Ученые разгадали тайну расположения древних японских гробниц с помощью спутниковых снимков

Мало что известно об этих исторических памятниках, поскольку они не упоминаются в письменных источниках, раскопки проводятся редко и лишь на маленьких курганах, а доступ к ним строго ограничен или даже запрещен. Это связано с тем, что самые большие гробницы приписывают первым полулегендарным императорам, и поэтому они строго охраняются законом. многие памятники огорожены забором, а это значит, что археологи не могут даже проникнуть на территорию по периметру.

Однако ученым из Миланского политехнического университета в Италии удалось узнать больше о загадочных памятниках благодаря спутниковым снимкам. Авторы исследования, Норма Баратта, Арианна Пикотти и Джулио Магли изучили с их помощью более 100 кофунов и выявили взаимосвязь между курганами, местностью и небом: они обнаружили, что все курганы обращены к дуге восходящего солнца.