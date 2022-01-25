В космос на лифте: как добраться к звездам с помощью тросса

Поэтому космический лифт – вполне себе выгодное решение такой проблемы. Концепция состоит в том, чтобы создать огромный сверхпрочный трос до 100 тыс. км в длину, и протянуть его от Земли до ее орбиты или вообще до Луны.

По этому самому тросу будут перемещаться блоки, которые двигались бы от космодрома где-нибудь на экваторе до космической станции на геостационарной орбите. А центробежные силы, которые возникают благодаря вращению Земли, удерживали бы такой трос в воздухе.

И хотя проект будет стоить минимум десяток миллиардов долларов, доставка грузов подешевела бы в тысячи раз: с 3,5 тысяч долларов до всего 25 за один фунт груза (0,45 кг).

Когда это придумали и кому это вообще взбрело в голову?