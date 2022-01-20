Российские космонавты завершили первый в этом году выход в открытый космос

Антон Шкаплеров и Петр Дубров успешно завершили первый в 2022 году выход в открытый космос, во время которого они подготовили новейший российский узловой модуль МКС, к которому в марте пристыкуется первый космический корабль.
Узловой модуль «Причал» был запущен в космос и присоединен к МКС еще в ноябре прошлого года, но потребовались дополнительные работы, чтобы подготовить его к использованию.
Шкаплеров и Дубров установили поручни, антенну системы сближения, камеры и мишени стыковки. Миссия заняла шесть часов и 10 минут, и космонавтам удалось выполнить все задачи, кроме установки нескольких поручней, которые были привязаны к модулю для будущего выхода в открытый космос. Космонавты вышли в открытый космос из шлюза модуля «Поиск» в скафандрах «Орлан». По данным НАСА, это третий выход в открытый космос Шкаплерова и четвертый Дуброва.
Последний в 2021 году выход в открытый космос 26 декабря совершили китайские космонавты Е Гуанфу и Чжай Чжиган.
Модуль «Причал» будет служить портом, позволяющим российскому пилотируемому космическому кораблю «Союз» доставлять пассажиров на борт станции.
Теперь, когда модуль готов к использованию в качестве стыковочного порта, впервые его задействуют в марте, когда прибудут три новых космонавта. «Причал» присоединен к модулю «Наука», который прибыл на МКС в июле и действует как новая современная лаборатория для экспериментов в условиях низкой гравитации.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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JAXA (Япония), ESA (Европа) и CSA (Канада) ответили положительно.
Только Роскосмос пока молчит.
На сегодняшний день все договоренности по использованию МКС ограничиваются 2024 годом.