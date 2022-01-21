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Ученые разгадали тайну расположения древних японских гробниц с помощью спутниковых снимков

Ученые разгадали тайну расположения древних японских гробниц с помощью спутниковых снимков (7 фото)

Автор:
21 января 2022 21:20
Сообщество : Наука
Метки: Ynews   Япония   древние гробницы   захоронения   исследование   наука   
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Согласно новому исследованию, знаменитые древние японские захоронения в форме замочной скважины строили так, чтобы все они были обращены к дуге восходящего солнца — богине Аматэрасу, которую императоры связывали с мифическим происхождением своей династии.

На Японских островах располагаются сотни древних могильных курганов, самые крупные из которых имеют форму замочной скважины — такие захоронения называются «кофуны».

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Мало что известно об этих исторических памятниках, поскольку они не упоминаются в письменных источниках, раскопки проводятся редко и лишь на маленьких курганах, а доступ к ним строго ограничен или даже запрещен. Это связано с тем, что самые большие гробницы приписывают первым полулегендарным императорам, и поэтому они строго охраняются законом. многие памятники огорожены забором, а это значит, что археологи не могут даже проникнуть на территорию по периметру.

Однако ученым из Миланского политехнического университета в Италии удалось узнать больше о загадочных памятниках благодаря спутниковым снимкам. Авторы исследования, Норма Баратта, Арианна Пикотти и Джулио Магли изучили с их помощью более 100 кофунов и выявили взаимосвязь между курганами, местностью и небом: они обнаружили, что все курганы обращены к дуге восходящего солнца.

Кофуны были построены между третьим и седьмым веками нашей эры, а самые крупные из них посвящены полулегендарным первым императорам Японии. Те, что поменьше, вероятно, принадлежали придворным чиновникам, служившим тем первым императорам, а также членам королевской семьи.

В их число входит Дайсэн-Кофун, один из крупнейших могильных курганов в истории, длиной 488 метров и высотой 36 метров. Он традиционно приписывается императору Нинтоку, шестнадцатому императору Японии, и принадлежит к группе гробниц, недавно получивших статус всемирного наследия ЮНЕСКО. В ходе исследования ученые выяснили, что Дайсэн-Кофун ориентирован на восход Солнца в день зимнего солнцестояния.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Remote Sensing.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Япония   древние гробницы   захоронения   исследование   наука   
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au3 4 часа назад
До чего дошли технологии - уже могут установить направление на солнце .....
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