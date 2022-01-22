Сколько раз откапывали сфинкса, и как он выглядел до середины ХХ века

Даже сами египтяне были озадачены, для чего и когда был построен Великий Сфинкс. Современная наука может установить приблизительную дату: в 2500-х гг. до н. э. при фараоне Хафра. На территории некрополя рядом с сфинксом находится и его погребальная пирамида. Скульптуру вырезали из цельного каменного монолита, а камни вокруг, согласно догадкам ученых, должны были использовать для строительства храма и ограды. Но строительство так и не было закончено, и всю эту территорию забросили примерно на семь столетий.

Вернулся к сфинксу фараон Тутмос IV в XIV веке до н. э. К этому времени некрополь и статую практически полностью занесло песком, и из него торчала лишь голова. Легенда гласит, что молодому фараону приснился сон о том, что ему приказали очистить статую. Что Тутмос и сделал, правда, откопал он лишь передние лапы. Рядом с ними он установил стелу, на которой и было записано это видение.