Про цитрусовые. И про то, что нужно проверять факты

Какие же данные могут судить о том, что одни растения - самостоятельные виды. А другие - гибриды этих самых видов?

1) Например, потому что дикие предки тех же мандаринов, помело и цитрона найдены (в виде самих растений либо окаменелостей, либо - того и другого). А, вот диких предков (окаменелостей) предположительно гибридов - как-то, не очень.

Но это само по себе не может говорить о том, что одни растения - гибриды, а вторые - природные. Это - всего лишь один мазок в общей картине.

2) При перекрёстном опылении тех же помело, мандарина или цитрона мы получаем гибриды, напоминающие апельсины, померанцы и проч. Конечно, далеко не идеально похожие, потому что те же апельсины и сами культивировались очень долго, сами по себе мутировали и уже дали начало огромному количеству видов и гибридов. Да и сами мандарины и помело уже давно не те, каким были их "дикие" предки.

Встречается распространённое мнение, что даже современные дикорастущие мандарины, например, это уже тоже не тот самый изначальный предок самого мандарина и большого количества гибридов. А просто выродившиеся уже когда-то окультуренные сорта.

Но - общие черты у таких гибридов есть. И, до генетических исследований цитрусов ссылались, по большей части, на полученные результаты гибридизации.

3) И, наконец, генетика.