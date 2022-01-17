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Млечный Путь: чего вы могли не знать о нашей галактике

Млечный Путь: чего вы могли не знать о нашей галактике (12 фото)

Автор:
17 января 2022 11:04
Сообщество : Космос
Метки: Галактика   интересно   космос   млечный путь   наука   планета   факты   
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Наша галактика Млечный Путь, казалось бы, должна быть исследована вдоль и поперек. Но на поверку оказывается, что порой даже она может нас удивить. Далеко ходить не надо – вот подборка о самом интересном о нашей родной галактике.

 

Ученые считают, что Млечный Путь - одна из старейших галактик во Вселенной. Она сформировалась около 13,6 миллиарда лет назад и почти так же стара, как и сама Вселенная, которая сформировалась около 13,7 миллиарда лет назад.

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Чтобы Млечный Путь смог достичь своего нынешнего размера и формы, на протяжении всего своего существования он поглощал другие галактики. В настоящее время наша галактика поглощает карликовую галактику в Большом Псе, добавляя звезды меньшей галактики к своей собственной спирали.


Наша Солнечная система вращается вокруг центра галактики со скоростью около 827 000 км/ч. Чтобы получить представление о том, что на самом деле означают эти цифры, имейте в виду, что объект, движущийся с такой скоростью, может обогнуть Землю по экватору менее чем за три минуты.


Сколько звезд в Млечном Пути? Даже астрономы спорят о том, как лучше всего это вычислить. Их телескопы видят только самые яркие звезды в нашей галактике, и многие из них скрыты за облаками газа и пыли.


Однако они точно знают, что существуют миллиарды невидимых звезд. Таким образом, когда мы смотрим на Млечный Путь ночью, мы видим только около 0,0000025% от сотен миллиардов звезд этой галактики.

У Млечного Пути есть ореол из темной материи, которая составляет более 90% его массы. Это означает, что все, что мы можем видеть, даже с помощью телескопов, составляет менее 10% массы нашей галактики. Остальное - тьма.

Этот ореол не такой, как мы привыкли видеть у божественного существа над головой. Он незаметен, но существование так называемого нимба было доказано с помощью моделирования того, каким мог бы быть Млечный Путь без этой тайной массы.

Имеет значение, с какой скоростью звезды, находящиеся внутри диска, вертятся вокруг центра. Чем больше вес галактики, тем быстрее они должны двигаться. И если допустить, что Млечный Путь состоит только из материи, которую мы видим, то скорость вращения была бы значительно меньше.


Новые наблюдения галактического центра обнаружили пару гигантских пузырей в центре Млечного Пути, которые, согласно недавним исследованиям, опубликованным в Nature, испускают радиоизлучение. Пузыри вытягиваются из черной дыры и распространяются в пространстве в противоположных направлениях.

С тех пор, как около 4,6 миллиарда лет назад появилась наша Солнечная система, она и Солнце совершили полный оборот вокруг галактики менее 20 раз. С момента появления человека они совершили 1/1250 оборота.


Млечный Путь, как и все остальное во Вселенной, движется в пространстве. Земля движется вокруг Солнца, Солнце - вокруг Млечного Пути, а Млечный Путь движется как часть Местной группы. Между тем, Местная группа движется относительно излучения космического микроволнового фона (то есть излучения, оставшегося после Большого Взрыва).


Несмотря на свои размеры, Млечный Путь является частью еще более крупной галактической структуры. В числе наших ближайших соседей Большое и Малое Магеллановы Облака, а также галактика Андромеды – ближайшая к Млечному Пути спиральная галактика.


Наряду с примерно 50 другими галактиками, Млечный Путь и его ближайшие соседи образуют скопление, известное как Местная группа, которая, в свою очередь, является частью еще большего Сверхскопления Девы.

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Метки: Галактика   интересно   космос   млечный путь   наука   планета   факты   
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5k
Борис Карабанов 56 минут назад
Ужос какой-то. Нет уж, небесная твердь, так небесная твердь, а остальное всё от лукаваго.
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6k
Sergey 5 минут назад
а где же сидит бородатый мужик, который может всё?!
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82
В-ий 8 минут назад
думаю, все это было создано с одной единственной целью - чтоб я пришел и лайкнул этот пост. теперь вся галактика об этом знает
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6k
Bartello 21 минуту назад
Что то мне тёмная материя всё больше и больше напоминает концепцию эфира без которого тоже ничего не объяснялось у астрономов, ничего не считалось у физиков но он, зараза, никак не находился.
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21k
Ego sum qui sum 51 минуту назад
посмотрел недавно фильм "Не смотрите наверх". Хоть это и стеб, но очень близкий к реальности и кажется человечество недоживет до покорения галактики
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