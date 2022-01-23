Про цитрусовые. И про то, что нужно проверять факты

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Бродя по просторам интернета, на одном сайте я наткнулся на комментарий под статьёй о помело (самый большой цитрус в мире). Комментарий этот меня и позабавил, и заставил задуматься. С одной стороны - интернет позволяет нам проверить практически любой факт (правда, иногда приходится покопаться). С другой - мы мало этим пользуемся. И, поэтому, я хотел бы затронуть сразу две темы. Рассказать о родословной цитрусовых и показать, что факты нужно проверять.
Проверять, зачастую, нужно даже факты, которые казались нам железобетонными. Потому что и человеческое восприятие неидеально, и то, чему нас ещё вчера учили как достоверным фактам, сегодня может оказаться уже не таким уж и достоверным. И - это нормально.
В общем, вот комментарий, который подвиг меня написать статью (речь идёт о помело):
"Экзотический фрукт на любителя. Раз или два покупала, цена не дорогая, мне не очень понравился. Горчит на вкус. Напоминает грейпфрут. Все таки мне больше по душе обычные апельсины, мандарины, лимоны, то есть не гибриды".
"Экзотический фрукт на любителя. Раз или два покупала, цена не дорогая, мне не очень понравился. Горчит на вкус. Напоминает грейпфрут. Все таки мне больше по душе обычные апельсины, мандарины, лимоны, то есть не гибриды".
Кто уже в теме - поймёт, в чём тут дело.
Помело - не является гибридом, которые так не нравятся девушке. Зато, гибридами являются некоторые из перечисленных ей цитрусовых "не гибридов". Апельсин, грейпфрут и лимон - это гибриды, а помело, это, как-раз, "дикий" цитрус (имеется в виду, что он не является гибридом, а произрастал в диких условиях, современные же помело, плоды которого могут весить до 10 килограмм и которые продаются в магазинах - это уже окультуренные сорта) .
Казалось бы - данный факт можно проверить на раз. Но - не проверяется.
И, сразу скажу - это я ставлю НЕ в упрёк девушке, которая не знает, что апельсин - это гибрид. Допускаю, что очень многие не знают об этом. ВСЕ мы (и я тоже) ошибаемся в простейших, казалось бы вещах, особенно в тех, что входит не в сферу нашей профессиональной деятельности.
Все мы доверяем тому, что может либо устареть, либо опровергаться, либо быть упрощением каких-нибудь более сложных явлений и процессов (это, зачастую, характерно именно для школьных знаний).
Так что этот комментарий - не глумёж над конкретным человеком, а именно иллюстрация того, что все мы можем ошибаться.
Помело - не является гибридом, которые так не нравятся девушке. Зато, гибридами являются некоторые из перечисленных ей цитрусовых "не гибридов". Апельсин, грейпфрут и лимон - это гибриды, а помело, это, как-раз, "дикий" цитрус (имеется в виду, что он не является гибридом, а произрастал в диких условиях, современные же помело, плоды которого могут весить до 10 килограмм и которые продаются в магазинах - это уже окультуренные сорта) .
Казалось бы - данный факт можно проверить на раз. Но - не проверяется.
И, сразу скажу - это я ставлю НЕ в упрёк девушке, которая не знает, что апельсин - это гибрид. Допускаю, что очень многие не знают об этом. ВСЕ мы (и я тоже) ошибаемся в простейших, казалось бы вещах, особенно в тех, что входит не в сферу нашей профессиональной деятельности.
Все мы доверяем тому, что может либо устареть, либо опровергаться, либо быть упрощением каких-нибудь более сложных явлений и процессов (это, зачастую, характерно именно для школьных знаний).
Так что этот комментарий - не глумёж над конкретным человеком, а именно иллюстрация того, что все мы можем ошибаться.
Теперь давайте разберёмся, кто же среди цитрусовых является гибридом, а кто - нет и почему.
Конечно, то что дальше будет написано - взято не из моей головы. Это результат многолетних попыток учёных выяснить запутанную "родословную" цитрусовых.
