоге вирус, пытаясь исправить дефекты на участке A394V неструктурного белка nsp14, потерял способность к размножению. Эта ситуация привела в конечном итоге к самоликвидации COVID-19. И хотя в Японии инфекция еще существует, и ею продолжают заражаться, но темпы прироста больных существенно снижены по сравнению с другими странами.
Между тем, исчезновение "дельты" в России, если таковое произойдет, может обернуться для нашей страны не долгожданным освобождением от пандемии, а напротив - большими проблемами. РФ изолированной не назовешь, и на место изученного штамма "дельта" могут прийти другие, значительно более коварные мутации вируса.
"Есть штаммы более зловредные, среди них и те, которые уклоняются от антител, а значит, их хуже берет вакцина. Если дельта сама по себе сдохнет, а другие штаммы обрадуются и придут — возможно, от этого станет гораздо хуже", - предупреждает Баранова.
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Люди - не идиоты.
Не надо ничего выдумывать. Всё объясняется гораздо проще.
Япония (д-р Одзаки, председатель Токийской столичной медицинской ассоциации) рекомендует ивермектин.
Япония прописывает ивермектин. В окрестностях Токио проживает около 30 миллионов человек, и по состоянию на 31 октября зарегистрировано только 22 новых случая заболевания Covid. Япония (пока) не контролируется большими американскими фармацевтическими компаниями. С другой стороны, США хотят расследовать действия японских политиков, которые заявили, что ивермектин работает.
источник: https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFB25AAL0V20C21A1000000/https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFB25AAL0V20C21A1000000/
гуглоперевод:
На пресс-конференции 9-го числа председатель Токийской столичной медицинской ассоциации Харуо Одзаки рекомендовал экстренное применение лекарств, главным образом для предотвращения ухудшения состояния лиц, осуществляющих уход на дому, с целью реагирования на распространение новой коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что противопаразитарный препарат «ивермектин» следует назначать лицам, инфицированным коронавирусом, заявив, что его эффективность в предотвращении обострения за рубежом доказана.
В дополнение к ивермектину правительство потребовало одобрить использование стероидного противовоспалительного препарата «дексаметазон». Г-н Одзаки сказал: «У (обоих) мало побочных эффектов. Я хотел бы, чтобы правительство рассмотрело вопрос о том, чтобы лечение можно было проводить на уровне семейного врача».
Ивермектин, и дексаметазон назначаются внутри страны. Однако он не был одобрен для лечения короны. По состоянию на 8-е число в Токио насчитывается около 1600 домашних реабилитологов и около 1600 инфицированных людей, которые «находятся в стадии адаптации», поскольку место госпитализации еще не определено. Как бороться с внезапными изменениями физического состояния пациентов, оказывающих помощь на дому, которые часто протекают в легкой или бессимптомной форме, также является проблемой.
Г-н Одзаки подчеркнул, что количество новых инфицированных в Токио за день «сокращается до 100 - это способ улучшить ситуацию с апреля по июнь». 9-го числа в Токио было подтверждено 412 новых инфицированных.
Как думаете? )))))))))
"главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова"
Нормальное такое, глубоко научное предупреждение от учёного...
Моя версия правдоподобнее чем у барановой
Международные грузоперевозки - работают. Туризм - работает.
Я вон вроде,как тоже на изолированном острове живу, но билет Тенерифе -- Милан 40 евро / Милан--Москва 20 евро и всего делов. Можно конечно Прямым Аэрофлотом, но там в зависимости от даты 400-500 евро по более короткому пути. Откуда они такие цены берут.
И таки да - у нас на изолированном острове и с учётом более 80% вакцинированных и все в масках ,включая детей весь день в школе - Всё пошло в Рост . Тут же не медицина - тут политика и бизнес и это власть имущим решать -будет в регионе заболеваемость или нет.
проблема в статистике.
А если дальше, вакцинированных более 30% полностью и почти 50 с учетом первой "дозы". Работает вакцинация? Не-а. Что-то хреново работает. Цифры зараженных то не меняются по сути. Все улучшения укладываются в. прежние графики. Не может человек третий год болеть и жить под такими ограничениями. Глупо это.