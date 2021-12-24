Интересные факты с просторов интернета

40% мозга собак полностью сосредоточено на обонянии. У них есть отдельный орган, который предназначен исключительно для того, чтобы воспринимать запах, отличный от механизма всасывания кислорода, которым они дышат (в отличие от людей: у нас с этими двумя функциями справляется единая система). В итоге, если мы можем распознать чайную ложку сахара в чашке кофе, то собаки почувствовали бы запах чайной ложки сахара в двух олимпийских бассейнах с кофе.