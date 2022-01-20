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В Саудовской Аравии нашли 4500-летние аллеи с гробницами

В Саудовской Аравии нашли 4500-летние аллеи с гробницами (6 фото)

Автор:
20 января 2022 08:30
Сообщество : Наука
Метки: Ynews   археология   гробницы   наука   новости   раскопки   ученые   фото   
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Исследователи обнаружили в Саудовской Аравии 4500-летние "погребальные аллеи". Находка включает 18 тысяч хорошо сохранившихся гробниц бронзового века, расположенные в округах Аль-Ула и Хайбар.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   археология   гробницы   наука   новости   раскопки   ученые   фото   
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СпящийКрасавец 59 минут назад
Всю землю в кладбище превратить.На такое только человек способен.
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