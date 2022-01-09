В Бразилии изучают огромные доисторические туннели, где жили гигантские ленивцы

Туннелями изрезан весь юг Бразилии: некоторые из них больше пятидесяти метров в длину, и по ним спокойно может пройти человек. Эти удивительные места открыли меньше двадцати лет назад, и их еще даже толком не изучили.

Случайная находка

Вероятно, вы слышали о подземных города, а как насчет огромных туннелей, вырытых гигантскими ленивцами тысячи лет назад? Их находят по всей территории южной Бразилии, и эти туннели совершенно уникальны. Местные ученые называют их палеотуннелями (paleoburrow), что дословно переводится как «древняя нора». Эти норы и правда древние, ведь появились как минимум 12-15 тысяч лет назад (а может, и раньше): именно тогда вымерла мегафауна Южной Америки.