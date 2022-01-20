В Саудовской Аравии нашли 4500-летние аллеи с гробницами

Во время исследований на северо-западе Королевства Саудовская Аравия австралийские археологи сделали значимую находку. Они обнаружили в округах Аль-Ула и Хайбар более 18 тысяч древних гробниц, выстроенных в своеобразные аллеи. Масштабы находки удалось оценить только после просмотра снимков со спутников, а также результатов аэрофотосъемки. Предположительный возраст захоронений - около 4500 лет.