Но! И это также может быть достаточно спорной информацией и быть опровергнуто впоследствии. Тем более, что по некоторым пунктам даже сейчас есть большие разногласия.
Так что - эта статья сама по себе может служить доказательством искажения и устаревания информации. Возможно, уже через некоторое время то, что здесь написано - окажется неактуальным и неверным.
Ещё пару недель назад здесь выкладывалось видео под названием "Цитрусовая Санта-Барбара", в котором рассказывается о запутанной родословной цитрусовых, которая оказалась чуть сложней обывательского восприятия (ссылка на статью с видео: Цитрусовая Санта-Барбара).
Оно не очень зашло пользователям, которые пожаловались на то, что всё это не продублировано текстом. Поэтому, ниже я продублирую информацию по каждому цитрусу. Заодно, добавлю и своей.
Вот это видео:
Конечно, то что дальше будет написано - взято не из моей головы. Это результат многолетних попыток учёных выяснить запутанную "родословную" цитрусовых.
Но! И это также может быть достаточно спорной информацией и быть опровергнуто впоследствии. Тем более, что по некоторым пунктам даже сейчас есть большие разногласия.
Так что - эта статья сама по себе может служить доказательством искажения и устаревания информации. Возможно, уже через некоторое время то, что здесь написано - окажется неактуальным и неверным.
Ещё пару недель назад здесь выкладывалось видео под названием "Цитрусовая Санта-Барбара", в котором рассказывается о запутанной родословной цитрусовых, которая оказалась чуть сложней обывательского восприятия (ссылка на статью с видео: Цитрусовая Санта-Барбара).
Оно не очень зашло пользователям, которые пожаловались на то, что всё это не продублировано текстом. Поэтому, ниже я продублирую информацию по каждому цитрусу. Заодно, добавлю и своей.
Вот это видео:
Померанец - гибрид мандарина и помело (ещё один)
Его в некоторых источниках называют "горьким апельсином".
Лимон - гибрид померанца и цитрона
Он также считается в некоторых источниках гибридом лайма и апельсина. Но, согласно последним генетическим данным, ответ данный в видео, ближе к истине.
Лайм - это гибрид цитрона и микранты
О том, что лайм является гибридом я, например, не знал. Не знал о том, что есть такой цитрус, как "микранта". Но, оказывается, есть (искать надо по латинскому названию C. micrantha). И да, исследования показали, что некоторые сорта лайма могут являться именно гибридами той самой "микранты" и цитрона.
Но, сортов лайма очень много, они могут резко отличаться друг от друга. И, возможно, под "лаймом" мы понимаем разные растения и гибриды.
Но, сортов лайма очень много, они могут резко отличаться друг от друга. И, возможно, под "лаймом" мы понимаем разные растения и гибриды.
Танжело - гибрид танжерина и грейпфрута/помело
Вопрос в том, что такое танжерин. Кто-то считает его просто сортом мандарина, кто-то - как отдельный вид рода Цитрус.
И, наконец, кумкват, он же фортунелла. НЕ относится к роду Цитрус
По исследованиям, это, всё таки, отдельный род, хотя и очень близкий к цитрусам. Хотя, много где его всё ещё относят к роду Цитрус.
Какие же данные могут судить о том, что одни растения - самостоятельные виды. А другие - гибриды этих самых видов?
1) Например, потому что дикие предки тех же мандаринов, помело и цитрона найдены (в виде самих растений либо окаменелостей, либо - того и другого). А, вот диких предков (окаменелостей) предположительно гибридов - как-то, не очень.
Но это само по себе не может говорить о том, что одни растения - гибриды, а вторые - природные. Это - всего лишь один мазок в общей картине.
2) При перекрёстном опылении тех же помело, мандарина или цитрона мы получаем гибриды, напоминающие апельсины, померанцы и проч. Конечно, далеко не идеально похожие, потому что те же апельсины и сами культивировались очень долго, сами по себе мутировали и уже дали начало огромному количеству видов и гибридов. Да и сами мандарины и помело уже давно не те, каким были их "дикие" предки.
