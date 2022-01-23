Нейросеть превратила слова и имена в портреты

Технологический прогресс движется с такой скоростью, что угнаться за ним практически невозможно. Почти каждый день в релиз уходят всё новые и новые «умные» приложения и программы, создавая ощущение, что искусственный интеллект скоро будет править миром. На такие мысли также подталкивает платформа под названием Artflow.ai, алгоритмы которой могут превратить любое слово или имя в портрет. Интереснее всего, конечно, смотреть на звёзд, поэтому мы решили использовать имена знаменитостей, чтобы увидеть, насколько близок будет результат работы ИИ к реальности. И, забегая вперёд, скажем вам, что некоторые портреты похожи скорее на плохие карикатуры, нежели на настоящих звёзд.



Том Круз после алгоритмов нейросети