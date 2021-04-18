Почему чукчи меняются женами?

Традиции и обычаи, сохранившиеся у малых народностей России, часто поражают современного человека.
Чукчи в условиях Крайнего Севера придерживаются своих древних законов, удивляющих жителей других частей страны.
В частности, представителям этой народности свойственен обмен женами и групповое сожительство.
Почему у чукчей появились такие обычаи?
Сохранение элементов первобытности
Семья в привычном для современного человека понимании появилась исторически совсем недавно. Только при переходе к развитому аграрному обществу у людей закрепились такие явления как брак, свадьба, устойчивый моногамный или полигамный союз.
У первобытного человека действовали другие, ранние механизмы взаимодействия. Главной задачей было выживание и продолжение рода. Поэтому таких чувств как ревность, стремление к верности, преданность одному партнеру первобытный человек не испытывал.
Чукчи, оказавшиеся в ловушке изменившегося климата, были вынуждены выживать в очень суровых условиях. В этой ситуации выгоднее держаться большими группами.
Поэтому у чукчей до сих пор распространено такое явление как расширенная семья. Вместе селятся несколько пар, среди которых в норме сожительство всех мужчин со всеми женщинами, несмотря на наличие официальных супругов. Обычно в таком союзе две–три пары. Очень часто такая группа образуется вокруг двоих-троих мужчин, дружащих между собой с детства. Впоследствии они селятся вместе, приводят невест и считают нормой периодически обмениваться партнершами.
Иногда это хороший выход для бедных семей. В группе больше шансов выжить, поэтому выгоднее присоединиться к обеспеченным сородичам.
Рождение любого ребенка в условиях тундры расценивается чукчами как огромное счастье, настоящее чудо. Поэтому их не волнует — кто является биологическими родителями, а кто — просто приемными дядями и тетями. Воспитывать малышей будут все вместе с одинаковой заботой. Групповой брак выход и для бездетных. При обмене женами больше шанс, что бездетные от кого-нибудь все же смогут забеременеть. Если же нет — будут охотно возиться с малышами других членов расширенной семьи.
Дети растут общей группой, считая себя братьями и сестрами вне зависимости от реального биологического родства. За ними приглядывают все вместе.
Сохранившиеся отголоски первобытной общины делают характеры чукчей искренними, открытыми. Поэтому в таких сожительствах они умудряются избегать ревности и других психологических проблем, с равной заботой относясь ко всем своим близким.
Забота о вдовах, сиротах и малообеспеченных
Тундра сурова ко всем, но у одинокой женщины с детьми шансов на выживание практически нет.
У чукчей сохранился обычай, который ученые называют левиратом.
Если умер мужчина, оставив жену и детей, то кто-то из его близких родственников обязан жениться на вдове. У брата или дяди уже может быть супруга, но обычай велит взять к себе и вдову родственника. Таким образом, мужчины рода защищают одинокую женщину и ее малышей от гибели в суровых условиях. Детям гарантирована забота большой семьи, сохранение наследства, воспитание другими взрослыми мужчинами.
Левират распространен во многих регионах земли, где людям приходится жить в сложных климатических и экономических условиях.
Генетическое разнообразие
В условиях немногочисленных общин, вынужденных жить в изоляции от большого мира, малые народы могут страдать от генетических проблем. Чтобы избежать подобного еще первобытные люди стали интуитивно стараться обеспечить большее разнообразие комбинаций партнеров. Чем разнообразнее пары, зачинающие малышей, тем больше шансов, что большинство из них будут физически здоровыми и крепкими. Генетически в малых сообществах выгоднее та или иная форма группового сожительства, потому что пары, меняясь, создают все новые комбинации.
Поэтому чукчи по описаниям исследователей могут предложить гостю выбрать себе женщин на ночь. Женщин никто к этому не принуждает, не применяет насилия. Они охотно стремятся понравиться чужакам.
Не испытывая ревности и переживаний по поводу верности, чукчи будут рады тому, что у рода появился еще один шанс на рождение крепкого, здорового малыша. Ведь каждый из них сможет вырасти хорошим охотником или выносливой хозяйкой, обеспечивая большой семье благополучное будущее.
Для современных людей такой обычай давно изжил себя. Встретить в большом городе своего незнакомого генетического родственника весьма маловероятно.
Но когда-то первобытные предки всех народов практиковали подобные обычаи для обеспечения генетического разнообразия.
В условиях Крайнего Севера чукчам пришлось сохранить традиции групповых браков. Ведь для них крепкие, здоровые малыши большая ценность, чем биологическое родство.
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