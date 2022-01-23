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Ученые реконструировали лицо женской мумии

Ученые реконструировали лицо женской мумии (8 фото + 1 видео)

Автор:
23 января 2022 09:01
Сообщество : Наука
Метки: Швейцария   Шеп-эн-Исида   археология   история   лицо   мумия   наука   реконструкция   
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Исследователи провели реконструкцию лица известной египетской мумии, найденной в XIX веке. «Шеп-эн-Исида», как называют ее ученые, была найдена в 1819 году в Дейр-эль-Бахри, комплексе храмов и гробниц на западном берегу Нила. Она считается самой известной египетской мумией в Швейцарии, где хранится с 1820 года.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Швейцария   Шеп-эн-Исида   археология   история   лицо   мумия   наука   реконструкция   
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4  комментария
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360
сергей миронов 38 минут назад
Неужели на костях отпечатываются "крошечные веснушки вокруг носа" ? До чего же дошла научная мысль!
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1k
Павел Христенко Полминуты назад
Придёт время и их могилы разроют, и выставят останки на потеху.
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6k
Енот Потаскун 21 минуту назад
Всегда забавляют эти реконструкции. Однажды проводили эксперимент. Несколько вот таких же "экспертов" проводили реконструкцию по одному и тому же черепу. В итоге не получилось 2 одинаковых лиц ни у кого, все лица были разными.
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828
Вир Норин Полчаса назад
Что-то все мумии белые... Не толерантно как-то :)
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