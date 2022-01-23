Ученые реконструировали лицо женской мумии

Шеп-эн-Исида была найдена в семейной гробнице, расположенной в погребальном храме царицы Хатшепсут в храмовом комплексе Дейр-эль-Бахари. Она была похоронена вместе с отцом Па-эс-Тьенфи, мумия которого находится сейчас в Берлине.

«Исходя из анатомического возраста Шеп-эн-Исиды и формы ее внутреннего гроба, она, должно быть, родилась примерно в 650 году до нашей эры и умерла между 620 и 610 годами до нашей эры», — сказал Aventuras na História доктор Майкл Хабихт из Университета Флиндерса. Поскольку у мумии оказались довольно сохранными уши, форма уха была реконструирована довольно точно, в отличие от чистых скелетов, где уши реконструируются по среднестатистической модели.