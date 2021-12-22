Кто главный на МКС?

Международная космическая станция (МКС) — самый дорогостоящий и сложный проект человечества. За более чем двадцать лет в ее работе приняли участие почти все космические державы, а на станции побывали десятки людей.

При этом МКС не раз становилась предметом споров. Самый последний, например: что с ней делать после истечения срока эксплуатации? Пока что срок службы станции согласован до 2024 года, и у ее главных пользователей — России и США — планы на нее расходятся. Кто вправе решать этот и другие вопросы?





Принадлежность станции

Как следует из названия, МКС — это совместный международный проект. На данный момент в нем участвует 14 стран:

Россия, США, Япония, Канада Бельгия, Германия, Испания, Дания, Италия, Нидерланды, Франция, Норвегия, Швейцария, Швеция.

Европейские страны из списка входят в Европейское космическое агентство.