Нейросеть превратила слова и имена в портреты

Платформа под названием Artflow.ai, создала алгоритмы которой могут превратить любое слово или имя в портрет.
Технологический прогресс движется с такой скоростью, что угнаться за ним практически невозможно. Почти каждый день в релиз уходят всё новые и новые «умные» приложения и программы, создавая ощущение, что искусственный интеллект скоро будет править миром. На такие мысли также подталкивает платформа под названием Artflow.ai, алгоритмы которой могут превратить любое слово или имя в портрет. Интереснее всего, конечно, смотреть на звёзд, поэтому мы решили использовать имена знаменитостей, чтобы увидеть, насколько близок будет результат работы ИИ к реальности. И, забегая вперёд, скажем вам, что некоторые портреты похожи скорее на плохие карикатуры, нежели на настоящих звёзд.
Том Круз после алгоритмов нейросети
Одно из самых точных попаданий.
В жизни Анджелина Джоли выглядит гораздо симпатичнее
В варианте нейросети Джоли больше напоминает карикатуру от уличного художника.
Нейросеть распознала отличительные черты Леди Гаги, поэтому в получившемся портрете её легко можно узнать
Ещё одно точное попадание.
Да и Леонардо Ди Каприо тоже на себя похож, хоть и немного с натяжкой
По какой-то причине алгоритмы превратили актёра в персонажа комикса.
С российскими знаменитостями нейросеть явно знакома хуже, нежели с голливудскими. Так она, к примеру, представляет себе Владимира Путина
Схожие черты есть, но вряд ли кто-то угадал бы в этом изображении президента России.
Второй вариант
Во втором варианте Путин почему-то получился более женоподобным.
А вот каким вышел Филипп Киркоров
Алгоритмы уловили черты певца и сделали его действительно похожим, осталось только понять чем.
Дима Билан, к примеру, больше похож на Сергея Лазарева
Нейросеть превратила Дмитрия то ли в успешного бизнесмена из 2000-х, то ли в модель мужского белья.
Да и искусственно созданная версия Сергея тоже немного похожа на него
Получился грустный Лазарев, который просится на ручки.
О Насте Ивлеевой ИИ явно ничего не слышал
Как и многие другие.
Зато Ксения Собчак получилась весьма убедительной
Это запросто могла бы быть сестра Ксении.
Актёр Сергей Безруков похож на кого угодно, но только не на себя
Если бы у актёра была такая же растительность на лице, то сходство было бы более точным.
А Земфира вышла довольно похожей, но в образе рисунка
Зато в портрете угадываются черты лица певицы.
Полина Гагарина, например, напоминает какую-то голливудскую актрису
Получился практически шарж на певицу.
Нейросеть оставила Ивану Урганту фирменную растительность на лице
На этом сходства, к сожалению, заканчиваются.
Почему искусственный интеллект изобразил Валдиса Пельша таким — для нас большая загадка
Получился какой-то Валдис из Ривии.
Даже в молодые годы Валерий Меладзе не имел такой внешности
В этом случае ставим нейросети незачёт.
А вот экс-участница группы t.A.T.u. Юлия Волкова получилась просто милашкой
Нейросеть решила не воссоздавать гипертрофированные черты знаменитости.
Актёру Михаилу Боярскому оставили фирменные усы, но лишили шляпы. Каналья, тысяча чертей!
Ну какой же это Боярский без шляпы?
Нейросеть продлила знаковые бакенбарды Александра Пушкина, превратив их в усы и бороду
По всей видимости, нейросеть перепутала величайшего русского поэта с Авраамом Линкольном.
Источник:
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Понравилось10
Ребятки, тут важен механизм, ИИ не обрабатывает фото и не компилирует картинки из интернета, с этим действительно любой смартфон справится, а именно создает сам образы из информации, и да, пусть пока результаты не идеальны, но это только начало.