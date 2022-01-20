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Российские космонавты завершили первый в этом году выход в открытый космос

Российские космонавты завершили первый в этом году выход в открытый космос (4 фото)

Автор:
20 января 2022 21:06
Сообщество : Космос
Метки: Ynews   космонавты   космос   мкс   наука   открытый космос   
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Антон Шкаплеров и Петр Дубров успешно завершили первый в 2022 году выход в открытый космос, во время которого они подготовили новейший российский узловой модуль МКС, к которому в марте пристыкуется первый космический корабль.

Узловой модуль «Причал» был запущен в космос и присоединен к МКС еще в ноябре прошлого года, но потребовались дополнительные работы, чтобы подготовить его к использованию.

Шкаплеров и Дубров установили поручни, антенну системы сближения, камеры и мишени стыковки. Миссия заняла шесть часов и 10 минут, и космонавтам удалось выполнить все задачи, кроме установки нескольких поручней, которые были привязаны к модулю для будущего выхода в открытый космос. Космонавты вышли в открытый космос из шлюза модуля «Поиск» в скафандрах «Орлан». По данным НАСА, это третий выход в открытый космос Шкаплерова и четвертый Дуброва.

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Последний в 2021 году выход в открытый космос 26 декабря совершили китайские космонавты Е Гуанфу и Чжай Чжиган.

Модуль «Причал» будет служить портом, позволяющим российскому пилотируемому космическому кораблю «Союз» доставлять пассажиров на борт станции.

Теперь, когда модуль готов к использованию в качестве стыковочного порта, впервые его задействуют в марте, когда прибудут три новых космонавта. «Причал» присоединен к модулю «Наука», который прибыл на МКС в июле и действует как новая современная лаборатория для экспериментов в условиях низкой гравитации.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   космонавты   космос   мкс   наука   открытый космос   
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newegg 2 минуты назад
В декабре уже прошлого, 2021 года руководство NASA официально запросили всех участников проекта МКС о продлении использования станции до 2030.
JAXA (Япония), ESA (Европа) и CSA (Канада) ответили положительно.
Только Роскосмос пока молчит.
На сегодняшний день все договоренности по использованию МКС ограничиваются 2024 годом.
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Mixan 2 часа назад
Скоро свою станцию запустим ,что все ахнут в мире ..Ракетоносители уже почти готовы тяжелые "Ангара " и т.д.
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