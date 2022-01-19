Металлическую пластину в голове перуанского воина назвали древнейшей операцией на черепе

Согласно представителям Музея остеологии в Оклахоме, 2000-летний череп в его коллекции принадлежал перуанскому воину, который получил ранение в голову в битве, после чего ему имплантировали в череп металлическую пластину — и пациент пережил операцию.
Эксперты сообщили Daily Star, что череп теперь является ключевым доказательством того, что древние люди были способны выполнять сложные операции.
Этот череп является примером перуанского удлиненного черепа — древней формы модификации тела, когда члены племени преднамеренно деформировали черепа маленьких детей, крепко перематывая их тканью или даже зажимая голову между двумя привязанными кусками дерева на длительные периоды времени.
«Это перуанский удлиненный череп с металлом, имплантированным хирургическим путем после возвращения [воина] с битвы, возраст которого составляет примерно 2000 лет. Один из самых интересных и древних экспонатов в нашей коллекции, — сообщили представители музея. — У нас мало информации о нем, но мы знаем, что [воин] пережил процедуру. По сломанной кости вокруг пластины можно понять, что они плотно срослись. Это была успешная операция».
Изначально череп хранился в частной коллекции музея, однако его официально выставили в 2020 году после растущего интереса публики к артефакту из-за освещения в новостях.
Район в Перу, где был обнаружен череп, давно известен хирургами, которые изобрели серию сложных процедур для лечения переломов черепа. В то время эти травмы были обычным явлением из-за использования снарядов во время боя, например, рогаток.
Удлиненные черепа также были распространены в Перу в то время. Для удлинения черепа существовало множество причин: он был как отличительным признаком элиты, так и формой защиты. Последующие археологические раскопки показали, что перуанские женщины с удлиненным черепом реже получали серьезные травмы головы, чем женщины с обычным черепом.
Хирурги того периода проделывали дыру в черепе человека без использования современной анестезии или стерильных материалов.
«Они рано узнали, что это лечение может спасти жизнь. У нас есть неопровержимые доказательства того, что трепанация проводилась не для улучшения сознания или как чисто ритуальное действие, а была связана с пациентами с тяжелой травмой головы, [особенно] с переломом черепа», — сказал National Geographic антрополог Джон Верано из Тулейнского университета в 2016 году.
«Мы не знаем, из какого она металла. Традиционно для этого типа процедуры использовалось серебро и золото», — рассказал Daily Star представитель выставки "Skeletons" в Музее Остеологии.
Согласно исследованию 2018 года, опубликованном в журнале Current Anthropology, практика удлинения черепов наблюдалась среди разрозненных культур, от майя до гуннов, и была признана статусным символом привилегий и престижа в различных группах по всему миру.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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То что черепу 2000 лет узнали, а элементарный анализ металла не сделали? Это легко видно на самом дешёвом электронном микроскопе! А как же тогда установили, что пластина была сделана при жизни владельца черепа?
Студент, объясняя скелет человека - "А вот здесь был .хуй "
Профессор - "Не "был", а "бывал". Это скелет женщины"