Интересные факты с просторов интернета

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"Ученые должны испытывать искреннее любопытство к тому, как устроен мир", - говорит Стивен Вудинг, ученый из британского Института физики. Что ж, давайте почувствуем себя учеными и узнаем о мире еще немного интересного!
Самцы оленей зимой теряют рога, а самки - нет. Поэтому сани Санты тянет команда сильных независимых женщин.
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Натуральные рыжие обладают генетической устойчивостью к анестезии в комплекте с необычайно высокой переносимостью боли.
Аппарат Juno - Юнона - которsq НАСА отправило к Юпитеру, была женой Юпитера в римской мифологии. Спутники Юпитера названы в честь любовниц Юпитера. Поэтому НАСА отправило жену Юпитера «шпионить» за ним и его любовницами.
Лимоны не встречаются в природе, они были созданы путем искусственного скрещивания горьких апельсинов и цитронов.
40% мозга собак полностью сосредоточено на обонянии. У них есть отдельный орган, который предназначен исключительно для того, чтобы воспринимать запах, отличный от механизма всасывания кислорода, которым они дышат (в отличие от людей: у нас с этими двумя функциями справляется единая система). В итоге, если мы можем распознать чайную ложку сахара в чашке кофе, то собаки почувствовали бы запах чайной ложки сахара в двух олимпийских бассейнах с кофе.
Солнце очень громко звучит, мы его просто не слышим, потому что звук не может распространяться в космическом вакууме.
Кошки не мяукают, чтобы поговорить с другими кошками, они используют для этого другой язык Они мяукают, чтобы поговорить с нами.
Люди, которые родились глухими и заболели шизофренией, видят разнообразные непонятные руки, которые разговаривают с ними обо всякой ерунде.
Бриллианты, на самом деле, не являются ни ценными, ни редкими. Просто De Beers (международная корпорация, специализирующаяся на алмазах) когда-то провела рекламную кампанию, в которой говорилось, что мужчина должен тратить двухмесячную зарплату на обручальное кольцо с бриллиантом. Затем они повысили цены, ограничили предложение и создали дорогостоящую иллюзию, которую поколения людей до сих пор считают обязательной частью брачного процесса.
Меч, сделанный из крови ваших врагов, технически возможен. Если выделить железо из крови 300 взрослых людей, можно превратить его в железный слиток. Этого слитка хватило бы на создание длинного меча.
Запах, издаваемый травой после стрижки, на самом деле имеет вполне определенную цель: он должен отмечать того, кто причинит вред растению, чтобы хищники в конечном итоге начали ассоциировать запах с добычей. Поэтому трава буквально пытается вас убить, как только вы начинаете причинять ей вред.
Семена яблока не дают такое же яблоко, как то, из которого они произошли. Каждое семя яблока дает совершенно уникальное яблоко. Если вы хотите такое же яблоко, вам нужно отрезать ветку от существующей яблони и привить ее к другому дереву.
Отцы могут кормить грудью. Для этого не требуется никаких лекарств или другого медицинского вмешательства. Процесс запускается только во время сильного стресса, в основном после смерти матери при родах. Такое было зарегистрировано большое число раз.
Аксолотли могут восстанавливать любой орган, пока они остаются в своем родном климате и водоеме. Если их увозят в новое место или в водоеме меняется химический состав воды, они становятся саламандрами, которые больше не могут регенерировать.
Вороны обладают очень хорошей памятью, они могут даже научить своих родственников узнавать людей, которые им знакомы.
Ананас содержит бромелайн - фермент, который выполняет протеолитическую функцию, nj tcnm? разрушает белки, производя аминокислоты, входящие в его состав. То есть, когда вы едите ананас, вы чувствуете жжение, потому что ананас ест вас.
У женщин уже есть пожизненный запас яйцеклеток уже в утробе матери, поэтому яйцеклетка, которая стала вами, побывало внутри вашей бабушки - через вашу мать.
Прошло всего 66 лет между первым успешным летным испытанием братьев Райт и высадкой человека на Луну.
Когда взрывается водородная бомба, на 1600 миллиардных долей секунды температура взрыва составляет 100 миллионов градусов Цельсия. Для сравнения, температура ядра Солнца - 15 миллионов градусов Цельсия.
С момента своего открытия в 1930 году Плутон еще не успел облететь вокруг Солнца. Он будет продолжать круг до 2178 года.
За время, которое вам понадобится, чтобы прочитать это предложение, вы преодолеете примерно 3500 километров миль в космическом пространстве.
В 1970-х годах в США считалось, что младенцы не чувствуют боли, поэтому их оперировали без анестезии.
Если бы наше Солнце было размером с лейкоцит, наша галактика была бы размером с континентальную часть Соединенных Штатов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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2. Кошки мяукают и без человека. Например, котята зовут маму. Мои кошки часто коротенечко мяукают друг другу.
3. Ток крови не зависит от нормальной гравитации или её отсутствия. Это определяют сердечные и венозные клапаны.
4. Я тут умножил 99 на 11 и получил не 9189.
Скажите это моим кошакам.
Переводи до конца!
Или ГУГЛ сломался?