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Металлическую пластину в голове перуанского воина назвали древнейшей операцией на черепе

Металлическую пластину в голове перуанского воина назвали древнейшей операцией на черепе (6 фото)

Автор:
19 января 2022 22:47
Сообщество : Наука
Метки: Ynews   антропология   интересное   наука   перу   череп   
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Согласно представителям Музея остеологии в Оклахоме, 2000-летний череп в его коллекции принадлежал перуанскому воину, который получил ранение в голову в битве, после чего ему имплантировали в череп металлическую пластину — и пациент пережил операцию.

Эксперты сообщили Daily Star, что череп теперь является ключевым доказательством того, что древние люди были способны выполнять сложные операции.

Этот череп является примером перуанского удлиненного черепа — древней формы модификации тела, когда члены племени преднамеренно деформировали черепа маленьких детей, крепко перематывая их тканью или даже зажимая голову между двумя привязанными кусками дерева на длительные периоды времени.

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«Это перуанский удлиненный череп с металлом, имплантированным хирургическим путем после возвращения [воина] с битвы, возраст которого составляет примерно 2000 лет. Один из самых интересных и древних экспонатов в нашей коллекции, — сообщили представители музея. — У нас мало информации о нем, но мы знаем, что [воин] пережил процедуру. По сломанной кости вокруг пластины можно понять, что они плотно срослись. Это была успешная операция».

Изначально череп хранился в частной коллекции музея, однако его официально выставили в 2020 году после растущего интереса публики к артефакту из-за освещения в новостях.

Район в Перу, где был обнаружен череп, давно известен хирургами, которые изобрели серию сложных процедур для лечения переломов черепа. В то время эти травмы были обычным явлением из-за использования снарядов во время боя, например, рогаток.

Удлиненные черепа также были распространены в Перу в то время. Для удлинения черепа существовало множество причин: он был как отличительным признаком элиты, так и формой защиты. Последующие археологические раскопки показали, что перуанские женщины с удлиненным черепом реже получали серьезные травмы головы, чем женщины с обычным черепом.

Хирурги того периода проделывали дыру в черепе человека без использования современной анестезии или стерильных материалов.

«Они рано узнали, что это лечение может спасти жизнь. У нас есть неопровержимые доказательства того, что трепанация проводилась не для улучшения сознания или как чисто ритуальное действие, а была связана с пациентами с тяжелой травмой головы, [особенно] с переломом черепа», — сказал National Geographic антрополог Джон Верано из Тулейнского университета в 2016 году.

«Мы не знаем, из какого она металла. Традиционно для этого типа процедуры использовалось серебро и золото», — рассказал Daily Star представитель выставки "Skeletons" в Музее Остеологии.

Согласно исследованию 2018 года, опубликованном в журнале Current Anthropology, практика удлинения черепов наблюдалась среди разрозненных культур, от майя до гуннов, и была признана статусным символом привилегий и престижа в различных группах по всему миру.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   антропология   интересное   наука   перу   череп   
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6  комментариев
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24k
Юрьевич 2 часа назад
"Мы не знаем, из какого она металла"

То что черепу 2000 лет узнали, а элементарный анализ металла не сделали? Это легко видно на самом дешёвом электронном микроскопе! А как же тогда установили, что пластина была сделана при жизни владельца черепа?
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6k
Tim_G Полчаса назад
Не совсем понятно как она там закреплена...
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2k
khvatich Час назад
Где, когда, какой научной экспедицией найдено сиё чудо? Ссылки на фотках, фигня.
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434
Трям 2 часа назад
На экзамене.
Студент, объясняя скелет человека - "А вот здесь был .хуй "
Профессор - "Не "был", а "бывал". Это скелет женщины"
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4k
Горожанин 2 часа назад
Не трепанация, а профанация.
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6k
Думай о хорошем! 2 часа назад
фуфло
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