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В Бразилии изучают огромные доисторические туннели, где жили гигантские ленивцы

В Бразилии изучают огромные доисторические туннели, где жили гигантские ленивцы (6 фото)

Автор:
09 января 2022 09:08
Сообщество : Наука
Метки: гигантские ленивцы   доисторические туннели   интересно   наука   факты   фото   
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Предлагаю вам посмотреть на реальные свидетельства мегафауны, домом которой когда-то была Южная Америка.

Туннелями изрезан весь юг Бразилии: некоторые из них больше пятидесяти метров в длину, и по ним спокойно может пройти человек. Эти удивительные места открыли меньше двадцати лет назад, и их еще даже толком не изучили.


Случайная находка

Вероятно, вы слышали о подземных города, а как насчет огромных туннелей, вырытых гигантскими ленивцами тысячи лет назад? Их находят по всей территории южной Бразилии, и эти туннели совершенно уникальны. Местные ученые называют их палеотуннелями (paleoburrow), что дословно переводится как «древняя нора». Эти норы и правда древние, ведь появились как минимум 12-15 тысяч лет назад (а может, и раньше): именно тогда вымерла мегафауна Южной Америки.

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Впервые эти туннели обнаружили в начале 2000-х годов совершенно случайно. Геолог Генрих Франк, который занимает должность профессора в университете Риу-Гранди-ду-Сул, проезжал мимо строительной площадки. На стройке техника откопала странное отверстие в холме, и Франк решил вернуться к нему через несколько дней с оборудованием. Перед его глазами предстал небольшой туннель около пяти метров в длину, и он был очень странный. Геолог внимательно осмотрел его изнутри, и на потолке он заметил следы огромных когтей. Франк понимал, что никакая стихия, ни одно природное явление не способны создать пещеру с подобными характеристиками.

Поэтому было логично, хоть и весьма дико, предположить, что этот туннель вырыло какое-то крупное животное. Только представьте, как может разыграться фантазия у жителя Южной Америки, ведь этот континент населен просто бесчисленным количеством видов животных. Но, конечно, ни одно известное науке современное существо не способно вырыть такую нору, поэтому Франк пришел к выводу, что это дело «лап» какого-то древнего зверя.


Сотни домов гигантских ленивцев

Вскоре подобные туннели начали находить и в других регионах Бразилии, сейчас известно о сотнях подобных убежищ. Некоторые из них в длину протянулись на 60 метров, а в высоту около 1,8 метра. Предполагается, что создали их древние гигантские ленивцы ― мегатерии. Они были настоящими гигантами и весили около четырех тонн. При этом ленивцы передвигались на задних лапах, и стоя были примерно 6 метров, а значит в два раза выше современного слона.

Помимо ленивцев такие норы могли строить еще глиптодоны ― еще одни гиганты прошлого, предки современных броненосцев. Только вот они были в несколько меньше: около двух тонн. Ученые считают, что самые большие туннели построили ленивцы, а норы поменьше вырыли глиптодоны.

Кстати, современные исследователи далеко не первые гости в этих гигантских норах. Во время изучения ученые нередко натыкались на свидетельства, что древние люди использовали туннели в качестве временных убежищ. Также, по всей видимости, тут проводили различные ритуалы и даже захоронения: на стенах кое-где сохранились рисунки, а внутри нор ― обломки древней керамики и орудий труда.

Теперь, когда об этих туннелях стало известно, ученые вступили в гонку со временем. Эти убежища никак не защищены и могут быть разрушены: вандалами, стихией или той же стройкой.

Кроме этого, бразильцы стоят у открытия целой научной сферы: палеонтология вообще не изучает жилища животных прошлого. Конечно, прежде всего, потому что они не сохранились. Мы знаем, что жили динозавры, до нас дошли их кости и окаменелые яйца, однако не знаем, каким именно было их жилище: ученые могут лишь предполагать и выдвигать теории. А вот с гигантскими ленивцами и броненосцами все иначе: их дома дошли до XXI века.


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Метки: гигантские ленивцы   доисторические туннели   интересно   наука   факты   фото   
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