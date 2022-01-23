Про цитрусовые. И про то, что нужно проверять факты

FISHKINET
Вынесли ель и слава богу Вынесли ель и слава богу ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже... 15 фотографий, которые могли бы быть обычными, но случай превратил их в шедевральные снимки 15 фотографий, которые могли бы быть обычными, но случай превратил... Этим людям просто не повезло Этим людям просто не повезло В Воронеже религиозный водитель автобуса возмутил молчаливого пассажира В Воронеже религиозный водитель автобуса возмутил молчаливого... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Находки, с которыми люди не смогли разобраться сами, поэтому попросили помощи у интернет-знатоков Находки, с которыми люди не смогли разобраться сами, поэтому... Как НКВД уничтожило китайскую мафию Триада во Владивостоке Как НКВД уничтожило китайскую мафию Триада во Владивостоке 17 занятных фотографий незаурядных вещей 17 занятных фотографий незаурядных вещей Значки, которые "копили" советские дети Значки, которые "копили" советские дети 35 пейзажей из серии "Пришел, увидел, обалдел" 35 пейзажей из серии "Пришел, увидел, обалдел" Над чем на самом деле смеялись герои Никулина и Плятта в новелле «Родственные души» Над чем на самом деле смеялись герои Никулина и Плятта в новелле... Ретро фотографии Ретро фотографии Почему критиковали фильм "ДМБ" и другие факты о фильме Почему критиковали фильм "ДМБ" и другие факты о фильме Ностальгия 90-х и 00-х: забытые вещи, которые чаще всего приходят на ум Ностальгия 90-х и 00-х: забытые вещи, которые чаще всего приходят... 25 преступлений против хорошего вкуса, совершенных дизайнерами интерьера 25 преступлений против хорошего вкуса, совершенных дизайнерами... Анатолий Колабулин – один из самых запоминающихся актёров второго плана Анатолий Колабулин – один из самых запоминающихся актёров второго... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Фотоподборка Фотоподборка
Про цитрусовые. И про то, что нужно проверять факты

Про цитрусовые. И про то, что нужно проверять факты (20 фото + 1 видео)

Автор:
23 января 2022 17:12
Метки: апельсин   мандарин   наука   помело   цитрусы   
518
20
1
Бродя по просторам интернета, на одном сайте я наткнулся на комментарий под статьёй о помело (самый большой цитрус в мире). Комментарий этот меня и позабавил, и заставил задуматься. С одной стороны - интернет позволяет нам проверить практически любой факт (правда, иногда приходится покопаться). С другой - мы мало этим пользуемся. И, поэтому, я хотел бы затронуть сразу две темы. Рассказать о родословной цитрусовых и показать, что факты нужно проверять.
Проверять, зачастую, нужно даже факты, которые казались нам железобетонными. Потому что и человеческое восприятие неидеально, и то, чему нас ещё вчера учили как достоверным фактам, сегодня может оказаться уже не таким уж и достоверным. И - это нормально.
В общем, вот комментарий, который подвиг меня написать статью (речь идёт о помело):
"Экзотический фрукт на любителя. Раз или два покупала, цена не дорогая, мне не очень понравился. Горчит на вкус. Напоминает грейпфрут. Все таки мне больше по душе обычные апельсины, мандарины, лимоны, то есть не гибриды".
Кто уже в теме - поймёт, в чём тут дело.
Помело - не является гибридом, которые так не нравятся девушке. Зато, гибридами являются некоторые из перечисленных ей цитрусовых "не гибридов". Апельсин, грейпфрут и лимон - это гибриды, а помело, это, как-раз, "дикий" цитрус (имеется в виду, что он не является гибридом, а произрастал в диких условиях, современные же помело, плоды которого могут весить до 10 килограмм и которые продаются в магазинах - это уже окультуренные сорта) .
Казалось бы - данный факт можно проверить на раз. Но - не проверяется.
И, сразу скажу - это я ставлю НЕ в упрёк девушке, которая не знает, что апельсин - это гибрид. Допускаю, что очень многие не знают об этом. ВСЕ мы (и я тоже) ошибаемся в простейших, казалось бы вещах, особенно в тех, что входит не в сферу нашей профессиональной деятельности.
Все мы доверяем тому, что может либо устареть, либо опровергаться, либо быть упрощением каких-нибудь более сложных явлений и процессов (это, зачастую, характерно именно для школьных знаний).
Так что этот комментарий - не глумёж над конкретным человеком, а именно иллюстрация того, что все мы можем ошибаться.
Теперь давайте разберёмся, кто же среди цитрусовых является гибридом, а кто - нет и почему.
Конечно, то что дальше будет написано - взято не из моей головы. Это результат многолетних попыток учёных выяснить запутанную "родословную" цитрусовых.
Но! И это также может быть достаточно спорной информацией и быть опровергнуто впоследствии. Тем более, что по некоторым пунктам даже сейчас есть большие разногласия.
Так что - эта статья сама по себе может служить доказательством искажения и устаревания информации. Возможно, уже через некоторое время то, что здесь написано - окажется неактуальным и неверным.

