Какой объект в 123 раза больше Земли поставил в тупик ученых?

И человечество вновь узнает, что … ничего не знает!

Уже 7 лет астрономы всего мира бьются над объяснением поведения планеты, которая «порушила» все модели и теории, придуманные ими. Объект «ведет себя» так, что ученые вынуждены признать — они ничего не понимают!

Чем же так поразил их супер-гигант в далекой звездной системе?

Почему планета отказывается соблюдать «правила» планетарного поведения?

Яблочко от яблони…

В 2013 году молодая команда ученых вела наблюдение за системой Южного Креста через Магеллановы телескопы в чилийской пустыне.

Их интересовала звезда HD 106906, находящаяся в 300 световых лет от Солнца.

Одну из аспиранток заинтересовало свечение рядом со звездой. Она сделала снимки. Изучив их внимательно, ученые с удивлением обнаружили, что вокруг звезды вращается огромная планета. Ее назвали HD 106906 b. Планета в 123 раза больше нашей Земли, в 11 раз крупнее Юпитера, а по массе в 5 раз превосходит все планеты Солнечной системы вместе взятые. Супер-гигант раскален до 1500 градусов на поверхности, поэтому она излучает столь заметное свечение.

Заинтересовавшись, ученые стали наблюдать за гигантом в Очень большой телескоп в чилийской обсерватории Ла-Силья.

И поняли… что ничего не поняли!

Согласно установившейся теории планеты формируются из газового кольца, возникающего при рождении новой Звезды. Материя формируется в шар, поглощая газ и пыль кольца. Но остается на орбите Звезды-«матери» в пределах бывшего кольца.

В чем же проблема с HD 106906 b?

В том, что планета находится слишком далеко от своей «матери».

Объект вращается вокруг звезды на расстоянии 97 млрд км. На момент начала наблюдения планета находилась от своей звезды на расстоянии более чем в 700 раз больше, чем от Земли до Солнца. Ученые никак не могут объяснить этот факт. Планета не может находиться так далеко от своего Солнца при такой гигантской массе.