Ученые разгадали тайну расположения древних японских гробниц с помощью спутниковых снимков

Согласно новому исследованию, знаменитые древние японские захоронения в форме замочной скважины строили так, чтобы все они были обращены к дуге восходящего солнца — богине Аматэрасу, которую императоры связывали с мифическим происхождением своей династии.
На Японских островах располагаются сотни древних могильных курганов, самые крупные из которых имеют форму замочной скважины — такие захоронения называются «кофуны».
Мало что известно об этих исторических памятниках, поскольку они не упоминаются в письменных источниках, раскопки проводятся редко и лишь на маленьких курганах, а доступ к ним строго ограничен или даже запрещен. Это связано с тем, что самые большие гробницы приписывают первым полулегендарным императорам, и поэтому они строго охраняются законом. многие памятники огорожены забором, а это значит, что археологи не могут даже проникнуть на территорию по периметру.
Однако ученым из Миланского политехнического университета в Италии удалось узнать больше о загадочных памятниках благодаря спутниковым снимкам. Авторы исследования, Норма Баратта, Арианна Пикотти и Джулио Магли изучили с их помощью более 100 кофунов и выявили взаимосвязь между курганами, местностью и небом: они обнаружили, что все курганы обращены к дуге восходящего солнца.
Кофуны были построены между третьим и седьмым веками нашей эры, а самые крупные из них посвящены полулегендарным первым императорам Японии. Те, что поменьше, вероятно, принадлежали придворным чиновникам, служившим тем первым императорам, а также членам королевской семьи.
В их число входит Дайсэн-Кофун, один из крупнейших могильных курганов в истории, длиной 488 метров и высотой 36 метров. Он традиционно приписывается императору Нинтоку, шестнадцатому императору Японии, и принадлежит к группе гробниц, недавно получивших статус всемирного наследия ЮНЕСКО. В ходе исследования ученые выяснили, что Дайсэн-Кофун ориентирован на восход Солнца в день зимнего солнцестояния.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Remote Sensing.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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