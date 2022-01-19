Металлическую пластину в голове перуанского воина назвали древнейшей операцией на черепе

Эксперты сообщили Daily Star, что череп теперь является ключевым доказательством того, что древние люди были способны выполнять сложные операции.

Этот череп является примером перуанского удлиненного черепа — древней формы модификации тела, когда члены племени преднамеренно деформировали черепа маленьких детей, крепко перематывая их тканью или даже зажимая голову между двумя привязанными кусками дерева на длительные периоды времени.