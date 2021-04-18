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Почему чукчи меняются женами?

Почему чукчи меняются женами? (3 фото)

Автор:
18 апреля 2021 08:51
Сообщество : Факты
Метки: в мире   жена   люди   обмен женами   традиция   факты   фото   чукча   
752
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Традиции и обычаи, сохранившиеся у малых народностей России, часто поражают современного человека.

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Метки: в мире   жена   люди   обмен женами   традиция   факты   фото   чукча   
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5  комментариев
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1k
Albigoec Час назад
- Однако на Чукотке есть такой обычай: когда к чукче в чум приходит гость, то чукча ему свою жену предлагает.
- А это ещё зачем?
- Так иначе, однако, никто по такому морозу в гости ходить не станет!
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16k
Юрий Полчаса назад
Собственно, почему бы и нет?

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6k
Serjio Юрий Минуту назад
Да, да! Ща тебе в тундре на стойбище помоют, оденут, накрасят и свет поставят...
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4k
Мистер Фикс Час назад
Тоись посетители всяких специфических клубов по сути чукчи?
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16k
Ал Час назад
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