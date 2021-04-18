Почему чукчи меняются женами?

Чукчи в условиях Крайнего Севера придерживаются своих древних законов, удивляющих жителей других частей страны.

В частности, представителям этой народности свойственен обмен женами и групповое сожительство.

Почему у чукчей появились такие обычаи?

Сохранение элементов первобытности

Семья в привычном для современного человека понимании появилась исторически совсем недавно. Только при переходе к развитому аграрному обществу у людей закрепились такие явления как брак, свадьба, устойчивый моногамный или полигамный союз.

У первобытного человека действовали другие, ранние механизмы взаимодействия. Главной задачей было выживание и продолжение рода. Поэтому таких чувств как ревность, стремление к верности, преданность одному партнеру первобытный человек не испытывал.

Чукчи, оказавшиеся в ловушке изменившегося климата, были вынуждены выживать в очень суровых условиях. В этой ситуации выгоднее держаться большими группами.

Поэтому у чукчей до сих пор распространено такое явление как расширенная семья. Вместе селятся несколько пар, среди которых в норме сожительство всех мужчин со всеми женщинами, несмотря на наличие официальных супругов. Обычно в таком союзе две–три пары. Очень часто такая группа образуется вокруг двоих-троих мужчин, дружащих между собой с детства. Впоследствии они селятся вместе, приводят невест и считают нормой периодически обмениваться партнершами.