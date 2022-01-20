В Саудовской Аравии нашли 4500-летние аллеи с гробницами

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Исследователи обнаружили в Саудовской Аравии 4500-летние "погребальные аллеи". Находка включает 18 тысяч хорошо сохранившихся гробниц бронзового века, расположенные в округах Аль-Ула и Хайбар.
Во время исследований на северо-западе Королевства Саудовская Аравия австралийские археологи сделали значимую находку. Они обнаружили в округах Аль-Ула и Хайбар более 18 тысяч древних гробниц, выстроенных в своеобразные аллеи. Масштабы находки удалось оценить только после просмотра снимков со спутников, а также результатов аэрофотосъемки. Предположительный возраст захоронений - около 4500 лет.
Пока что ученые раскопали только 80 захоронений, но место планируется изучить подробнее. В некоторых гробницах уже обнаружены человеческие останки, датируемые серединой третьего тысячелетия до нашей эры, или бронзовым веком. На данный момент считается, что некоторые из гробниц строили как мемориалы или кенотафы, или же для религиозных целей.
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В пустынных районах Аравийского полуострова можно увидеть бесчисленные тропинки, окруженные каменными памятниками - большинство из них и является древними гробницами. "Погребальные аллеи" можно проследить по всему ландшафту, особенно вокруг источников воды. По словам экспертов, существование этих аллей показывает, что население Аравийского полуострова 4500 лет назад имело крепкие экономические и социальные связи.
По мнению исследователей, продолжение раскопок и анализ человеческих останков в гробницах будут иметь важное значение в будущем. На основе этих данных эксперты смогут изучить демографию тех, для кого первоначально были построены памятники, больше узнать структуру общества, и даже изучить погребальные обычаи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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