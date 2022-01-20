Российские космонавты завершили первый в этом году выход в открытый космос

Узловой модуль «Причал» был запущен в космос и присоединен к МКС еще в ноябре прошлого года, но потребовались дополнительные работы, чтобы подготовить его к использованию.

Шкаплеров и Дубров установили поручни, антенну системы сближения, камеры и мишени стыковки. Миссия заняла шесть часов и 10 минут, и космонавтам удалось выполнить все задачи, кроме установки нескольких поручней, которые были привязаны к модулю для будущего выхода в открытый космос. Космонавты вышли в открытый космос из шлюза модуля «Поиск» в скафандрах «Орлан». По данным НАСА, это третий выход в открытый космос Шкаплерова и четвертый Дуброва.