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Интересные факты с просторов интернета

Интересные факты с просторов интернета (31 фото)

Автор:
24 декабря 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: вот это да!   интересно   истории   любопытно   наука   неожиданно   удивительное рядом   факты   
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31
"Ученые должны испытывать искреннее любопытство к тому, как устроен мир", - говорит Стивен Вудинг, ученый из британского Института физики. Что ж, давайте почувствуем себя учеными и узнаем о мире еще немного интересного!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это да!   интересно   истории   любопытно   наука   неожиданно   удивительное рядом   факты   
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7  комментариев
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399
Александр 2 часа назад
1. Мозг осознаёт сам себя, но не называет. Звуки издаёт рот, набор отдельных органов. Вообще, кроме мозга, любая умная колонка назовёт себя в начале работы.
2. Кошки мяукают и без человека. Например, котята зовут маму. Мои кошки часто коротенечко мяукают друг другу.
3. Ток крови не зависит от нормальной гравитации или её отсутствия. Это определяют сердечные и венозные клапаны.
4. Я тут умножил 99 на 11 и получил не 9189.
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232
Olegin 4 минуты назад
3500 километров миль - как это понять?
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33k
KiploksAKS Полчаса назад
"Кошки не мяукают, чтобы поговорить с другими кошками, они используют для этого другой язык Они мяукают, чтобы поговорить с нами."
Скажите это моим кошакам.
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1k
Осокин Георгий Час назад
Что за километров миль?
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671
ЛикБез 2 часа назад
Переводишь?
Переводи до конца!
Или ГУГЛ сломался?
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99
joiner-ru ЛикБез Полчаса назад
Вообще-то это не перевод, а раскладка клавиатуры. "nj tcnm?" = то есть,
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