Какой объект в 123 раза больше Земли поставил в тупик ученых?

И человечество вновь узнает, что … ничего не знает!
Уже 7 лет астрономы всего мира бьются над объяснением поведения планеты, которая «порушила» все модели и теории, придуманные ими. Объект «ведет себя» так, что ученые вынуждены признать — они ничего не понимают!
Чем же так поразил их супер-гигант в далекой звездной системе?
Почему планета отказывается соблюдать «правила» планетарного поведения?
Яблочко от яблони…
В 2013 году молодая команда ученых вела наблюдение за системой Южного Креста через Магеллановы телескопы в чилийской пустыне.
Их интересовала звезда HD 106906, находящаяся в 300 световых лет от Солнца.
Одну из аспиранток заинтересовало свечение рядом со звездой. Она сделала снимки. Изучив их внимательно, ученые с удивлением обнаружили, что вокруг звезды вращается огромная планета. Ее назвали HD 106906 b. Планета в 123 раза больше нашей Земли, в 11 раз крупнее Юпитера, а по массе в 5 раз превосходит все планеты Солнечной системы вместе взятые. Супер-гигант раскален до 1500 градусов на поверхности, поэтому она излучает столь заметное свечение.
Заинтересовавшись, ученые стали наблюдать за гигантом в Очень большой телескоп в чилийской обсерватории Ла-Силья.
И поняли… что ничего не поняли!
Согласно установившейся теории планеты формируются из газового кольца, возникающего при рождении новой Звезды. Материя формируется в шар, поглощая газ и пыль кольца. Но остается на орбите Звезды-«матери» в пределах бывшего кольца.
В чем же проблема с HD 106906 b?
В том, что планета находится слишком далеко от своей «матери».
Объект вращается вокруг звезды на расстоянии 97 млрд км. На момент начала наблюдения планета находилась от своей звезды на расстоянии более чем в 700 раз больше, чем от Земли до Солнца. Ученые никак не могут объяснить этот факт. Планета не может находиться так далеко от своего Солнца при такой гигантской массе.
Ученые предположили, что «съев» всю пыль кольца, HD 106906 b могла «отойти» на некоторое расстояние. Но, во-первых, не на столь большое. А во-вторых, за ней должен был остаться шлейф ее маршрута. А его нет!
Исчезнуть шлейф еще не мог, потому что планета по космическим меркам совсем «ребенок». Ей всего 13 миллионов лет. По всем представлениям современной астрономии такое молодое «яблоко» не могло за столь короткий срок так далеко «укатиться» от своей звезды-матери.
Но на этом странности планеты не заканчиваются.
Чем еще HD 106906 b поразила астрономов?
Кругами не ходит
Планеты вращаются вокруг своих звезд по более-менее круглой орбите.
Другие варианты встречаются у малых тел типа астероидов, случайно притянутых в систему и сохранивших потенциал первоначального вектора движения.
HD 106906 b вопреки всем моделям и представлениям движется по очень вытянутому эллипсу. Настолько вытянутому, что пройти его виток планете удается только за 15 000 лет.
Она то экстремально приближается к звезде. Но почему-то не сталкивается с ней.
То также экстремально удаляется, но не выходит из зоны гравитации.
Такое поведение HD 106906 b совершенно необъяснимо. Для эллипсоидной орбиты планета слишком тяжелая, чтобы вести себя как мелкий астероид.
Холодный партнер?
Ученые выдвинули невероятную версию. А что если изначально система HD 106906 рождалась как двойная звезда? Но почему-то один из звездных «супругов» не «взорвался», то есть не запустил термоядерную реакцию?
За расчеты засели математики и физики.
Но идею пришлось отбросить.
Для статуса «второй половины» звезды HD 106906 b недостаточно крупный объект.
Просто мимо пролетала?
Тогда родилась версия планеты-«сироты».
Астрономы предположили, что изначально HD 106906 b была рождена в другой системе. А потом почему-то ушла из родного звездного «дома» в «свободное плаванье». Пролетая мимо HD 106906, планета притянулась к звезде и получила столь необычную орбиту.
Хотя ранее ученым такого наблюдать не удавалось, но как версия идея была принята к рассмотрению.
Но и эта теория не находит своего подтверждения. При юном возрасте планеты материнская система должна быть где-то по космическим меркам «неподалеку».
А рядом пока не найдено систем столь молодого возраста.
Поиски идут во всех направлениях. Астрономы перерывают близлежащий космос в поисках подходящей звезды-матери. И пытаются смоделировать ситуацию, при которой HD 106906 b все же могла быть рождена в системе, где и находится на сегодняшний момент.
Появилась и версия о том, что, наоборот, мимо пролетала «блуждающая» звезда и сбила HD 106906 b с нормальной орбиты.
Поэтому HD 106906 b — пока большая загадка для всех астрономов, рушащая их привычную модель представлений об образовании звезд и планет.
Источник:
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