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Какой объект в 123 раза больше Земли поставил в тупик ученых?

Какой объект в 123 раза больше Земли поставил в тупик ученых? (3 фото)

Автор:
24 июня 2021 08:58
Сообщество : Космос
Метки: интересно   космос   наука   планета   факты   фото   
251
3
Как только человеку начинает казаться, что он постиг законы вселенной, она преподносит ему очередной сюрприз, который ставит в тупик научный разум.
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Метки: интересно   космос   наука   планета   факты   фото   
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5  комментариев
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237
Мурчелло 53 минуты назад
Любая неведомая х-ня ставит ученых в тупик.Единственные ,кого она не ставит,так это британских ученых.
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АнтонПолднев Полчаса назад
Самые любимые слова учёных: "теория", "невероятная версия", "учёные не могут объяснить", и наконец "теория не находит подтверждения".
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Антон Полчаса назад
Возможно, это зарождающаяся, или не успевшая сформироваться звезда-партнёр. Двойные звёздные системы существуют, видимо, здесь это не завершилось стандартным тандемом.
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