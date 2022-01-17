Млечный Путь: чего вы могли не знать о нашей галактике

Этот ореол не такой, как мы привыкли видеть у божественного существа над головой. Он незаметен, но существование так называемого нимба было доказано с помощью моделирования того, каким мог бы быть Млечный Путь без этой тайной массы.

Имеет значение, с какой скоростью звезды, находящиеся внутри диска, вертятся вокруг центра. Чем больше вес галактики, тем быстрее они должны двигаться. И если допустить, что Млечный Путь состоит только из материи, которую мы видим, то скорость вращения была бы значительно меньше.



Новые наблюдения галактического центра обнаружили пару гигантских пузырей в центре Млечного Пути, которые, согласно недавним исследованиям, опубликованным в Nature, испускают радиоизлучение. Пузыри вытягиваются из черной дыры и распространяются в пространстве в противоположных направлениях.