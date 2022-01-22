Сколько раз откапывали сфинкса, и как он выглядел до середины ХХ века

Сфинкс несколько раз был похоронен в песках до очередной попытки его откопать. Это одна из самых известных статуй в человеческой истории, которая по сей день привлекает внимание.
Мы отыскали старинные фотографии сфинкса за последние 170 лет.
Даже сами египтяне были озадачены, для чего и когда был построен Великий Сфинкс. Современная наука может установить приблизительную дату: в 2500-х гг. до н. э. при фараоне Хафра. На территории некрополя рядом с сфинксом находится и его погребальная пирамида. Скульптуру вырезали из цельного каменного монолита, а камни вокруг, согласно догадкам ученых, должны были использовать для строительства храма и ограды. Но строительство так и не было закончено, и всю эту территорию забросили примерно на семь столетий.
Вернулся к сфинксу фараон Тутмос IV в XIV веке до н. э. К этому времени некрополь и статую практически полностью занесло песком, и из него торчала лишь голова. Легенда гласит, что молодому фараону приснился сон о том, что ему приказали очистить статую. Что Тутмос и сделал, правда, откопал он лишь передние лапы. Рядом с ними он установил стелу, на которой и было записано это видение.
Однако это было не последнее захоронение в песках: за несколько веков он снова затонул в пустыне. В таком виде он простоял примерно до I века нашей эры. Очистили его в честь древнеримского императора Нерона. В этот период любопытство к Египту в европейском обществе было сильно: многие древнеримские императоры отправлялись в Египет в путешествие. Они понимали, что Египет полон древнейших артефактов, так что он стал настоящей туристической Меккой. Именно поэтому в последние столетия существования Древнего Рима из Египта начали вывозить древности. Так что сфинкс представлял особый интерес: его полностью откопали, а рядом даже соорудили лестницу, с которой открывался вид на статую.
Но после заката Древнего Рима к Египту интерес пропал еще на несколько веков, и за этот период статую в очередной раз погребли пески. Первые раскопки провели лишь в 1817 году: тогда на свет показалась часть груди. Предлагаем вам посмотреть на 15 самых ранних и интересных фотографий этого памятника, рассказывающих современную историю древнейшей скульптуры в истории человечества.
Этот снимок датируется 1849 годом: статуя и пирамиды окутаны песками
Так сфинкс простоял примерно до шестидесятых годов XIX столетия, когда была сделана эта фотография
Сфинкс в 1860-х годах во время раскопок
В конце семидесятых годов показалась на свет вторая лапа и стела Тутмоса
Из фотоальбома британской семьи Уильяма Таппера во время их путешествия по Египту, начало 1890-х гг.
Руины Древнего Египта в 1905 г.
Рота пехотинцев в 1920 г.: статуя все еще частично погребена в песке
Мужчина выглядывает из отверстия в голове древней скульптуры, 1925 г.
В 1920-х годах во время раскопок сфинкс был не в лучшем состоянии: на теле была огромная трещина
Вид сзади после реставрационных работ
Самые активные раскопки были проведены в двадцатых годах прошлого века
Вид с высоты птичьего полета на Гизу в 1929 г.
Туристы забираются на пирамиду, 1930 г.
Сфинкс во время Второй мировой войны: для защиты от бомб его оградили мешками с песком
Луи Армстронг играет на трубе во время путешествия в 1961 году, рядом его жена
Источник:
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Что-то мне подсказывает, что копал он не сам...