Ещё пару недель назад здесь выкладывалось видео под названием "Цитрусовая Санта-Барбара", в котором рассказывается о запутанной родословной цитрусовых, которая оказалась чуть сложней обывательского восприятия (ссылка на статью с видео: Цитрусовая Санта-Барбара).
Оно не очень зашло пользователям, которые пожаловались на то, что всё это не продублировано текстом. Поэтому, ниже я продублирую информацию по каждому цитрусу. Заодно, добавлю и своей.
Вот это видео:
Какие же данные могут судить о том, что одни растения - самостоятельные виды. А другие - гибриды этих самых видов?
1) Например, потому что дикие предки тех же мандаринов, помело и цитрона найдены (в виде самих растений либо окаменелостей, либо - того и другого). А, вот диких предков (окаменелостей) предположительно гибридов - как-то, не очень.
Но это само по себе не может говорить о том, что одни растения - гибриды, а вторые - природные. Это - всего лишь один мазок в общей картине.
2) При перекрёстном опылении тех же помело, мандарина или цитрона мы получаем гибриды, напоминающие апельсины, померанцы и проч. Конечно, далеко не идеально похожие, потому что те же апельсины и сами культивировались очень долго, сами по себе мутировали и уже дали начало огромному количеству видов и гибридов. Да и сами мандарины и помело уже давно не те, каким были их "дикие" предки.
Встречается распространённое мнение, что даже современные дикорастущие мандарины, например, это уже тоже не тот самый изначальный предок самого мандарина и большого количества гибридов. А просто выродившиеся уже когда-то окультуренные сорта.
Но - общие черты у таких гибридов есть. И, до генетических исследований цитрусов ссылались, по большей части, на полученные результаты гибридизации.
3) И, наконец, генетика.
То, что мы называем "гибридами" не обязательно означает то, что эти гибриды получены в результате скрещивания диких видов человеком.
Вполне возможно - что часть этих гибридов - природные гибриды. Предки цитрусов попадали в разные условия и развивались там в изоляции друг от друга. А потом - "встречались" рядом и переопылялись.
Их потомки могли размножаться, давая начало как отдельным видам гибридов, так и дальше гибридизуясь со своими предками, давая начало другим гибридам.
В целом - история с родословной цитрусов служит ещё одним неплохим доказательством эволюции на межвидовом уровне.
И, в конце, хочется ещё раз обратить внимание на тот комментарий, с которого я начал статью.
Девушке нравятся именно " не гибриды", но, не нравятся "гибриды". Да, она всё перепутала, но, сделала это так, что не гибридами оказались именно те цитрусы, которые ей нравятся.
А что плохого в гибридах? Мы, вот, едим апельсин и даже не задумываемся, что это гибрид.
Так что - лучше нам всем проверять информацию.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: апельсин   мандарин   наука   помело   цитрусы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Taximaxi 2 часа назад
Внешность бывает обманчива,
И жизнь полна разочарований,
Горько молвил бедный ежик,
Слезая со щётки из щетины кабаньей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
a_komolow Полчаса назад
Я совсем запутался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Sergey 57 минут назад
Помело не горчит, если очистить от пленки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
ПаганецЪ Час назад
Эво оно как...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вынесли ель и слава богу Вынесли ель и слава богу В Саудовской Аравии нашли 4500-летние аллеи с гробницами В Саудовской Аравии нашли 4500-летние аллеи с гробницами Российские космонавты завершили первый в этом году выход в открытый космос Российские космонавты завершили первый в этом году выход в открытый космос Металлическую пластину в голове перуанского воина назвали древнейшей операцией на черепе Металлическую пластину в голове перуанского воина назвали древнейшей операцией на черепе Ученые разгадали тайну расположения древних японских гробниц с помощью спутниковых снимков Ученые разгадали тайну расположения древних японских гробниц с помощью спутниковых снимков Сколько раз откапывали сфинкса, и как он выглядел до середины ХХ века Сколько раз откапывали сфинкса, и как он выглядел до середины ХХ века
Минчанин

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31680



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
35
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Когда улетела с Якиным на Флостон Парадайз, но вернулась
6
50
Когда улетела с Якиным на Флостон Парадайз, но вернулась
Набирающие популярность
Рубрика: журналы СССР. Журнал - "Физкультура и спорт". 9 номер 1985 года
1
3
Рубрика: журналы СССР. Журнал - "Физкультура и спорт". 9 номер 1985 года
Про Советский Союз. Цены и зарплаты
0
56
Про Советский Союз. Цены и зарплаты
“Карамора”. Вампирский Петербург, или Основано на нереальных событиях
“Карамора”. Вампирский Петербург, или Основано на нереальных событиях
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
История одного убийства
0
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
4
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#наука#знаменитости#Приколы#девушки#познавательно#звезды
#Юмор#люди#кино#СССР#Россия#фотографии#истории#прикол#страна
#факты#история#забавно#подборка#картинки#шоу бизнес#нападение#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться