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Кто главный на МКС?

Кто главный на МКС? (6 фото)

Автор:
22 декабря 2021 09:29
Сообщество : Космос
Метки: интересно   космос   люди   мкс   страны   факты   фото   
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В проекте МКС участвует целых 14 стран. Сейчас расскажу вам, кто там босс.

Международная космическая станция (МКС) — самый дорогостоящий и сложный проект человечества. За более чем двадцать лет в ее работе приняли участие почти все космические державы, а на станции побывали десятки людей.


При этом МКС не раз становилась предметом споров. Самый последний, например: что с ней делать после истечения срока эксплуатации? Пока что срок службы станции согласован до 2024 года, и у ее главных пользователей — России и США — планы на нее расходятся. Кто вправе решать этот и другие вопросы?


Принадлежность станции

Как следует из названия, МКС — это совместный международный проект. На данный момент в нем участвует 14 стран:

  1. Россия,
  2. США,
  3. Япония,
  4. Канада
  5. Бельгия,
  6. Германия,
  7. Испания,
  8. Дания,
  9. Италия,
  10. Нидерланды,
  11. Франция,
  12. Норвегия,
  13. Швейцария,
  14. Швеция.

Европейские страны из списка входят в Европейское космическое агентство.

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МКС делится на два сегмента: российский и американский. Их оба постепенно собирали из модулей. Обычно российские космонавты и американские астронавты трудятся на своих национальных сегментах, хотя ограничений на перемещения между ними нет.

За 23 года станция доросла до 15 основных модулей: шесть из них считаются российскими, семь — американскими, один европейским и еще один — японским.


С модулями распределение примерно такое же: Россия использует свои модули, а остальная часть станции по согласованию сторон используются США, европейцами и японцами — есть четкое деление в процентах, кто и сколько рабочего времени может там проводить.


Но даже при таком четком распределении прав на использование МКС и ее имущества всегда были исключения. Например, модуль «Заря» вывели на орбиту самым первым. Его построили по заказу и на деньги НАСА, что до сих пор делает его собственностью американского агентства. Но считается он частью российского сегмента, ведь создала и вывела его на орбиту именно Россия!

Кстати, после закрытия в 2011 году программы Space Shuttle американцы и космонавты из стран-партнеров НАСА попадали на станцию исключительно на борту российских «Союзов». Девять лет Россия была единственным оператором пилотируемых запусков и обеспечивала доступ к станции, которая не может функционировать без человеческого присутствия.


Кто отвечает за МКС

Механизм принятия решений прописан в соглашениях под общим названием «Меморандум о взаимопонимании» (MOU). Его главный принцип — решения принимают на основе консенсуса. Однако управлять таким сложным проектом, как МКС, каждый раз собирая международный совет, было бы проблематично. Именно поэтому в MOU прописано, что назначенным управляющим МКС является НАСА. Это значит, что напрямую между странами-участницами никаких соглашений нет, есть только их соглашения с НАСА.


Управление МКС (ее сегментами и модулями) распределено между партнерами, но главный «штурвал», комната управления полетом всей станции, находится также в США, в Космическом центре имени Линдона Джонсона, Техас. Оттуда совместно со специалистами по баллистике из России корректируется, например, траектория МКС — во избежание столкновения с космическим мусором и другими объектами. Там находится «руководитель полета» — так называется должность человека, осуществляющего управление МКС.

На орбите тоже действует четкая иерархия и жесткая субординация. На самой станции есть командир МКС (это переходящая должность между космонавтами стран-партнеров). «Командир отвечает за выполнение задания и за безопасность экипажа. Собственно, этой простой фразой полностью определяется круг командирских обязанностей на МКС. Хотя нюансов у него очень много», — пояснял российский космонавт Александр Скворцов, будучи командиром станции. По большому счету, на орбите все знают, что им делать, — у всех есть собственная программа. Командир же нужен для принятия ключевых решений в случае нештатных и аварийных ситуаций, но он также подчиняется руководителю полета на земле.


Кто платит за МКС

У МКС нет единого бюджета, где был бы прописан ежегодный вклад каждой из сторон. Вдобавок часть этого вклада осуществляется не в денежном эквиваленте, а на условиях бартера — услугами, запусками, заменой оборудования и т.д.


Тем не менее, примерные расходы каждой из сторон можно посчитать. Главная финансовая ноша ложится на плечи США. За годы существования МКС объем общих инвестиций в неё составил более $150 млрд, и 100 из них вложила Америка. Ежегодно, по данным NASA, это $3-4 млрд. Страны ЕС тратят каждый год менее 1 млрд. Япония и Канада - еще меньше. Россия же на этот проект ежегодно выделяет примерно полмиллиарда долларов.


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Метки: интересно   космос   люди   мкс   страны   факты   фото   
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☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Главный ТУАЛЕТ. без него там все НИКТО)
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Kruma 40 минут назад
ну кто больше платит тот и танцует девушку.
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