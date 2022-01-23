Ученые реконструировали лицо женской мумии

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Исследователи провели реконструкцию лица известной египетской мумии, найденной в XIX веке. «Шеп-эн-Исида», как называют ее ученые, была найдена в 1819 году в Дейр-эль-Бахри, комплексе храмов и гробниц на западном берегу Нила. Она считается самой известной египетской мумией в Швейцарии, где хранится с 1820 года.
Реконструкция лица мумии женщины, умершей около 2600 лет назад, сделанная судебно-медицинскими методами, показала, что египтянка была «красивой девушкой» с глубокими карими глазами и слегка выступающими верхними зубами.
Ученые потратили месяцы на реконструкцию самой известной египетской мумии в Швейцарии, известной как Шеп-эн-Исида. Для этого они использовали компьютерную томографию и морфологические данные ее скелета.
Шеп-эн-Исида была найдена в 1819 году в Дейр-эль-Бахари, известном комплексе заупокойных храмов и гробниц, расположенных на западном берегу Нила, а затем перевезена в Швейцарию в 1820 году. Останки в настоящее время хранятся в библиотеке аббатства Сан-Гало в швейцарском городе Санкт-Галлен. Надписи на ее саркофаге предполагают, что она принадлежала к богатой семье высшего сословия, по-видимому, была образованной и жила в VII в.до н.э.
Шеп-эн-Исида была найдена в 1819 году в Дейр-эль-Бахари, известном комплексе заупокойных храмов и гробниц, расположенных на западном берегу Нила, а затем перевезена в Швейцарию в 1820 году. Останки в настоящее время хранятся в библиотеке аббатства Сан-Гало в швейцарском городе Санкт-Галлен. Надписи на ее саркофаге предполагают, что она принадлежала к богатой семье высшего сословия, по-видимому, была образованной и жила в VII в.до н.э.
Шеп-эн-Исида была дочерью жреца в Фивах и жила в позднем периоде начала 26-й династии — последнем периоде расцвета Древнего Египта. Она умерла в 610 г. до н.э. Увы, по надписям оказалось невозможно определить имя или профессию мужа Шеп-эн-Исиды, а также родила ли она детей.
Проект реконструкции был проведен Исследовательским центром FAPAB на Сицилии и Университетом Флиндерса в Австралии в сотрудничестве с Сисеро Мораесом, 3D-дизайнером из Бразилии. Ранее Мораес создал серию реконструкций лиц исторических личностей, таких как Мария Магдалина и Иисус Христос.
Проект реконструкции был заказан библиотекой аббатства Святого Галла, которая много лет владела компьютерными томограммами мумии.
Проект реконструкции был заказан библиотекой аббатства Святого Галла, которая много лет владела компьютерными томограммами мумии.
«Гармоничный череп гармоничной формы предполагает, что Шеп-эн-Исида, вероятно, была красивой женщиной при жизни», — говорят эксперты. Команда ученых рассказывает, что в первых отчетах от 1820 года после ее открытия упоминается «хорошая полная сохранность зубов», что является одной из наиболее заметных физических особенностей Шеп-эн-Исиды, облегчившей реконструкцию. Команда восстанавливала голову мумии слой за слоем, добавляя ткани, глаза и кожу, а затем мелкие детали, такие как волосы и крошечные веснушки вокруг носа.
Шеп-эн-Исида была найдена в семейной гробнице, расположенной в погребальном храме царицы Хатшепсут в храмовом комплексе Дейр-эль-Бахари. Она была похоронена вместе с отцом Па-эс-Тьенфи, мумия которого находится сейчас в Берлине.
«Исходя из анатомического возраста Шеп-эн-Исиды и формы ее внутреннего гроба, она, должно быть, родилась примерно в 650 году до нашей эры и умерла между 620 и 610 годами до нашей эры», — сказал Aventuras na História доктор Майкл Хабихт из Университета Флиндерса. Поскольку у мумии оказались довольно сохранными уши, форма уха была реконструирована довольно точно, в отличие от чистых скелетов, где уши реконструируются по среднестатистической модели.
«Исходя из анатомического возраста Шеп-эн-Исиды и формы ее внутреннего гроба, она, должно быть, родилась примерно в 650 году до нашей эры и умерла между 620 и 610 годами до нашей эры», — сказал Aventuras na História доктор Майкл Хабихт из Университета Флиндерса. Поскольку у мумии оказались довольно сохранными уши, форма уха была реконструирована довольно точно, в отличие от чистых скелетов, где уши реконструируются по среднестатистической модели.
Некоторые детали внешности Шеп-эн-Исис так и остались загадкой: например, команда не знает точного цвета глаз или точного цвета кожи. Из-за ее египетского происхождения предполагалось, что у нее карие глаза и оливковая кожа, однако это общие рассуждения, не имеющие конкретных доказательств. В отличие от многих других реконструкций, украшения, одежда и парики не использовались, поскольку, по словам команды, это тоже были бы гипотетические предположения.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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