Встречается распространённое мнение, что даже современные дикорастущие мандарины, например, это уже тоже не тот самый изначальный предок самого мандарина и большого количества гибридов. А просто выродившиеся уже когда-то окультуренные сорта.
Но - общие черты у таких гибридов есть. И, до генетических исследований цитрусов ссылались, по большей части, на полученные результаты гибридизации.
3) И, наконец, генетика.
1) Например, потому что дикие предки тех же мандаринов, помело и цитрона найдены (в виде самих растений либо окаменелостей, либо - того и другого). А, вот диких предков (окаменелостей) предположительно гибридов - как-то, не очень.
Но это само по себе не может говорить о том, что одни растения - гибриды, а вторые - природные. Это - всего лишь один мазок в общей картине.
2) При перекрёстном опылении тех же помело, мандарина или цитрона мы получаем гибриды, напоминающие апельсины, померанцы и проч. Конечно, далеко не идеально похожие, потому что те же апельсины и сами культивировались очень долго, сами по себе мутировали и уже дали начало огромному количеству видов и гибридов. Да и сами мандарины и помело уже давно не те, каким были их "дикие" предки.
Встречается распространённое мнение, что даже современные дикорастущие мандарины, например, это уже тоже не тот самый изначальный предок самого мандарина и большого количества гибридов. А просто выродившиеся уже когда-то окультуренные сорта.
Но - общие черты у таких гибридов есть. И, до генетических исследований цитрусов ссылались, по большей части, на полученные результаты гибридизации.
3) И, наконец, генетика.
На картинке изображено одно из современных представлений том, как гибридизировались виды рода Цитрус по результатам генетических исследований. Пожалуй, именно генетические исследования наиболее полно могут рассказать о запутанной родословной цитрусовых.
Обратите внимание на один гибрид кумквата и мандарина. Если правы те, кто отнёс кумкват к другому роду - то это не межвидовой, а межродовой гибрид.
Обратите внимание на один гибрид кумквата и мандарина. Если правы те, кто отнёс кумкват к другому роду - то это не межвидовой, а межродовой гибрид.
То, что мы называем "гибридами" не обязательно означает то, что эти гибриды получены в результате скрещивания диких видов человеком.
Вполне возможно - что часть этих гибридов - природные гибриды. Предки цитрусов попадали в разные условия и развивались там в изоляции друг от друга. А потом - "встречались" рядом и переопылялись.
Их потомки могли размножаться, давая начало как отдельным видам гибридов, так и дальше гибридизуясь со своими предками, давая начало другим гибридам.
В целом - история с родословной цитрусов служит ещё одним неплохим доказательством эволюции на межвидовом уровне.
Вполне возможно - что часть этих гибридов - природные гибриды. Предки цитрусов попадали в разные условия и развивались там в изоляции друг от друга. А потом - "встречались" рядом и переопылялись.
Их потомки могли размножаться, давая начало как отдельным видам гибридов, так и дальше гибридизуясь со своими предками, давая начало другим гибридам.
В целом - история с родословной цитрусов служит ещё одним неплохим доказательством эволюции на межвидовом уровне.
И, в конце, хочется ещё раз обратить внимание на тот комментарий, с которого я начал статью.
Девушке нравятся именно " не гибриды", но, не нравятся "гибриды". Да, она всё перепутала, но, сделала это так, что не гибридами оказались именно те цитрусы, которые ей нравятся.
А что плохого в гибридах? Мы, вот, едим апельсин и даже не задумываемся, что это гибрид.
Так что - лучше нам всем проверять информацию.
Девушке нравятся именно " не гибриды", но, не нравятся "гибриды". Да, она всё перепутала, но, сделала это так, что не гибридами оказались именно те цитрусы, которые ей нравятся.
А что плохого в гибридах? Мы, вот, едим апельсин и даже не задумываемся, что это гибрид.
Так что - лучше нам всем проверять информацию.
Авторский пост
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